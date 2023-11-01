616-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:
Російські малі безпілотні авіаційні комплекси одностороннього удару (БПЛА-камікадзе) "Ланцет", ймовірно, були одними з найефективніших нових засобів, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців. Вони призначені для пілотування над територією противника, очікування на виявлення цілі, пікірування до неї і детонації.
"Ланцети" виготовляє ZALA Aero Group. ZALA також виготовляє невеликий неозброєні БПЛА "Орлан-10", який Росія часто розгортає разом із "Ланцетом" для виявлення цілей. Україна також досягла успіху з малими БПЛА-камікадзе.
Росія розгортає "Ланцети" для атаки на пріоритетні цілі, і вони стають дедалі помітнішими в ключовій контрбатарейній боротьбі, вражаючи ворожу артилерію. Традиційно Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став значною зміною в тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь.
10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:
Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:
152,9% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),
56,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),
160,4% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),
235,3% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),
75,9% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),
40,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),
25,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),
36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).
09:45 Під час нічної атаки по території України російські війська робили акцент на Полтавській області, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону:
"Специфічного нічного не було, лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131. У більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в кілька хвиль. Дрони виходили групами, потім розділялись поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, кілька дронів було навіть на заході України."
09:30 Вночі росіяни влучили "Шахедом" по нафтопереробному заводу в Кременчуку, спалахнула пожежа, її ліквідували, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
09:25 Вночі російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59. Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область РФ, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.
Загалом збито 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131” (90%). Знищено і керовану авіаційну ракету Х-59.
09:15 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носіжм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.
09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:
• Відповідь глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення в Республіці Дагестан 29 жовтня свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані ослабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації. Кадиров закликав чеченські силовики негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або «зробити три попереджувальні постріли в повітря, а потім зробити четвертий постріл у голову». Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення.
• Українські війська 31 жовтня продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, щоб обговорити ситуацію на фронті на Куп'янському, Авдіївському та Херсонському напрямках.
• 31 жовтня російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні.
• Російська влада затримала двох підозрюваних у вбивстві української родини в окупованій Донецькій області.
• Російські джерела стверджують, що українські війська 30 жовтня завдали комбінованих ракетних ударів по Севастополю та іншим районам окупованого Криму.
• Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремміна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися в районі Авдіївки.
• Колишні бійці ГВК «Вагнера» продовжують передислокуватися в Україну у складі інших російських формувань.
• Російська окупаційна влада продовжує намагатися викорінити українську мову та культуру в окупованій Україні.
• Повідомляється, що суд в Узбекистані засудив першого громадянина Узбекистану до тюремного ув'язнення за службу в якості найманця російських військ в Україні. Цей вирок може посилити напругу між урядами Росії та країн Центральної Азії, оскільки російська влада посилила зусилля з примусу мігрантів із Центральної Азії до російської військової служби.
08:50 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:
08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:
01.11.2023
Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Крім того, вночі, російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 ракету та 18 ударних БпЛА. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
Авіаційних ударів зазнали: Піщане, Новосергіївка, Чернещина, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Макіївка Луганської області; Верхньокам’янське, Олександропіль, Орлівка, Спірне, Новобахмутівка, Очеретине, Авдіївка, Ласточкіне, Костянтинівка, Веселий Гай, Ганнівка, Новомихайлівка Донецької області; Малинівка, Новоданилівка Запорізької області; Урожайне, Микільське, Іванівка, Берислав, Козацьке, Садове, Тягинка, Львове Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області, де наші захисники відбили понад 10 атак противника.
На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак окупантів. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. В той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку. Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області, де наші захисники відбили близько 20 атак.
На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак окупантів.
На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.
Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 - по пункту управління та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 радіолокаційні станції, 2 склади боєприпасів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 8 артилерійських засобів противника.