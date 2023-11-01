616-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російські малі безпілотні авіаційні комплекси одностороннього удару (БПЛА-камікадзе) "Ланцет", ймовірно, були одними з найефективніших нових засобів, які Росія застосувала в Україні за останні 12 місяців. Вони призначені для пілотування над територією противника, очікування на виявлення цілі, пікірування до неї і детонації. "Ланцети" виготовляє ZALA Aero Group. ZALA також виготовляє невеликий неозброєні БПЛА "Орлан-10", який Росія часто розгортає разом із "Ланцетом" для виявлення цілей. Україна також досягла успіху з малими БПЛА-камікадзе. Росія розгортає "Ланцети" для атаки на пріоритетні цілі, і вони стають дедалі помітнішими в ключовій контрбатарейній боротьбі, вражаючи ворожу артилерію. Традиційно Росія використовувала малі БПЛА переважно для розвідки. Завдяки своїм ударним можливостям "Ланцет" став значною зміною в тому, як Росія використовує цю категорію озброєнь.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

152,9% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

56,7% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

160,4% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

235,3% артилерійських систем (з них 3,1% за минулий тиждень),

75,9% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

40,0% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Під час нічної атаки по території України російські війська робили акцент на Полтавській області, розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону:

"Специфічного нічного не було, лише збільшилась кількість засобів ураження – це безпілотники ударного типу Shahed-136/131. У більшості регіонів України дійсно була оголошена тривога, великий акцент атаки був саме на Полтавську область, атакували в кілька хвиль. Дрони виходили групами, потім розділялись поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів, кілька дронів було навіть на заході України."

09:30 Вночі росіяни влучили "Шахедом" по нафтопереробному заводу в Кременчуку, спалахнула пожежа, її ліквідували, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

09:25 Вночі російські війська завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59. Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область РФ, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України.

Загалом збито 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131” (90%). Знищено і керовану авіаційну ракету Х-59.

09:15 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель, який не є носіжм крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Відповідь глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення в Республіці Дагестан 29 жовтня свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані ослабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії Російської Федерації. Кадиров закликав чеченські силовики негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні або «зробити три попереджувальні постріли в повітря, а потім зробити четвертий постріл у голову». Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він, перш за все, стурбований збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, а по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, погрожуючи насильницькою відповіддю на потенційні майбутні заворушення. • Українські війська 31 жовтня продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, щоб обговорити ситуацію на фронті на Куп'янському, Авдіївському та Херсонському напрямках. • 31 жовтня російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні. • Російська влада затримала двох підозрюваних у вбивстві української родини в окупованій Донецькій області. • Російські джерела стверджують, що українські війська 30 жовтня завдали комбінованих ракетних ударів по Севастополю та іншим районам окупованого Криму. • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремміна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області і просунулися в районі Авдіївки. • Колишні бійці ГВК «Вагнера» продовжують передислокуватися в Україну у складі інших російських формувань. • Російська окупаційна влада продовжує намагатися викорінити українську мову та культуру в окупованій Україні. • Повідомляється, що суд в Узбекистані засудив першого громадянина Узбекистану до тюремного ув'язнення за службу в якості найманця російських військ в Україні. Цей вирок може посилити напругу між урядами Росії та країн Центральної Азії, оскільки російська влада посилила зусилля з примусу мігрантів із Центральної Азії до російської військової служби.

08:50 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: