Ізраїль розпочав третій етап операції в Газі.

Нетаньягу відкинув заклики припинити бойові дії.

 

 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив на засіданні кабінету міністрів у вівторок, 31 жовтня, що війна проти палестинського радикального руху ХАМАС вступила в третій етап. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Нетаньягу відкинув заклики представників деяких міжнародних організацій, а також закордонних політиків припинити бойові дії.

 

«Перший етап – блокування – завершено. Другий етап – це обстріл терористів з повітря, він триває весь час. Третій етап – армія оборони Ізраїлю розширює своє наземне вторгнення в Сектор Гази. Вона робить це розміреними, дуже потужними кроками, добиваючись методичного, покрокового поступу», – заявив Нетаньягу на засіданні кабміну.

 

Ізраїльський лідер зазначив: «Ми перебуваємо у розпалі війни. Ми поставили перед собою чітку мету знищити військовий та управлінський потенціал ХАМАС. Ми робимо це систематично».

 

Глава держави заявив, що Ізраїль продовжує зусилля зі звільнення заручників, і підкреслив, що ця кампанія вимагатиме часу. «Наші війська билися з озброєними бойовиками ХАМАС у величезній мережі тунелів бойовиків під обложеним палестинським анклавом Газа, намагаючись звільнити заручників і просувати вперед свою кампанію зі знищення бойовиків», – зазначив Нетаньягу.

 

Він визнав, що «там буде підводне каміння, будуть труднощі, будуть втрати». «Але я обіцяю вам одне: зрештою ХАМАС буде розгромлений. ХАМАС буде переможений; це буде інша Газа», – запевнив Нетаньягу.

31.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
614-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
30.10.23 | | Україна
613-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
29.10.23 | | Україна
Місто приречених
Василь МАХНО
у цьому місті майже всі приречені усі покликані ба навіть гості – ми на карнавал прийдуть живі і мертві в одному напрямку та різними дверми
28.10.23 | | Дискурси
612-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
28.10.23 | | Україна
Непримиренність тепер
Олеся Ісаюк
Наші поразки і трагедії принаймні минулих ста років тригернуті війною. Аби ми почали пропрацьовувати цей аспект, треба, мабуть, параду українських військ по Красній площі. Бо така логіка маятника болю.
27.10.23 | | Галичина
Осіннє сольфеджіо
Юрко ПРОХАСЬКО
Покої повнилися випуклим й об’ємним осіннім духом сливок і яблук; у повному і прохолодному запаху дійшлості, в’язнучи в цій студенистій стиглості, линули звуки музики
27.10.23 | | Дискурси
611-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень.
27.10.23 | | Україна
3d-модель пам’ятки сакрального мистецтва
Завдяки технологіям фотограметрії та лазерного сканування із тисяч фотографій з різних ракурсів було створено максимально точну 3d-модель, щоб задокументувати церкву й іконостас у Старій Скваряві для істориків, архітекторів, мистецтвознавців та реставраторів.
26.10.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.