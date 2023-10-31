Ізраїль розпочав третій етап операції в Газі.

Нетаньягу відкинув заклики припинити бойові дії.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив на засіданні кабінету міністрів у вівторок, 31 жовтня, що війна проти палестинського радикального руху ХАМАС вступила в третій етап. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Нетаньягу відкинув заклики представників деяких міжнародних організацій, а також закордонних політиків припинити бойові дії.

«Перший етап – блокування – завершено. Другий етап – це обстріл терористів з повітря, він триває весь час. Третій етап – армія оборони Ізраїлю розширює своє наземне вторгнення в Сектор Гази. Вона робить це розміреними, дуже потужними кроками, добиваючись методичного, покрокового поступу», – заявив Нетаньягу на засіданні кабміну.

Ізраїльський лідер зазначив: «Ми перебуваємо у розпалі війни. Ми поставили перед собою чітку мету знищити військовий та управлінський потенціал ХАМАС. Ми робимо це систематично».

Глава держави заявив, що Ізраїль продовжує зусилля зі звільнення заручників, і підкреслив, що ця кампанія вимагатиме часу. «Наші війська билися з озброєними бойовиками ХАМАС у величезній мережі тунелів бойовиків під обложеним палестинським анклавом Газа, намагаючись звільнити заручників і просувати вперед свою кампанію зі знищення бойовиків», – зазначив Нетаньягу.

Він визнав, що «там буде підводне каміння, будуть труднощі, будуть втрати». «Але я обіцяю вам одне: зрештою ХАМАС буде розгромлений. ХАМАС буде переможений; це буде інша Газа», – запевнив Нетаньягу.