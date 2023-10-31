615-й день війни Росії в Україні. Хроніка

17:55 Державний секретар США Ентоні Блінкен і глава Пентагону Ллойд Остін виступили у Сенаті, переконуючи зберегти допомогу для України та Ізраїлю в одному пакеті. "Конфлікти в Україні і на Близькому Сході мають чіткий зв’язок", - сказав Блінкен. Очільник американської дипломатії підкреслив: "Якщо дозволити Росії перемогти за підтримки Ірану, це підбадьорить і Москву, і Тегеран". Блінкен констатував, що противники США і країн Заходу "визнають, що наші стратегії працюють, і вони продовжують робити все можливе, щоб завадити нам". Він певен: багато хто сподівається на те, що Штати втратять об’єднану позицію або відволічуться на внутрішні проблеми. Ллойд Остін натомість заявив: "І в Ізраїлі, і в Україні демократії борються з жорстокими ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми не дозволимо ХАМАС чи Путіну перемогти".

17:28 Кабінет Міністрів затвердив угоду про фінансування програми "Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ". Після її підписання Україна отримає 335 млн євро допомоги від Єврокомісії.

17:09 Держава вже виплатила 1,5 млрд грн компенсацій за пошкоджене російськими окупантами майно, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. З його слів, компенсації одержало майже 19 тисяч сімей. Найбільша потреба у допомозі в Харківській, Київській та Миколаївській областях.

16:41 Ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ обговорила роботу "зернового коридору" та безпеку Одещини, а також ситуацію на фронті: Куп’янськ, Авдіївку, Херсон. Як повідомив Президент Володимир Зеленський, також ішлося про нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту та графіки постачань від партнерів.

16:23 Управління верховного комісара ООН з прав людини висновує, що за атакою по селу Гроза у Харківській області стояли росіяни. "Є обґрунтовані підстави вважати, що ракету запустили російські збройні сили, і що не було жодних ознак військового персоналу чи будь-яких інших законних військових цілей у кафе або поруч з ним під час нападу... Усі загиблі – 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик – були цивільними особами, які прийшли на прийняття після похорону та перепоховання місцевого жителя", - йдеться у доповіді. В ООН зазначають, що російські збройні сили або не зробили всього можливого, щоб переконатися, чи була ціль військовою, або навмисно цілили по цивільних особах і цивільних об’єктах. Обидві версії є порушенням міжнародного гуманітарного права. ООН закликає Росію притягнути винуватців до відповідальності.

15:57 Європейські політики планують вирушити у поїздку по США для зміцнення підтримки України. "Мусимо знайти способи достукатися до громадськості по обидва боки Атлантики... У нас є план поїздок в окремі штати, зустрічі, зокрема з компаніями, які продають обладнання, що фактично створює робочі місця США", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, що його цитує Politico.

15:24 Начальниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк визнала, що українське військо має успіхи на лівому березі Дніпра на Херсонщині. "Ми продовжуємо досягати непоганих результатів у своїй боротьбі – і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою", – сказала Гуменюк у коментарі "Радіо Свобода". Речниця додала, що росіяни були змушені відтягнути свої позиції вглиб лівого берега, "але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого".

15:10 Росіяни обстріляли автобазу в Херсоні. Внаслідок ракетного удару вщент знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше пів десятка транспортних засобів. Постраждало двоє працівників: у 34-річного водія поранення ніг, а в 58-річного прибиральника травма голови.

14:48 У Запоріжжі з майдану Володимира Вернадського демонтували пам'ятник російському поету Алєксандру Пушкіну.

14:21 ФСБ стверджує, що затримала підозрюваного у замаху на колаборанта Олега Царьова. Російські силовики заявили, що в будинку арештанта начебто знайшли вибухівку, схеми пересування і "засоби конспіративного зв'язку з українськими кураторами".

14:08 МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти, повідомив речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко. У Секторі Гази – четверо загиблих. Натомість посол Ізраїлю Міхаель Бродський повідомив про загибель 25 українців.

13:54 Служба безпеки України повідомила про підозру російській співачці Юлії Чічєріній. Їй інкримінують порушення чотирьох статей Кримінального кодексу – посягання на цілісність України, незаконний перетин кордону, виправдовування агресії та пропаганду війни. Раніше Чічєріній інкримінували наругу над державними символами.

13:21 Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало переговори з Єврокомісією та Польщею через повідомлення про ймовірне блокування пунктів пропуску польськими перевізниками. Офіційний Київ прагне обговорити з міністерством інфраструктури Польщі та директоратом з питань мобільності ЄК виконання меморандумів про пропускну спроможність на кордоні. "Такі страйки та блокування шкодять усім: як українським, так і польським перевізникам... В умовах сезонного збільшення експорту, морської блокади ми повинні забезпечити стабільну та ритмічну роботу кордону, щоб як наші, так і іноземні водії могли точно знати, коли перетнуть кордон, а економіка працювала. Особливо зважаючи на потребу забезпечити роботу «Шляхів солідарності»", – прокоментував заступник міністра Сергій Деркач.

13:05 Північна Корея передає Росії не лише артилерійські снаряди, а й старі артсистеми для ведення війни в Україні, пише Bild, виходячи з TikTok-відео зі станції Шиманівська Амурської області: "Якщо поглянути уважно на деталі, то помітно, що це не гармати типу Д-30А, які має на озброєнні армія РФ, а саме Д-30 оригінального виробництва, тобто ті, що випускалися в 1960-ті роки".

12:39 На військово-промисловому заводі "Урал" у російському місті Солікамськ пролунав вибух. Солікамськ розташований за 1600 кілометрів від українського кордону.

12:15 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 150 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 163 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:10 Вчора внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання однієї з ТЕС на Донеччині, повідомили в Міненерго. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у 448 населених пунктах Донецької, Херсонської, Запорізької, Сумської, Харківської, Чернігівської областей.

12:02 Більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна. Проте між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року зменшилася частка громадян, які вважають, що справи розвиваються у правильному напрямку, – із 68% до 60%, свідчить соціологічне опитування КМІСу. Частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

11:35 Кількісна оцінка військового аналітика Костянтина Машовця (координатор групи "Інформаційний спротив", експерт ЦВПД) розгорнутого на території України угруповання російських військ ("об'єднане угруповання збройних сил російської федерації на Південно-Західному ТВД" без урахування угруповання військ росгвардії) станом на ранок 29.10.2023 року:

- особового складу – 441,7 тисячі військовослужбовців;

- танків (усіх типів) – 2324 одиниці;

- бойових броньованих машин, включно з бронеавтомобілями – 5661 одиниця;

- артилерійських систем калібром від 100-мм – 3148 одиниць;

- реактивних систем залпового вогню – 982 одиниці;

- пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу – щонайменше 46 одиниць;

Ці сили і засоби зведені в такі формування всіх родів і видів військ:

- бригад – 60;

- полків – 137;

- окремих батальйонів – 106;

- зведених тактичних загонів (рівня полк/батальйон) – 46.

В акваторії Середземного, Чорного, Азовського та Каспійського морів розгорнуто:

- бойових кораблів, катерів, суден забезпечення – 116;

- підводних човнів – 4;

з них ударних, здатних завдавати ударів керованим ракетним озброєнням по цілях і об'єктах на суші (умовний загальний залп становить до 96 ракет):

- бойових кораблів – 22;

- підводних човнів – 3 (1 пл – у ремонті).

Угруповання оперативно-тактичної та армійської авіації противника, зосереджене для дій у повітряному просторі України:

- 322 одиниці бойової, спеціальної та військово-транспортної авіації;

- 289 гелікоптерів, з них ударних (вогневої підтримки військ) – 123.

Крім того, у напрямку на Північну операційну зону збройними силами Республіки Білорусь розгорнуто:

- бойових літаків – 29;

- гелікоптерів – 29 (з яких 15 – ударні).

11:27 МЗС Литви вручило ноту протесту повіреному у справах Білорусі Ярославу Хмилю через заяви загрозливого характеру від офіційних осіб. Напередодні перший заступник державного секретаря ради безпеки Білорусі Павло Муравейко висловив ідею "прорубати транзитний коридор" через литовську територію у відповідь на блокаду білоруських товарів. МЗС Литви зазначило, що такі заяви можна розцінювати як відкриту погрозу нападу і вони є абсолютно неприйнятними. Міністерство зажадало від Мінська негайно надати офіційне пояснення заяви Муравейка та наголосило, що Литва вживатиме всіх можливих заходів для забезпечення безпеки, суверенітету та територіальної цілісності.

11:15 ​​Вчора, 30 жовтня, середньодобова температура була на 0,2°C нижчою, ніж у попередній робочий день 27 жовтня (14°C проти 13,8°C). Вечірній максимум споживання електроенергії був на 0,4% вищим за цей показник у п’ятницю 27 жовтня, повідомили в Укренерго.

11:05 Адміністрація президента США відкинула спробу республіканської більшості в Палаті представників розділити військову допомогу Ізраїлю й Україні та терміново виділити гроші Ізраїлю, але за рахунок скорочення інших витрат. Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила: "Політизація питань нашої національної безпеки не пройде. Вимога компенсацій за забезпечення ключових національних інтересів, таких як підтримка Ізраїлю і захист України від звірств російського імперіалізму, була би відходом від нормального двопартійного процесу і мала би спустошливі наслідки для нашої безпеки і наших союзів на багато років уперед".

Вчора республіканці в Палаті представників Конґресу США внесли пропозицію виділити Ізраїлю 14,3 млрд доларів, скоротивши для цього фінансування федеральної податкової служби.

10:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Як повідомляють російські державні ЗМІ, заступник командувача російських військ в Україні генерал-полковник Тєплінский, ймовірно, особисто прийняв командування Дніпровським угрупованням військ Росії. Він змінив генерал-полковника Макаєвича. Це угруповання відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра. • Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бої, оскільки українські війська відвойовують у Росії контроль над східним берегом ріки. Ймовірно, Тєплінский користується високою повагою в російському генштабі й має досвід командування операціями в цьому районі: він був польовим офіцером, відповідальним за відносно успішне відведення Росії із західного берега Дніпра в листопаді 2022 року. • Майже напевно, що відбиття українських атак через Дніпро й утримання території в окупованій Херсонській області залишається пріоритетним завданням для російських сил в Україні. Призначення Тєплінского, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які обороняють цей район.

10:20 Вночі російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши 2 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131” та 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БпЛА ворога, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

152,5% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

56,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

159,8% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

234,6% артилерійських систем (з них 3,3% за минулий тиждень),

75,8% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

40,0% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — росіяни продовжують тиск в лісі південніше Лиману Першого, мають частковий успіх.

• Бахмутський напрямок — тривають зіткнення біля Кліщіївки та Андріївки. Ворог намагається відновити втрачене положення. Як пише командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Сирський: "У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій... Такими діями росіяни намагаються зупинити рух Сил оборони... Ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей".

• Авдіївський відтинок — ворог продовжує наступати на південному фасі Авдіївки та в лоб міста, успіху не мав.

• Бердянський відтинок — без змін, зіткнення тривають біля Приютного.

• Запорізький відтинок — біля Роботиного Збройні Сили України мали успіх.

• Таврійський відтинок — тривають бої в Кринках. Ворог лупить без кінця артилерією та КАБами по островах на Дніпрі.

09:35 Випадки гепатиту А виявили в Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині на Вінниччині, загальна кількість захворілих на сьогодні – мінімум 143 особи, з них 23 дитини, повідомляє Департамент охорони здоров'я Вінницької ОВА. Усі пацієнти середнього ступеня тяжкості. Важких немає. На підставі проведених епідрозслідувань визначили щонайменше 4 можливі фактори, що вказують на джерело інфекції, однак поки що джерело інфікування встановити не вдалося. Але у Вінниці вирішили тимчасово обмежити продаж товарів домашнього виробництва на ринках і посилили заходи з дезінфекції громадських місць.

09:30 Вночі росіяни атакували Полтавську область ракетами, у Миргородській громаді чули вибухи, влучань у критичну або цивільну інфраструктуру не зафіксовано, повідомляє обласна військова адміністрація.

09:25 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Через шторм у Чорному морі ворогу довелося перевести кораблі-ракетоносії у пункти базування, пояснила керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемаратону.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські чиновники вчора оголосили, що російські правоохоронні органи придушили антисемітські заворушення в Махачкалі (Республіка Дагестан). Президент Росії Путін відповів на антисемітські демонстрації в Дагестані 29 жовтня, звинувативши Україну в спробі «спровокувати погроми в Росії» під керівництвом Заходу. • Прямо засудили учасників заворушень і регіональну владу за ігнорування антисемітських настроїв у Дагестані меншість російських офіційних осіб. • Заворушення 29 жовтня в Дагестані підкреслюють зростання радикалізації та роздроблення російського суспільства внаслідок гіпернаціоналістичних ідеологій, які посилила війна в Україні. • Повідомляється, що невідомі російські військові вбили українську сім’ю в окупованій Волновасі Донецької області, що ще більше підкреслює загрозливе середовище насильства, яке поширене на окупованих територіях України. Напади на цивільних осіб hors de combat (у тилових районах, віддалених від зон активних бойових дій) з боку представників держави-окупанта є явним порушенням численних міжнародних правових норм і з великою ймовірністю досягають рівня воєнного злочину або злочину проти людяності. • Кілька російських коментаторів використали обставини трагедії у Волновасі, щоб звинуватити Україну в спробах розпалювати міжетнічну напругу в російському інформаційному просторі. Один російський мілблогер стверджував, що українські джерела першими повідомили, що вбивства скоїли "кадирівці" (маючись на увазі чеченські війська), і пов’язав це питання з заворушеннями 29 жовтня в Дагестані. Інший російський мілблогер заявив, що чеченські сили не дислокуються ніде під Волновахою, і звинуватив український інформаційний простір у спробі використати чеченців як "спусковий механізм" для подальшої дестабілізації Росії. Зосередженість на українському звинуваченні, а не на самому злочині, необхідності притягнення винних до відповідальності або непрофесіоналізмі та недисциплінованості солдатів, які скоюють такі злочини, свідчить про те, що ці російські коментатори дуже стурбовані міжетнічною напруженістю в Росії та російськими збройними силами. • Українські сили вчора мали підтверджені просування поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські війська просунулися на північний схід від Курдюмівки (10 км на південний захід від Бахмута). Додаткові геолокаційні кадри від 29 жовтня показують, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного в західній частині Запорізької області. У Генштабі України наголошують, що українські війська продовжують наступальні дії під Бахмутом та на Мелітопольському напрямку[20]. • Російські війська продовжують використовувати штурмові підрозділи "Шторм-Z", що складаються переважно із рекрутованих зеків, у лобових атаках піхоти з високим рівнем втрат. • Міністр оборони Росії Шойґу вчора наголосив на нібито кооперативному характері російсько-китайських відносин на 10-му Пекінському форумі Сяншань. ISW продовжує оцінювати, що Китай має застереження щодо бажаного Кремлем «безмежного партнерства» між двома державами.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: