Ізраїльські танки перерізали ключову дорогу Сектору Гази.

ЦАГАЛ збомбардував понад 600 цілей у цьому палестинському анклаві.

 

 

Ізраїльські війська у понеділок, 30 жовтня, атакували місто Газу зі сходу та заходу. Ізраїльські танки вийшли на околицю міста та перерізали ключову дорогу з півночі на південь палестинського анклаву. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Ізраїльські військовики заявили, що за останні 24 години вони вразили понад 600 цілей у Секторі Гази. Це стало одним із найпотужніших бомбардувань за всю історію війни з терористичною організацією ХАМАС.

 

«Війська ЦАГАЛ вбили десятки терористів, які забарикадувалися в будівлях і тунелях і намагалися нас атакувати», – заявило ізраїльське військове командування. За його твердженням, серед убитих було четверо відомих командирів ХАМАС.

 

Нагадаємо, що Ізраїль розпочав потужний наземний наступ на територію Сектору Гази ввечері у п’ятницю, 27 жовтня. Перед цим мирних мешканців палестинського анклаву закликали переміститися з півночі на південь, щоб не потрапити під обстріли.

 

30.10.2023

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