«Садок вишневий коло хати». II. «Садок...»

Із спроб «ЕСТЕТИЧНИХ КОМЕНТАРІВ» до «КОБЗАРЯ»

Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, Співають, ідучи, дівчата, А матері вечерять ждуть. Сем’я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати Маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тілько дівчата Та соловейко не затих.

II. «Садок...»

Перша «картина» у «Садку...», картина для зору, таки мовчить: «Садок вишневий коло хати...» Та це все ж не мовчанка («мовчать гори», мовчить горе), тиша – промовляє, радше спонукає до тихого, вдумливого слова. У цій картині – мало слів, але багато стежок, що ведуть до інших подібних картин, а ті, своєю чергою, – до ще інших.

Прочитуючи і перечитуючи «Садок...» у контексті «Кобзаря», європейської літератури взагалі, – ступимо на ці стежки: «Садок-райочок насажу» («рай» мовами Близького Сходу – це «сад»)... «Сад божественних пісень», із яких Шевченко, ще маленьким, «списував Сковороду»... І не просто списував: майбутній великий митець робив із тих записів картинки («Хрестами / і візерунками з квітками / Кругом листочки обведу»)... «Сад» Епікура, кого наш мандрівний філософ називав Христом... Сад, у якому наші предки читали Горація (як Никифор Сокира із повісті «Близнята»)...

Садок – це мила у спеку тінь, де людина може побути з собою, чи зі своєю любов’ю («Полюбила молодого, / В садочок ходила...»), чи з книжкою, як цей же Никифор Сокира, чи просто погуляти на самоті зі своїми думками; де можна і «Богу помолитись», і схилитись над рідними могилками: «...по горі / Садочок темний, а в садочку / Лежать собі у холодочку, / Мов у раю, мої старі»...

Сад – це сон, і не тільки непробудний, яким сплять старенькі, а милий, солодкий, як про нього Сапфо у своїй пісні до Кіпріди (Афродіти): «З Криту ти до нас завітай, богине, / В світлий храм, де сад яблуневий милу / Стелить тінь тобі, а вівтар пахучим / Ладаном дише, / Де між віт рясних джерело холодне / Грає-гомонить, де уся місцина – / В пишнім цвіті руж, а з листочків тихо / Сон накрапає». Під таке «накрапання», згадаймо, заснув Микола Джеря, наш «Одіссей» (таку цікаву паралель зауважив Віктор Неборак, автор «Прочитаної "Енеїди"»).

У Сапфо – «джерело холодне», у нас – «криниченька» («А я піду в сад вишневий, в сад криниченьку копать»)... Бо дереву, щоб воно було щасливим, щоби давало плоди, потрібна вода, як про це у першому Псалмі: «І він буде як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне його...» (протилежний образ – у «Пісні всохлого помаранчевого дерева» Ґарсії Лорки).

Сад, садок, садочок... Такі вже ці слова світлі, що й епітет «темний» – окрасою для них: «А я дивлюся... і серцем лину / В темний садочок на Україну»... Темний, а водночас – ясний: «Вона верталась із ясного саду, / Ясна, як сад, і радісна, як сміх,» – у сонеті Максима Рильського; так і про очі кажемо: «темні, як нічка, ясні, як день»... Бо й очі – «дзеркало душі», й садок – для душі... У ньому – думка про нащадків: «Carpént tua póma nepótes» (А плоди твої – вже для онуків) – у Вергілієвих «Буколіках»...

Сад... садити... садівник... добрий садівник... посадити дерево... осідлий народ... корінний житель... триматися свого кореня... свого роду, народу... «Що за любов до землі!» (Вергілій – про закорінене у рідний ґрунт дерево)... «Є ж і в дерев отчизна своя...» (цей же автор «Поеми про хліборобство»)...

Сад – це пісня, це слово, словники, «пишний сад» (М. Рильський)... Сад-виноград (виноград, сонцелюб – сусід садка)... Сад – це зразкове поєднання приємного з корисним (utile dulci); виноград, до речі, це не тільки корисне, а й приємне для ока (гляньмо на китицю винограду – до сонця)... Сад – це і «дитячий садок». І як важливо, щоб саме там, у садочку, таки справжньому садочку, дитина робила перші кроки на стежці до Шевченкового «Садка...», на стежці, яку могла б вона утоптувати впродовж усього життя...

Одне слово: душа людини – її сад... Sapienti sat: розумному – доста...