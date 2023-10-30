614-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:39 Прикордонна служба офіційно підтвердила збиття російського штурмовика Су-25 біля Авдіївки. Це сталося вчора - в літак поцілив розрахунок ПЗРК.

14:25 Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав змінити ставлення у суспільстві до війни та можливих військових конфліктів: «Потрібна зміна менталітету; в армії це вже відбувається, … але ми потребуємо цього також в усьому суспільстві, в політиці… Ми знову повинні звикнути до думки, що Європі може загрожувати війна. Тридцять років дивідендів від миру, 30 років без Варшавського пакту як загрози з іншого боку призвели до того, що Збройні сили… є не в тому стані, в якому мають бути... Це все неможливо надолужити за 19 місяців».

13:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 142 населених пунктів на території 14 областей України, підтверджено ураження 46 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:41 Російські артилеристи влучили у багатоповерхівку в Херсоні. У квартирі на верхньому поверсі загинула жінка. Ще троє людей поранено.

12:16 Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю та міністерство закордонних справ відреагували спільною заявою на антиєврейські акції в Росії. Ізраїль зі "щонайбільшою серйозністю" сприймає спроби скривдити ізраїльських громадян і євреїв. Уряд Нетаньягу очікує, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян, де б вони не перебували, і вдадуться до рішучих заходів проти бунтівників "і проти дикого підбурювання, спрямованого проти євреїв та ізраїльтян".

12:00 У ніч на понеділок Збройні Сили України успішно вразили стратегічний об'єкт ППО росіян на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму, а в середу 25 жовтня знищили системи стратегічної ППО С-400 поблизу Луганська, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

11:45 Вчора, в неділю 29 жовтня, середньодобова температура була на 3°C нижчою, ніж у попередню неділю 22 жовтня (11,5°C проти 14,5°C). Попри похолодання, вечірній максимум споживання електроенергії був на 0,2% нижчим, ніж цей показник був у попередню неділю 22 жовтня, повідомили в Укренерго.

11:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російська підтримувана державою приватна військова компанія вперше цілеспрямовано намагається вербувати жінок до бойових дій в Україні. Нещодавні оголошення в соціальних мережах закликали жінок приєднатися до батальйону "Борз", що входить до складу російської ПВК "Редут", для роботи снайперами та операторами безпілотних літальних апаратів. "Редут", ймовірно, безпосередньо спонсорується головним управлінням розвідки Росії. У березні 2023 року міністр оборони Росії Шойґу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок, що становить лише близько 0,3 відсотка особового складу збройних сил Росії. Як зазначено в рекламі "Редута", наразі вони виконують переважно функції медичного забезпечення та продовольчої служби. Залишається незрозумілим, чи намагатимуться офіційні російські збройні сили наслідувати цей приклад і надавати жінкам більше бойових ролей. Під час поточного конфлікту жінки рідко брали участь у боях на передовій у проросійських силах; проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших бойових підрозділів.

11:25 Через несприятливі погодні умови залишаються знеструмленими 100 населених пунктів у Київській (найбільше – 52), Донецькій, Житомирській, Харківській, Сумській, Чернігівській областях, повідомили в Міненерго. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

11:10 81% українців вважає, що національні вибори в Україні треба проводити тільки після війни, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 30 вересня по 13 жовтня. 16% опитаних вважають, що вибори необхідно проводити, незважаючи на війну (на сході України –21%, на заході – 13%). 65% негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет у зв'язку з ризиками фальсифікацій, підтримують ідею дистанційного голосування 29% опитаних.

10:56 За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 об’єктів енергетики, заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю LIGA.net. "Це 50% всієї енергосистеми. І це великі об’єкти, це не трансформатор біля дому. Це або генерація, або щось серйозне розподільче", – сказав гендиректор Yasno. Коментуючи інформацію про частку відновлених об'єктів, Коваленко сказав: "Коли ми застосовуємо відсотки до енергосистеми (яка складається з дуже різних об’єктів, які по-різному функціонують) і десь щось, наприклад, на 50% відновили – ніби добре. Але для роботи треба чітко 100%. Отже, мало. Тому я не люблю відсотки. Якщо повертатись до питання, я можу впевнено сказати, що є об’єкти, які розвалили під нуль, і вони не підлягають відновленню, лише будувати заново. І це не місяці, а роки".

10:45 Новий спікер Палати представників Майк Джонсон знову заявив, що законопроєкти про допомогу Ізраїлю й Україні будуть окремо винесені на розгляд, і пообіцяв, що окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю буде винесено на розгляд Палати представників цього тижня: "Ми вважаємо, що це нагальна і термінова потреба. У світі відбувається багато речей, які ми маємо вирішити. І ми це зробимо. Але зараз те, що відбувається в Ізраїлі, потребує уваги. І я думаю, що ми повинні розділити допомогу і пройти через це".

10:31 Посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський назвав Україну найбільш проізраїльською країною в Європі. Бродський заявив, що Ізраїль отримав багато слів підтримки від українців і на рівні офіційних осіб, і на рівні пересічних громадян після нападу ХАМАСу. Посол сподівається, що Верховна Рада визнає ХАМАС терористичною організацією.

10:20 Нині вранці російські війська вдарили ракетами в судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю й техніку, постраждали двоє людей, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

151,9% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

56,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

159,3% автомобільної техніки (з них 1,8% за минулий тиждень),

233,8% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

74,9% РСЗВ (з них 0,5% за минулий тиждень),

39,8% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Вночі росіяни атакували Україну 12 ударними БпЛА типу “Shahed” та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Пуски КАР Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усі 14 повітряних цілей противника було знищено Протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

09:45 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – відбувалися зіткнення біля Лиману Першого, Райгородки та в Серебрянському лісництві. Суттєвих змін немає. Як пише один із бійців на даному відтинку: "Інтенсивність бойових дій попередні тижні була досить високою та загалом вищою за літню кампанію. Це ми можемо побачити і по кількості штурмових дій, які проводить противник на день, і по застосуванню техніки... Противник має певні успіхи в лісі, продиктовані в першу чергу певною проблемою в управлінні на даній ділянці. Висновки зроблені, робота ведеться... Противник загалом, окрім певних випадків застосування розвідувальних підрозділів, діє лінійно: артпідготовка з мінометів, штурм, рухається траншеями".

• Бахмутський напрямок – тривають зіткнення біля Кліщіївки й Андріївки.

• Авдіївський відтинок – росіяни атакують Авдіївку в лоб біля Спартака, Кам'янки, тримаючи в тонусі сили, які зав'язані на безпосередню оборону самого міста. На жаль, росіянам вдалося видавити наших хлопців з кар'єру біля Водяного. Тактичної цінності він не мав, бо з нього спостерігається лише південні вже окуповані ділянки. Ворог продовжує тиск в бік Сєверного та Тоненького, атаки відбиваються. Росіяни зосереджують сили для нового удару, обираючи між північним та південним фасом. Ворог атакував лісосмуги між Мар'їнкою та Красногорівкою (М) – бої тривають.

• Бердянський відтинок – без змін, зіткнення тривають.

• Запорізький відтинок – зіткнення тривають біля Нестерянки, Копанів, на захід від Роботиного, на околицях Новопрокопівки та на південний захід Вербового.

• Таврійський відтинок – вже третій тиждень триває важка кровопролитна операція на лівому березі. Частина Кринків під нашим контролем, інформація про звільнення села не є правдою. Важливою новиною є і зняття російського командувача ГВ "Дніпро" генерал-полковника Макаревича, на його місце призначено командувача ПДВ генерал-полковника Тєплінского.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Антисемітські демонстрації в Республіці Дагестан та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії. Вчора після поширення чуток про те, що російська влада планує переселити "ізраїльських біженців" у Дагестан та інші регіони Північного Кавказу, сотні демонстрантів у Дагестані ввірвалися в аеропорт Махачкали, заблокували злітно-посадкову смугу та спробували увійти в літак, що прибув з Ізраїлю. Позавчора ввечері сотні демонстрантів зібралися і біля готелю в Хасав'юрті в Дагестані, щоб шукати підозрюваних "ізраїльських біженців" за подібними чутками. В ніч з 28 на 29 жовтня в Нальчику Кабардино-Балкарської Республіки невідомі підпалили споруджуваний єврейський культурний центр. Демонстранти скандували «смерть євреям» й іноді стикалися з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи нацгвардії Росії (росгвардії) відігнали демонстрантів з території аеропорту. Telegram-канал, який поширював чутки, наразі не працює – це може бути першим показником того, що російська влада активно намагається придушити продовження антисемітських виступів. • Кремль ще не відповів і, схоже, залишив за регіональною владою офіційну реакцію на демонстрації. • Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, і переконати єврейську аудиторію, що єврейські меншини в країні в безпеці, незважаючи на свої зусилля представити Росію як релігійно толерантну країну. Прессекретар головного рабинату Росії в Дагестані Овадя Ісаков вчора заявив, що сотні єврейських сімей у Дагестані повинні взагалі покинути Дагестан і Росію, тому що "Росія – не порятунок", оскільки "в Росії теж були погроми". Президент Росії Путін 25 жовтня на зустрічі з лідерами кількох російських релігійних організацій, у тому числі лідерами іудейської та ісламської конфесій, відзначив Росію як світоч релігійної гармонії. Кремль, ймовірно, має на меті представити Росію як захисника своїх релігійних меншин, щоб здобути прихильність мусульманської та єврейської аудиторії на тлі війни Ізраїлю та ХАМАСу і применшити напруженість, спричинену все більш ультранаціоналістичною російською православною Церквою. • Російські ультранаціоналісти висловили стурбованість тим, що антисемітські демонстрації поширяться з Дагестану та Північного Кавказу на інші території Росії. • Голова ФСБ Росії Бортніков і голова слідчого комітету Росії Бастрикін, можливо, намагаються скористатися загостренням етнорелігійної напруги в Росії, щоб повернути прихильність президента Путіна. Один мілблогер прямо назвав Бортнікова і Бастрикіна "довіреними людьми", які повинні "вийти на орбіту Путіна і особисто переконати його в необхідності змінити міграційну політику". Ця згадка про Бортнікова і Бастрикіна означає, що вони випали із прихильності Путіна. Кремль зазвичай повільно реагує на події, що висвітлюють етнорелігійну напруженість, включно з недавніми скаргами на те, що мігранти нападають на російських дітей, часто ненавмисно розпалюючи цикл, що включає гнів російських ультранаціоналістів на російський уряд за бездіяльність і це ще більше посилює етнорелігійну напругу. Бортніков і Бастрикін можуть прагнути представити себе в російському інформаційному просторі як здатних розірвати це коло. • 29 жовтня російські мілблогери заявили, що командувач повітряно-десантних військ генерал-полковник Тєплінский змінив генерал-полковника Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро", яке діяло на Херсонському напрямку. Повідомлення про звільнення Макаревича вказує на те, що Кремль або російське військове командування можуть бути достатньо стурбовані та скептично налаштовані щодо його здатності відбити нещодавню більш масштабну, ніж зазвичай, наземну операцію України на лівому березі Херсонської області. Прокремлівський мілблогер стверджував, що причиною усунення Макаревича став, ймовірно, невеликий український "плацдарм" у Кринках (селище на східному березі Херсонської області). • Українські війська вчора в умовах продовження наступальних дій поблизу Бахмута та на заході Запорізької області просунулися в районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили просунулися через залізничну колію на південь від Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували штурмові дії на південь від Бахмута та продовжували наступ на Мелітопольському напрямку. Популярний російський мілблогер заявив, що минулого тижня українські сили встановили контроль над невизначеними позиціями на Запорізькому напрямку. • The New York Times повідомила, що восени 2023 року США надішлють Україні гібридні системи ППО, цитуючи офіційних осіб США, які говорять про так звані системи FrankenSAM, які поєднують передові західні ракети ППО з модифікованими радянськими пусковими установками або іншими пускові установки ракет, які Україна вже має. Комбінації FrankenSAM включають модифіковані радянські пускові установки «Бук» і американські ракети Sea Sparrow, радари радянських часів і американські ракети Sidewinder, а також системи «Hawk» часів холодної війни; США випробовують комбінацію ракет Patriot і радіолокаційної системи українського виробництва. Заступник помічника міністра оборони США з питань політики Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що ЗРК FrankenSAM сприяють заповненню критичних прогалин в українській ППО. • У російському інформаційному просторі тривають дискусії про майбутнє решти кадрів "групи Ваґнера". 28 жовтня пов’язані з «Вагнером» російські міліблогери заявили, що "група Ваґнера" офіційно є підрозділом Росгвардії і збереже свої структури та командування. Вони стверджують, що Росгвардія заохочує діючі і резервні кадри "Ваґнера" підписувати контракти з Росгвардією, в тому числі шестимісячні контракти на службу в Україні або дев'ятимісячні контракти на службу в Білорусі, на Близькому Сході, в Африці чи Латинській Америці. Менша група пов’язаних із «Вагнером» російських мілблогерів спростувала нещодавні повідомлення про те, що великі групи колишніх співробітників "Ваґнера" приєднуються до підрозділів чеченського спецназу "Ахмат" у Росії або експедиційного корпусу російського міністерства оборони у Сирії. • Російські війська продовжували наступальні операції на рубежі Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, в районі межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області та дещо просунулися на захід від Донецька. • Російські мілблогери заявили, що російські війська почали розгортати в Україні нову систему радіоелектронної боротьби. • Російські військовослужбовці продовжують вчиняти жорстокі злочини в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: