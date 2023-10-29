Ізраїль проводить наземну операцію в Секторі Гази.

Прем’єр Нетаньягу спрогнозував, що війна буде «довгою і важкою».

Ізраїльські війська розпочали наземну операцію проти ХАМАС у Секторі Гази. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав це «другою стадією» війни в Газі, пообіцявши «знищувати ворога над землею та під землею». «Рішення про розширення масштабів дій сухопутних військ у Секторі Гази було ухвалено урядом воєнного часу одноголосно», – наголосив він. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Наші додаткові наземні сили увійшли до Гази. Це друга стадія війни, цілі якої зрозумілі: знищення військових та управлінських можливостей ХАМАС та повернення заручників. Війна всередині Сектору Гази буде довгою та важкою – і ми до цього готові. Це наша друга Війна за незалежність», – заявив Нетаньягу на пресконференції в Тель-Авіві.

Ізраїльський прем’єр зазначив, що метою цих дій є знищення військового потенціалу ХАМАС і можливостей ісламістів зберігати владу, а також повернення додому заручників, яких утримують терористи. Він зазначив, що масовані повітряні атаки Ізраїлю, вчинені минулого тижня, завдали ХАМАСу «важкого удару», проте війна буде «довгою і важкою». «Ми перебуваємо на її початку», – заявив Біньямін Нетаньягу.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант підкреслив на пресконференції 28 жовтня, що його країна не зацікавлена в розширенні конфлікту в реґіоні, проте готова до такого розвитку подій.