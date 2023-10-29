613-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:50 НАК "Нафтогаз України" не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Україна готова вже відмовитися від транзиту газу, особливо через те, що РФ не виконує умов контракту: "Газпром" не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (знаходиться фактично в окупованій зоні), тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати транзит, і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань. Однак ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими".

10:25 Вчора на Мальті відбулася третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні, повідомили в Офісі Президента. Ця зустріч стала продовженням консультацій у відповідному форматі в Копенгагені в червні поточного року та в Джидді в серпні. В третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн і міжнародних організацій, які розглянули конкретні напрями Формули миру і напрацювання щодо їх реалізації. Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах Формули миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку". Плани щодо кожного з цих питань розробили робочі групи, до яких увійшли представники дипломатичних установ різних країн з усіх регіонів світу. Кожен пункт плану представляли і коментували представники різних держав, а також українські чиновники.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

151,4% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

56,3% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

158,9% автомобільної техніки (з них 1,9% за минулий тиждень),

233,3% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

74,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,7% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 До портів Великої Одеси в суботу прибуло п'ять суден загальним дедвейтом 163,26 тис. т, два з яких виконують уже другий рейс в українському морському коридорі, встановленому Військово-морськими силами ЗСУ, повідомив керівник Моніторингової групи санкцій і свободи судноплавства Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Зазначається, що з портів Великої Одеси вийшло 4 судна загальним дедвейтом 168,014 тис. т, які належать судновласникам із Греції та Туреччини.

09:30 Безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, після вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

09:25 Вночі на Херсонську область росіяни скинули 32 керовані авіабомби, повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемаратону.

09:20 Вночі росіяни атакували Україну п’ятьма ударними БпЛА типу “Shahed” та керованою авіаційною ракетою Х-59. Пуски «шахедів» здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородщини). Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків.

Усі ударні БпЛА противника знищено силами та засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація та зенітні ракетні війська.

09:15 Станом на 07:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Залишки ПВК "Ваґнера", схоже, воюють на Авдіївському напрямку у складі підконтрольних міністерству оборони Росії формувань. Російський військовий кореспондент опублікував 25 жовтня інтерв'ю з командиром російського окремого гвардійського батальйону спеціального призначення "Арбат", який несе службу на авдіївському напрямку, який стверджував, що частина батальйону "Арбат" майже повністю складається з колишніх співробітників "Ваґнера". • Командувач загону спецпризначення "Ахмат" Апті Алаудінов підтвердив, що росгвардія набирає колишніх бійців "Ваґнера" в чеченські підрозділи "Ахмату". • Вчора українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута та на Мелітопольському напрямку. Російські джерела стверджують, що українські сили атакували поблизу Роботиного, Нестерянки (12 км на північний захід від Роботиного), Копані (6 км на північний захід від Роботиного), Рівного (8 км на захід від Роботиного), Новопрокопівки (3 км на південь від Роботиного) та Вербового (9 км на схід від Роботиного). Прокремлівський російський мілблогер 27 жовтня заявив, що українські сили досягли "незначних успіхів" під час атак поблизу Роботиного. • Російські війська в ніч з 27 на 28 жовтня завдали серії ракетних ударів по Дніпропетровській області. • Повідомляється, що російські війська використовують нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет», який може автономно ідентифікувати цілі. Російські джерела стверджували, що російські війська почали використовувати новий безпілотник-камікадзе «Изделие-53» з 21 жовтня. Російське командування може вважати, що велика кількість ударних безпілотників дозволить російським силам подолати українську протиповітряну оборону, хоча корисне навантаження цих безпілотників, яке, як повідомляється, становить від трьох до п’яти кілограмів, може не бути достатнім для значного пошкодження найважливіших військових цілей. • Російська влада використовує внутрішню етнічну напруженість, посилюючи публічний примус мігрантів з Центральної Азії до російської військової служби, що, ймовірно, може сподобатися російським ультранаціоналістам напередодні очікуваного оголошення президентом Росії Путіним своєї передвиборчої кампанії. Слідчий комітет Москви 27 жовтня оголосив, що розпочав 12 кримінальних справ проти натуралізованих мігрантів за фактами ухилення від військової служби, і стверджував, що з 28 жовтня ця кількість зросла до 22 відкритих проваджень щодо 80 мігрантів, які вже відправлені на військову службу. 27 жовтня під час рейду в аеропорту Норильська Красноярського краю співробітники ФСБ Росії та Росгвардії затримали 40 таксистів-мігрантів за те, що вони нібито не стали на облік у військкоматах РФ. • Відомий російський мілблогер заявив, що особисто чув, як президент Росії Путін висловив рішення відправити російських призовників служити в прикордонну службу Росії. • Повідомляється, що проукраїнські сили здійснили кібератаку на російських операторів зв’язку в окупованій Україні.

08:55 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: