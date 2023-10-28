Місто приречених

Василь МАХНО

 

якщо би нам залишились крім рису

зелений чай – і вихор кипарису

в краях південних при морських портах

я знав би більше аніж знати мушу:

місцева жінка ось білизну сушить

на шворках й алюмінєвих дротах

 

вона принесла випране в мидниці

вона у чорній з складками спідниці

засмагла як лакований сервант

в якому в пролежнях і подушки й пошевки

ліворуч – море й білосніжна церква

праворуч – сонний й змучений сержант

 

поліції – він тільки тінь пейзажу

також засмаглий – вимазаний в сажу

за рік до пенсії – йому не милий світ

ні море – ні місцевий рибний промисел

ні вулиці погнуті як коромисло

ні жінка – для якої він сусід

 

я знаю що крім рису і смоковниці

кількох плодів – ще рипають віконниці

містечко в пилюзі й від мух-синюх

ні спасу – ні найменшого вдоволення

своєю чи надмушеною волею

їх знищують й не зносять ні на дух

 

ми поселилися в будиночку над морем

рибальський човен синє море оре

з кімнатних меблів – ліжко й темний стіл

із їжі – рис залишений в оренду

з атракцій – жінка що бере з нас ренту

за рис і воду і нагрітий дім

 

кажу тобі що жінка із сержантом

на вулиці із назвою Сервантес

жартують поки висохне прання

він сонно береже громадський спокій

корови в горах  й пастухи високо

І бакалійник в половині дня

 

прийшов крамничку відчинити нині

вовтузиться – як слон – усередині

нарешті вийшов – виклав помаранчі

і жінка з помаранчами за мить

в моїм вікні як полум’я стримить

як вдалині худий вулкан Мумбачо

 

в будинку стіни цегляні фортечні

у цьому місті майже всі приречені

усі покликані ба навіть гості – ми

відсвяткувати  Día de Muertos

на карнавал прийдуть живі і мертві

в одному напрямку та різними дверми

 

ще листопад далеко – а вже їдуть

і бакалійник разом із сусідом

і жінка із мидницею – і та

що носить помаранчі  – й та з сержантом

що слухає масні мужичі жарти

бо в ній жагуча кров і молода

 

я все-одно чужий ув цьому місті

учора привезли про рис прокислі вісті

торговий корабель вантажиться в порту

одні справляють карнавал по смерті

на пошті марки клеять на конверти

і судять рік повію молоду

 

наслухавшись – й зберігши грудку рису

про тих хто кинувся прожогом – мчався риссю

про життєсмертний карнавальний час

кажу тобі: побійся помаранчі

і снів зелених як вулкан Мумбачо

й жінок з мидницями

що переходять нас


 

Фото: Анатолій Бабійчук

 

28.10.2023

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