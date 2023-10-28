612-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:20 Під час наступу на Авдіївку Донецької області станом на 28 жовтня війська РФ втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу, розповів міністр оборони України Рустем Умєров під час телефонних переговорів з головою Пентагону Ллойдом Остіном, повідомили в Міністерстві оборони України. Український міністр подякував Ллойду за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів і зазначив, що подальше постачання ATACMS дозволить ефективніше завдавати вогневі ураження по військовій інфраструктурі та командних пунктах у глибокому тилу ворога на окупованих українських територіях. Сторони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де у середині жовтня 2023 року Росія розпочала масштабну наступальну операцію. Росія, ймовірно, скерувала до цього сектора підрозділи чисельністю до восьми бригад. Ці підрозділи, ймовірно, зазнали одних з найвищих у 2023 році втрат серед російських військ.. Російські націоналістичні "військові блогери" різко критикують тактику військових в операції. Характер операції свідчить про те, що основні військово-політичні проблеми Росії залишаються таким же, як і протягом більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захопити більше території, але військові не можуть організувати ефективні наступальні дії на оперативному рівні.

10:50 Через сильні пориви вітру на Тернопільщині знеструмлені 70 населених пунктів, повідомив голова ОВА Володимир Труш. На автодорозі М-09, поблизу с. Озерна та в Почаєві, внаслідок поривів вітру дерева впали на проїжджу частину. В Кременецькій громаді пошкоджено покрівлю недобудованої будівлі комерційного призначення та покрівлю одного житлового будинку. Ніхто не постраждав.

10:20 В напрямку Босфору з портів Великої Одеси вийшли та рухаються через тимчасовий "український коридор" 4 балкери з майже 130 тисяч тонн зерна та 10 тисяч тонн металу до країн Африки, Азії та Європи, повідомив віце-прем'єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова. Ще 11 суден зайшли до портів Одеси, Чорноморська та Південного, завантаживши майже 225 тисяч тонн сільськогосподарської та металургійної продукції.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

151,2% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

56,2% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

158,7% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

233,0% артилерійських систем (з них 4,8% за минулий тиждень),

74,9% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Станом на ранок на Львівщині через сильні дощі та пориви вітру без електропостачання 132 населених пункти (49 – повністю, 83 – частково), повідомив голова ОВА Максим Козицький.

09:45 В України є "технічне підтвердження" того, що Росія брала безпосередню участь в нападі на Ізраїль, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов: "Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які є на нашу країну. За три дні до дня нападу "Хамасу" на Ізраїль 7 жовтня, спостерігалось зниження на 70% атак на український кіберпростір. Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль. Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною."

09:35 Вночі близько першої години росіяни завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К». Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму. Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі.

09:30 Станом на 7:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора дещо просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські сили просунулися далі на південь від Антонівського автодорожнього мосту на північ від Олешок. Генштаб України повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на Мелітопольському напрямку. • Російські війська в ніч з 26 на 27 жовтня завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні. • Німеччина та Данія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні 27 жовтня. Міністерство оборони Данії оголосило про надання Україні пакету військової матеріальної допомоги на суму близько 500 млн євро, який включає танки, бойові машини піхоти, артилерійські боєприпаси та безпілотники. Уряд Німеччини оголосив про надання Україні пакету військової допомоги на суму близько 5,4 млрд євро, який включає зенітні ракети MARS II та додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM. • 27 жовтня невідомі особи намагалися вбити підтримуваного Росією колишнього українського політика-сепаратиста Олега Царьова. • Повідомляється, що російська влада заарештувала російських громадян, які нібито використовували канали Telegram, включно з деякими, які назвали себе інсайдерськими джерелами, для вимагання грошей у російських чиновників. • За повідомленнями, російська влада заарештувала російських громадян, які нібито використовували Telegram-канали, в тому числі ті, що називають себе інсайдерськими джерелами, для вимагання грошей у російських чиновників. • Російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні, що є очевидним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Російські державні ЗМІ повідомили 27 жовтня, що добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "завербував" близько 70 українських військовополонених з різних російських виправних колоній, розпочав підготовку і після завершення навчання буде розгорнутий на невизначеній ділянці лінії фронту. [Примушування військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка передбачає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або утримуватися в районах, де він може потрапити під вогонь зони бойових дій", а також не може "використовуватися на роботах, які є шкідливими для здоров'я або небезпечними для життя"]. • Вчора російські війська продовжували наступ у районі Авдіївки, але не досягли жодних підтверджених успіхів. 26 жовтня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що російські війська під час останніх наступальних операцій під Авдіївкою втратили тисячі військових та щонайменше 125 одиниць бронетехніки. • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров оголосив про створення другого чеченського добровольчого формування, названого на честь чеченського діяча, який воював проти російського імперського правління. • Російська окупаційна влада розправилася з проукраїнськими Telegram-каналами, що працюють в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: