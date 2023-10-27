Майк Джонсон відкинув ідею єдиного пакету допомоги для Ізраїлю та України.

Новий спікер Палати представників висловився за жорсткіший контроль над коштами, які США надають для допомоги Україні.

 

 

Нещодавно обраний спікер Палати представників Конґресу Сполучених Штатів Майк Джонсон заявив, що питання фінансування підтримки України й Ізраїлю мають вирішуватися окремо. «Фінансування підтримки України та Ізраїлю має здійснюватися окремо, а не в рамках спільного пакету», – заявив він у коментарі американському телеканалу Fox News у п'ятницю, 27 жовтня.

 

За словами Джонсона, республіканці в Палаті представників досягли консенсусу в питанні про поділ допомоги двом країнам, втягнутим у військові конфлікти. Це передбачає, що нижня палата Конґресу США, де більшість зараз належить республіканцям, не підтримає пакет допомоги кільком країнам на суму 106 млрд доларів, який був запропонований президентом США Джо Байденом.

 

У цей пакет входять кошти для надання допомоги як Україні у війні проти російського агресора, так й Ізраїлю в його боротьбі проти терористичного угруповання ХАМАС. Окрім того, пакет спрямований на підтримку палестинського населення та вирішення пріоритетних питань у сфері національної безпеки США. Однак більшість коштів із загальної суми все ж таки передбачалося надати Києву – 61,4 млрд доларів. На посилення оборони Ізраїлю передбачалося 14,3 млрд доларів. Байден вважав, що саме включення коштів до єдиного пакету допоможе обом палатам Конґресу швидше ухвалити його.

 

У коментарі для Fox News Джонсон висловився також за контроль над коштами, які США надають для допомоги Україні. «Ми хочемо знати, яка це мета, яка кінцева мета в Україні. Білий дім цього не надав», – зазначив він.

27.10.2023

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