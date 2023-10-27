611-й день війни Росії в Україні. Хроніка

19:49 Президент України Володимир Зеленський відбув розмову з лідером ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. "Я вдячний ОАЕ за участь у засіданні Формули миру у Джидді, за готовність направити свого представника на Мальту, а також за гуманітарну, медичну та енергетичну допомогу Україні. Я поінформував Його Високість про гуманітарну програму України Grain from Ukraine і запросив ОАЕ на її майбутній другий саміт", – прокоментував Зеленський у соцмережі Х. Під час розмови також ішлося про ситуацію на Близькому Сході.

19:23 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Бобилівка Сумської області та Вовчанськ Харківської області. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 13 атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 19 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога біля Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області. На Запорізькому напрямку загарбники намагалися відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мали. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Роботине, Кам’янка Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зеленівка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

18:53 Речниця речниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк закликала не накручувати ситуацію довкола затримок, котрі нібито почалися на "зерновому коридорі" у Чорному морі. "Забезпечення роботи цього коридору запропоноване в умовах, яких можуть дотримуватись Сили оборони... Ми забезпечуємо цю роботу тільки тоді, коли безпекова ситуація говорить нам відповідними факторами, що можна випускати або запускати судна, і ця операція пройде максимально безпечно", – сказала Гуменюк в етері телемаратону.

18:32 "Україна для нас пріоритет і залишатиметься пріоритетом", – заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на підсумковій пресконференції за підсумками дводенного саміту в Брюсселі. Президент Євроради підтвердив, що лідери ЄС залишаються прихильними "продовжувати пропонувати нашу фінансову підтримку Україні", що "відповідає обговоренню, яке відбулося вчора з питання перегляду багаторічного бюджету". Наразі ж члени Унії продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні на двосторонній основі. Зі слів Шарля Мішеля, на саміті також обговорили питання заморожених активів. "Обговорення було дуже гарним, і було широке бажання для нас зробити рішучі кроки вперед із цього питання", – розповів президент Євроради. Лідери ЄС продовжать консультації, "щоб у нас були можливості мобілізувати деякі з цих активів, щоб у нас були доходи, щоб надавати Україні короткострокову підтримку, а потім – довгострокову для подальшої реконструкції України", цитує "Інтерфакс-Україна".

18:01 Уряд Словаччини опублікував перелік вимог, озвучених Робертом Фіцо на засіданні Європейської ради для продовження підтримки України та виділення 50 мільярдів євро допомоги у наступні роки. Фіцо заявив, що словацький уряд не погодиться на скорочення фінансування фермерів і обмеження політики так званого "усунення нерівностей". Новий прем'єр вимагає використати бюджетні ресурси для підвищення конкурентоспроможності ЄС та боротьби з нелегальною міграцією. Фіцо також заявив, що "Україна є однією з найбільш корумпованих країн у світі", а тому він вимагає гарантій, "що європейські гроші (включно зі словацькими) не будуть розкрадені", а також наполягає на тому, щоб частина фінансів була спрямована на розбудову прикордонної інфраструктури на західному кордоні та на підтримку словацьких компаній, котрі братимуть участь у відновленні України.

17:46 У висновках за підсумками дводенного саміту в Брюсселі Європейська рада заявила, що Україні "продовжуватимуть надавати стійку військову підтримку", зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також двосторонню допомогу з боку держав-членів. "Європейська рада наголошує на важливості зусиль держав-членів і, в найближчому майбутньому, на необхідності прискорити надання військової підтримки Україні, щоб допомогти задовольнити її нагальні військові та оборонні потреби, включно з ракетами і боєприпасами, зокрема ініціативою щодо артилерійських боєприпасів надати один мільйон снарядів, а також системами протиповітряної оборони для захисту свого населення і своєї критичної та енергетичної інфраструктури", – ідеться у заяві. Водночас Європейська рада зазначає, що "військова підтримка та безпекові зобов'язання надаватимуться за повної поваги до політики безпеки та оборони деяких держав-членів і з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів".

17:16 Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До пакета ввійшли: 1 ЗРК IRIS-T SLM; ракети до IRIS-T SLM; 1 РЛС TRML-4D; 4 БТР; боєприпаси до систем залпового вогню MARS II; 5 тис. артснарядів 155 мм; 8 розвідувальних дронів Vector; 4 контрбатарейні радари GO 12; 5 надводних дронів; 6 машин прикордонної охорони; 10 тис. захисних окулярів; 4 танкові тягачі HX81 та 4 танкові причепи.

16:45 Шевченківський суд Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3,8 млрд грн до 2 грудня. Також суд зобов'язав забезпечити лікування Коломойського.

16:19 Державне бюро розслідувань підтвердило інформацію про обшуки в адміністративних будівлях київських теплоелектроцентралей. "Зокрема перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення", – йдеться у повідомленні. Раніше у Київській міській адміністрації поскаржилися на те, що слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану, і здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, "грубо порушуючи безпекові норми".

15:50 Видання Bihus.Info оприлюднило розслідування, з котрого випливає, що дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека станом на літо 2023 року не позбулася російського паспорта. А сам Тишлек користується нерухомістю та автомобілем, котрі належать родині приятеля, що перетинався у бізнесі з кримінальним авторитетом із Ростова-на-Дону. Сам Тишлек заявив у коментарі "Українській правді", що журналісти викривили факти із його біографії. "Окремі ситуації, які переживала моя родина, доповнили суб'єктивними судженнями та висновками. Оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного із реальністю", – стверджує заступник голови Нацполіції. Тишлек звернувся до Державного бюро розслідувань з проханням перевірити факти, викладені у розслідуванні.

15:29 Голові Національної служби здоров’я Наталії Гусак повідомили про підозру у службовій недбалості, котра завдала збитків державі на 2 млн грн. Як повідомив Офіс генпрокурора, НСЗУ замовила роботи з адміністрування центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я, і в акті здачі-приймання послуг включила відомості про певний обсяг робіт, які фактично не виконувалися. НСЗУ заявила, що сприймає дії правоохоронців як тиск з метою блокувати роботу служби.

15:01 У п'ятницю в українських містах відбулися акції з вимогою демобілізувати військовослужбовців і замінити їх на новобранців. Зокрема дружини, матері та діти воїнів вийшли на демонстрації у Києві, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Кропивницькому, Хмельницькому, Чернівцях, Кривому Розі. Учасники акцій вимагали прийняти законопроєкт №9142, який дозволяє військовикам за власним бажанням демобілізуватися після 18 місяців з моменту призову. "Воюють одні і ті ж, у нас немає нормальних родин. Мій чоловік там 603 дні і буде там до кінця. Суспільству вигідно: інші хай воюють, а нас це не стосується", – заявила Вікторія, учасниця акції у Тернополі.

14:40 Компанія Bolt розірвала співпрацю з київським таксистом, який висадив пасажирів через вимогу спілкуватися українською мовою і під час перепалки назвав клієнтів "хворими людьми". Адміністрація Bolt заявила, що дотримується законодавства України й інструктує водіїв використовувати у сервісі державну мову. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, повідомив, що офіс омбудсмана готує звернення до правоохоронців для встановлення особи порушника та притягнення до відповідальності. За таксиста заступилися колишній лідер "ОПЗЖ" Юрій Бойко й Олексій Арестович.

14:14 Президент України Володимир Зеленський відбув телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Голова держави зокрема поінформував колегу про спроби Росії оточити Авдіївку. "Наші воїни зупинили їх і завдали ворогу значних втрат, які склали щонайменше бригаду особового складу", – оцінив Зеленський. Лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО ракетами та антидроновими засобами.

13:51 Україна повернула на вільну від окупації територію тіла 50 загиблих воїнів, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

13:26 На колаборанта Олега Царьова скоїли напад із застосуванням вогнепальної зброї. Про замах пишуть соратники Царьова, інформацію підтверджує телеграм-канал колаборанта. На колишнього народного депутата Партії регіонів нібито напали на території санаторію, де він мешкає. Медики виявили Царьова непритомним із великою крововтратою.

13:04 У п’ятницю, в День української писемності та мови, який припадає на день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, за новим церковним календарем – 27 жовтня, відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цьогорічний диктант називався "Дороги України", його авторкою стала письменниця, перекладачка, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Текст зі студії зачитав актор і театральний режисер Олексій Гнатковський, зірка фільму "Довбуш". "Суспільне" організувало прямі включення з учасниками акції з інших локацій. До національного флешмобу приєдналися захисники на фронті – на Дніпропетровщині диктант писали бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія". У Тернополі в укритті диктант писали священнослужителі п’яти конфесій, в Одесі – містяни, представники Національної наукової бібліотеки й Академічного музично-драматичного театру. Попри канікули, на Харківщині диктант писали в укритті вчителі та школярі.

12:47 Ізраїль засудив рішення російської влади прийняти в Москві делегацію руху ХАМАС. "Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору та леґітимізує звірства терористів ХАМАСу", – йдеться у заяві МЗС. У четвер до Москви прибула делегація ХАМАСу на чолі з Абу Марзуком, одним із лідерів руху. Росія стала першою країною у світі, яка офіційно прийняла делегацію ХАМАСу після кривавої атаки на Ізраїль.

12:18 Прем'єр-міністри Словаччини й Угорщини виступили проти пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро на зустрічі Європейської ради у форматі лідерів держав та урядів у Брюсселі. Віктор Орбан заявив, що Угорщина не підтримає допомоги Україні, допоки не побачить, що пропозиція обґрунтована. Роберт Фіцо пояснював свою позицію тим, що в Україні корупція, пише Reuters. Водночас президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що навіть пропонованих 50 мільярдів євро для України недостатньо. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що ЄС мусить збільшити витрати на обороноздатність.

12:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Важкі бомбардувальники дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів крилатими ракетами по Україні вже більше місяця, що є однією з найтриваліших перерв у завданні таких ударів з початку конфлікту. Хоча Росія все ще здатна використовувати інші ударні засоби, ці ракети була основним методом завдання високоточних ударів на відстані. Росія майже напевно повинна була зменшити частоту ударів, щоб поповнити свої запаси крилатих ракет Х-101 / Х-102, що зменшуються. Росія, ймовірно, використовуватиме будь-які нещодавно виготовлені крилаті ракети для ударів по українській енергетичній інфраструктурі взимку. Росія, найімовірніше, продовжить доповнювати таку кампанію розробленими в Ірані БПЛА-камікадзе.

12:00 78% респондентів мешканців 10 прифронтових регіонів України контентують новини щодня, ще 12% – 3-4 рази на тиждень і лише 10% – 1-2 рази на тиждень чи рідше, свідчать дані опитування, проведеного КМІС 7-12 серпня 2023 року. З них 16% респондентів отримують новини з російських джерел (зокрема 6% користуються російськими джерелами щодня), серед них 44% користуються і прокремлівськими, й опозиційними джерелами, 22% – тільки прокремлівськими, 21% – опозиційними.

Найчастіше основними мотивами мешканців цих областей користуватися російськими джерелами називалися зіставлення інформації (17%), інтерес до подачі інформації в Росії (14%), проросійські настрої (11%), бути поінформованим про події в Росії через важливість для України (11%), розуміння бачення подій росіянами (10%).

Найбільш популярні теми, які цікавлять респондентів: місцеві новини (25% зараховують цю тему до однієї з трьох найбільш цікавих для себе) і загальноукраїнські новини (25%). Далі йдуть економіка країни (19%), міжнародні новини (крім Росії) (19%), соціальні проблеми (15%), науково-пізнавальні / освітні програми (15%) і здоров’я (15%).

Щодо новин, які би хотіли отримувати, – більше 57% говорять про інформацію про хід війни, далі йдуть інформація про наявні програми державної підтримки для громадян (39%), про доступні в громаді послуги (36%) і плани відбудови (33%).

65% респондентів віддають перевагу отриманню новин у форматі відео, причому переважно мова йде про відео до 15 хвилин, 53% віддають перевагу коротким інформаційним повідомленням. Про зображення говорять 25%, а про довгі статті – 6%, формат подкастів чи радіо приваблює 7%.

11:49 Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що питання виділення військової допомоги Україні й Ізраїлю розглядатиметься окремо. "Ізраїль – це окрема справа", – сказав Джонсон, згідно з повідомленням Bloomberg. Новий спікер зазначив, що допомога Україні вимагатиме більшої підзвітності щодо вже витрачених грошей. Водночас він запевнив, що США не залишать Україну і що перемога Росії "підбадьорила б" Китай щодо Тайваню.

11:35 Вночі приблизно о 23:30 російські військові обстріляли Ізюм, попередньо, двома ракетами типу "Іскандер". Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС і низку житлових будинків, вісьмох рятувальників поранено, повідомили в облпрокуратурі.

11:15 Сполучені Штати завдали ударів у відповідь по двох іранських об'єктах на сході Сирії, які використовують іранський Корпус вартових ісламської революції та пов'язані з ним угруповання, заявив міністр оборони США Ллойд Остін, зазначивши, що "ці високоточні удари з метою самооборони" є відповіддю на серію невдалих атак на американські бази в Іраку і Сирії з боку підтримуваних Іраном груп бойовиків, що розпочалися 17 жовтня: "Сполучені Штати не прагнуть конфлікту і не мають ані наміру, ані бажання брати участь у подальших бойових діях, але ці підтримувані Іраном напади на американські сили є неприйнятними і повинні припинитися. Іран хоче приховати свою руку і заперечити свою роль в цих нападах на наші сили. Ми їм цього не дозволимо. Якщо напади іранських маріонеток на американські сили триватимуть, ми без вагань вживатимемо подальших необхідних заходів для захисту наших людей".

11:10 На одній із ТЕС вийшов з планового ремонту енергоблок потужністю 117 МВт. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів, повідомили в Міненерго. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Через несприятливі погодні умови знеструмлено в Кіровоградській області 3 населені пункти, у Полтавській області – 5, внаслідок технологічних порушень є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Сумській областях.

10:55 Вчора, 26 жовтня, середньодобова температура була на 1,7 °C вищою, ніж позавчора, 25 жовтня (12,8°C проти 11,1°C). Попри потепління, вечірній максимум споживання електроенергії був на 4,7% вищим, ніж цей показник 25 жовтня, повідомили в Укренерго.

10:45 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 107 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 35 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:05 Росіяни атакували Миколаївщину безпілотниками "шахед", два з них вдалося знищити, але зафіксовані і влучання за межами Вознесенська, які спричини пожежу, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Постраждалих нема.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

150,6% танків (з них 2,4% за минулий тиждень),

56,1% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

158,6% автомобільної техніки (з них 2,0% за минулий тиждень),

232,5% артилерійських систем (з них 4,7% за минулий тиждень),

74,9% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

39,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог відновив активний тиск біля Лиману Першого та Першотравневого, біля останнього вдалося нашим силам відновити позиції. Росіяни продовжують штурмові дії у Серебрянському лісництві.

• Бахмутський напрямок — тривають зіткнення біля Хромового та Кліщіївки.

• Авдіївський відтинок — ворог користується погіршенням погодних умов та туманом. Останні дні росіяни провели ротацію — блукаючі групи з Красногорівки і в Красногорівку ходили, наче на параді. Росіяни почали укріпляти позиції на териконі та намагаються закріпитися вже впритул до АКХЗ. Саме його втрата, а не терикону створить серйозні проблеми для всього гарнізону міста. Сьогодні проросіянські ресурси рапортували про ряд успіхів на північ від Водяного та Опитного — це не відповідає дійсності. Була невдала спроба з трьох десятків росіян, одного танка та 2 БМП атакувати в бік Севєрного.

• Бердянський відтинок — росіяни намагаються відновити втрачені влітку позиції біля Приютного.

• Запорізький відтинок — зустрічні бої біля Вербового та Новопрокопівки тривають. Сили Оборони покращили своє тактичне положення біля Нестерянки та Копанів.

• Таврійський відтинок — без змін. Рекомендуємо чекати офіційних коментарів.

09:40 Вночі росіяни атакували з району Приморсько-Ахтарськ, застосувавши шість ударних БпЛА типу “Shahed” у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено п’ять “Shahed-136/131” в межах Херсонської та Миколаївської (два БПЛА) областей.

09:30 Станом на 08:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал Росії в довгостроковій перспективі. Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив 26 жовтня, що з 10 жовтня російські війська втратили поблизу Авдіївки та Мар'їнки 5 тис. особового складу вбитими і пораненими та 400 одиниць бронетехніки. Супутникові знімки підтвердили, що поблизу Авдіївки в період з 10 по 20 жовтня російські військові втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки, переважно бойових броньованих машин і танків. Український офіцер запасу заявив, що російські війська, схоже, використовують менше бронетехніки під Авдіївкою, хоча російські війська, можливо, перегруповуються для нових великих механізованих атак, як це було між першою механізованою атакою 10 жовтня і другою серією великих механізованих атак 19 і 20 жовтня. Російське командування перекинуло додаткові сили на фронт під Авдіївкою, щоб компенсувати великі втрати живої сили і підтримати здатність російських військових підтримувати свої наступальні дії. Однак російське командування, ймовірно, буде намагатися компенсувати втрати російської техніки, особливо бронетехніки. Широкомасштабні втрати та нестача російської техніки в перший рік повномасштабного вторгнення значно обмежили здатність Росії вести ефективну маневрену механізовану війну під час наступу російських військових взимку-весною 2023 року, що призвело до подальших втрат в безладних механізованих атаках під Вугледаром, Донецька область, в січні та лютому 2023 року. Важкі втрати під Вугледаром, ймовірно, завадили російському командуванню здійснити тривалі механізовані наступи в інших частинах України пізніше під час зимово-весняного наступу 2023 року. Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, як видається, значно більші, ніж попередні втрати техніки під Вугледаром. Залишається незрозумілим, чи перспектива подальших втрат важкої техніки утримає російське командування від проведення ще однієї серії великих механізованих штурмів під Авдіївкою. Росія поступово мобілізувала елементи свого ВПК для подолання дефіциту техніки, але не зробила цього в масштабах, навіть віддалено достатніх для компенсації сукупних втрат російської техніки в Україні. Нещодавні втрати російської техніки під Авдіївкою, ймовірно, призведуть до ще більшого дефіциту російської техніки і зведе нанівець будь-який прогрес, якого російські військові досягли у розв'язанні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру. • Українські війська незначно просунулися на східному (лівому) березі Херсонської області та продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські війська незначно просунулися на північ від Підстепного (15 км на схід від Херсона). Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. • Українські посадовці спростували інформацію про те, що 26 жовтня Україна призупинила коридор для цивільних суден у Чорному морі. • Повідомляється, що ЄС затримує постачання артилерійських боєприпасів в Україну. Джерела повідомили агентству Bloomberg, що ЄС наразі поставив лише 30 відсотків від обіцяного мільйона снарядів, які очікуються до березня 2024 р. Bloomberg також повідомив, що деякі країни попросили продовжити термін надання допомоги. • Міністерство оборони США та міністерство оборони Великої Британії нещодавно оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. • 26 жовтня набула чинності поправка до російського закону про громадянство, яка дозволяє анулювати натуралізоване російське громадянство, надаючи уряду Росії новий механізм для примусу мігрантів до російської військової служби. • Вірменія продовжує дистанціюватися від Росії на тлі погіршення вірменсько-російських відносин. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив в інтерв'ю Wall Street Journal (WSJ), що немає ніяких "переваг" від подальшої присутності російських військових баз у Вірменії. Пашинян також заявив, що Вірменія перебуває в процесі диверсифікації свого партнерства у сфері безпеки. Раніше, 11 жовтня, Пашинян заявив, що російські миротворці, якщо вони залишать Нагірний Карабах, повинні повернутися до Росії, а не на російські бази у Вірменії. • 26 жовтня високопоставлена делегація ХАМАС прибула до Москви і зустрілася з офіційними особами Росії й Ірану. • Кілька російських опозиційних ЗМІ повідомили, що російські компанії ВПК продовжують використовувати західні компоненти, які поставляються через посередників, для виробництва ракет для застосування проти України. • Російська окупаційна влада продовжує зусилля з примусового привчання української молоді до російської культури й ідентичності через розширення програм військово-патріотичного виховання.

09:05 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:55 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: