Росію відвідала офіційна делегація терористичного руху ХАМАС.

Ізраїль рішуче засудив перемовини російських офіційних осіб з ісламістськими терористами.

 

                                               Абу Марзук

 

У четвер, 26 жовтня, до Москви прибула делегація руху ХАМАС. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на заяву міністерства закордонних справ Росії. Очолював делегацію один із лідерів руху ХАМАС Абу Марзук. Таким чином Росія стала першою країною у світі, яка офіційно прийняла делегацію терористичного руху ХАМАС після кривавої атаки її бойовиків на Ізраїль.

 

«У Москві перебуває член політбюро ісламського руху опору ХАМАС Абу Марзук. З ним відбулися контакти у продовження російської лінії на негайне звільнення іноземних заручників, які перебувають на території Сектора Гази, а також обговорювалися питання, пов'язані із забезпеченням евакуації російських та інших іноземних громадян», – йдется в заяві МЗС Росії. Про те, що терористи ХАМАСу захопили в заручники зокрема громадян Росії, в заяві не згадано.

 

ХАМАС, своєю чергою, підтвердили зустріч у Москві зі спецпредставником президента Росії на Близькому Сході та в Африці, заступником глави МЗС РФ Міхаілом Богдановим. «Делегація руху розглянула сіоністську аґресію проти Сектора Гази та способи зупинити сіоністські злочини, які підтримують Сполучені Штати та Захід», – зазначається в заяві ХАМАСу.

 

Ізраїль рішуче засудив рішення російської влади прийняти в Москві делегацію руху ХАМАС. Ізраїльське міністерство закордонних справ закликало російську владу «негайно вигнати терористів ХАМАСу». «ХАМАС — терористична організація, гірша за ІДІЛ. Руки ватажків ХАМАСу заплямовані кров'ю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та літніми людьми. Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАСу до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору та леґітимізує звірства терористів ХАМАСу», — йдеться у заяві МЗС Ізраїлю.

26.10.2023

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