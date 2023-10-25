Боррель заявив Орбану, що ніхто не тримає Угорщину в ЄУ силою.

Шеф європейської дипломатії теж зазначив, що Захід не може дозволити перемогти Путіну в Україні.

Верховний представник Європейської Унії зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Угорщину в ЄУ ніхто не тримає силоміць. Про це повідомило видання Do Rzeczy. Так шеф європейської дипломатії відповів прем’єр-міністрові Угорщини Вікторові Орбану, який заявляв, що Євроунія є «невдалою сучасною пародією» на Радянський Союз.

«Чесно кажучи, я не бачу жодної подібності між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається нині… Ніхто не змушує Угорщину бути членом ЄУ. Угорщина багато знає про радянську окупацію. Я пам'ятаю Будапешт у 1956-му з російськими танками на вулицях. Він (Орбан, – ред.) повинен знати, про що він говорить. Нині ж я жодного танка там не бачив. Ніхто не змушує Угорщину залишатися в ЄУ», – наголосив Жозеп Боррель, виступаючи на конференції «Європа і світ».

Шеф європейської дипломатії також нагадав, що через позицію Будапешта Євроунія знову не змогла досягти одностайного рішення щодо виділення Україні восьмого траншу допомоги на суму 500 млн євро на закупівлю зброї. «Ми говорили про те, як задовольнити найнагальніші потреби України – її оборонні потреби. Нам досі не вдалося розв'язати проблему виділення восьмого, останнього траншу Європейського фонду миру. Ми все ще шукаємо розв'язку цієї проблеми», – наголосив він.

Боррель застеріг, що не можна припиняти військову допомогу Україні. «Ми не можемо дозволити Путіну перемогти й встановити маріонетковий уряд у Києві та розмістити російську армію на польському кордоні», – заявив Боррель. Він припустив, що «Путін, певно, двічі подумав би, чи варто вторгатися в Україну, якби знав, як Євроунія та інші країни підтримають Київ».

Нагадаємо, що в понеділок, 23 жовтня, Орбан виступив у місті Веспремі з промовою з нагоди 67-ї річниці антикомуністичного повстання в Угорщині 1956 року. «Іноді історія повторюється. Москва була трагедією. Брюссель – лише погана сучасна пародія. Ми мали танцювати під дудку Москви. Брюссель теж грає на дудці, але ми танцюємо як хочемо і коли побажаємо», – заявив Орбан.