607-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:08 Іспанська поліція конфіскувала викрадені з України старовинні золоті вироби після того, як правоохоронці спіймали злодіїв при спробі продати артефакти у Мадриді. За даними правоохоронців, ідеться про 11 предметів, зокрема складні намиста, браслети й сережки, які датуються греко-скіфським періодом між VIII і IV століттями до нашої ери. Загальна вартість – 60 мільйонів євро. Прикраси експонувалися в одному з київських музеїв у 2009–2013 роках, а в 2016 році їх вивезли контрабандою з України, повідомляє Reuters.

15:46 Депутата однієї з територіальних громад Дністровського району Чернівецької області викрили на незаконному переправлянні ухилянтів через кордон у складі групи змовників. За даними слідства, організатор налагодив схему заробітку на трансферах і для реалізації плану залучив знайомих, у тому числі й депутата. За винагороду у 4–5 тисяч євро законопорушники обіцяли організувати переправлення поза пунктами пропуску через українсько-румунський кордон. Депутата затримали під час транспортування чоловіків до кордону.

15:22 Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський доручив посилити маневрену оборону на куп'янському напрямку. Українські воїни на цій ділянці не лише обороняються, а й за будь-якої можливості намагаються покращити свої позиції та відкинути ворога від лінії зіткнення, зазначив начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

14:51 Китай буде спільно з Фінляндією розслідувати аварію на газопроводі Balticconnector на дні Балтійського моря, повідомила офіційна представниця китайського МЗС Мао Нін. Підставою для залучення Китаю стала присутність судна із реєстрацію Гонконгу біля місця інциденту. Офіційний Пекін запевняє, що екіпаж "здійснював звичайне плавання у відповідній акваторії".

14:33 Протимінні кораблі “Черкаси” й “Чернігів” беруть участь у багатонаціональних навчаннях Joint Warrior-23-ІІ, які проводяться в межах територіальних вод Великої Британії, разом із суднами від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії. Мета вишколу – вдосконалення рівня готовності для виконання завдань, а також досягнення взаємносумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів.

14:12 Під час проведення моніторингу способу життя керівного складу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки НАЗК виявило необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 млн грн співробітниками ТЦК. "Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів, матеріали справ стосовно яких передано до відповідних органів", – уточнено у повідомленні НАЗК.

13:56 Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відгукнувся на пропозицію Папи Франциска і закликав вірян провести 27 жовтня у молитві за мир в Україні та світі. У п'ятницю в усіх храмах мають відслужити Божественні Літургії, з'єднавшись зі Святішим Отцем у годині молитви, яка відбудеться у базиліці Святого Петра у Римі. Вірні УГКЦ також поєднаються у молитві на вервиці у межах ініціативи "Вервиця єднає".

13:29 Колишній голова фракції Партії регіонів у ВР Олександр Єфремов утік із України 18 березня 2022 року через контрольно-пропускний пункт "Чоп", що на кордоні зі Словаччиною, і відтоді не повернувся, йдеться у журналістському розслідуванні "Радіо Свобода". Наразі Єфремов перебуває у Москві й мешкає в апартаментах, вартість котрих становить близько чотирьох мільйонів доларів. Єфремов вийшов з-під варти у 2019 році після трьох років перебування у слідчому ізоляторі Старобільська. Спочатку ексдепутата відпустили під домашній арешт, а потім змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання на два місяці до листопада 2019 року, і після цього не продовжили. Після виходу з СІЗО Єфремов почав регулярно виїжджати за кордон. Зокрема – в Росію. Востаннє "регіонал" їздив у РФ за три тижні до вторгнення росіян, 4 лютого 2022 року. Прокуратура повідомила, що матеріали справи зберігалися у суді Старобільська, та тепер місто під окупацією.

13:09 Росіяни завдали ракетного удару по шахті на Донеччині. Люди не постраждали, обладнання зазнало пошкоджень, наразі шахта не працює, інформує Міненерго. Внаслідок удару по обладнанні ТЕС, про котрий повідомлялося раніше, залишилися без електропостачання три вугільні шахти та 7,5 тис. споживачів.

12:44 Україна отримала дев'ятий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро від Європейського Союзу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "Фінансова підтримка ЄС є одним із найважливіших факторів, який допомагає нам бути економічно сильними", – прокоментував Шмигаль у Х (колишній Twitter).

12:31 Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Анатолія Сандурського. Також Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ на Вінниччині Анатолія Денисенка, призначивши натомість Володимира Петриченка, переведеного із посади керівника СБУ на Донеччині та Луганщині. Тамару Пашковську призначено начальницею управління роботи з особовим складом СБУ, Андрія Падалку – керівником департаменту господарського забезпечення СБУ.

12:00 ​ Вчора, 22 жовтня, середньодобова температура була на 1°C вища, ніж 15 жовтня (14,5°C проти 13,5°C), а споживання електроенергії у період вечірнього максимуму вчора було на рівні попередньої неділі, 15 жовтня, повідомили в Укренерго.

11:49 Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував успішну роботу ППО минулої ночі: "100-відсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатися до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!" – прокоментував Олещук у телеграмі. Командувач продемонстрував відео роботи американського ЗРК HAWK вночі на понеділок.

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 113 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 60 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:17 Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що під Авдіївкою "росіяни лізуть як скажені, десятками лягають і буквально за невеликий час йдуть знову". "Ворог намагається кидати дуже великі сили з використанням броньованої техніки, особового складу. Втрати дійсно дуже великі у них, шалені. З усім тим, це їх ніяк не зупиняє. Все нові й нові штурми відбуваються постійно. Навала дуже велика", – розповів Барабаш в етері телемаратону. У ці дні на Донеччині волога погода, тому наразі росіяни почали використовувати менше механізованих угруповань, але більше піхоти.

10:51 У неділю ввечері росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання підприємства. Енергетики займаються ліквідацією наслідків атаки.

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Витрати російського уряду все більше зосереджуються на війні проти України. Запропонований державний бюджет на 2024 рік передбачає збільшення запланованих витрат на оборону приблизно на 68% порівняно з тими, що були виділені на 2023 рік, – це означає, що витрати на оборону на 2024 рік становлять близько 6% ВВП. Витрати ж на освіту та охорону здоров’я навпаки будуть заморожені на рівні 2023 року, що означає реальне скорочення витрат через інфляцію. • Необхідно буде виділити більше грошей для фінансування виплат і витрат на охорону здоров'я для зростаючої кількості поранених солдатів і сімей загиблих під час конфлікту. Більше половини тих військовослужбовців, які отримали настільки серйозні поранення, що потребують тривалої медичної допомоги, втратили кінцівки, причому кожен п’ятий потребував ампутації верхньої кінцівки, заявив 17 жовтня 2023 року заступник міністра праці Вовченко. Цим пораненим солдатам майже напевно знадобиться довічне лікування. • Постійне збільшення військових витрат, найімовірніше, сприятиме інфляційному тиску в Росії. Крім того, постійне збільшення військових витрат змусить російський уряд приймати важкі рішення щодо фінансування війни, що, ймовірно, посилить фінансовий тиск на російський бізнес. Однак будь-яке суттєве скорочення військових витрат у майбутньому, ймовірно, призведе до усунення головного рушія російської економічної активності в умовах санкцій.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

149,0% танків (з них 3,3% за минулий тиждень),

55,7% бойових броньованих машин (з них 1,4% за минулий тиждень),

157,0% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

229,0% артилерійських систем (з них 3,9% за минулий тиждень),

74,1% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

39,2% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:55 Нині вночі тривогу оголошували у 12 тилових областях України:

Київська область: 21:03–23:06

Київ: 22:12–23:01

Чернігівська область: 00:39–01:32

Сумська область: 00:39–01:33

Полтавська область: 00:48–01:21

Одеська область: 00:58–01:46

Кіровоградська область: 01:41–03:24

Черкаська область: 02:44–03:51

Вінницька область: 03:36–05:45

Хмельницька область: 04:12–05:48

Дніпропетровська область: 04:59–05:50

Житомирська область: 05:02–05:45

09:45 В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури, пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:40 Вночі російські війська атакували «шахедами», керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу. «Шахедами» ворог атакував із півдня (мис Чауда, Крим), спрямував їх у різних напрямках – південні, східні та центральні регіони України, по маршруту слідування ударних БплА працювала протиповітряна оборона. Ракету Х-59 застосовано із літака Су-34 з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області, безпілотник не встановленого типу ймовірно був запущений із північного кордону.

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України усі повітряні цілі було знищено:

- 13 БпЛА “Shahed-136/131” (з них 9 – на Одещині, ще кілька – на Хмельниччині);

- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;

- 1 ударний БпЛА (тип не встановлено).

09:30 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 16 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська перекидають додаткові сили на Авдіївський фронт, незважаючи на постійні проблеми з фронтальними механізованими атаками та невдачу нової спроби наступу 19–20 жовтня. Кілька російських мілблогерів стверджують, що вчора на Авдіївському напрямку фронту не відбулося значних змін. Російські війська, ймовірно, знову взяли паузу після невдалого великого наступу, який призвів до великих втрат. Відомий російський мілблогер стверджує, що українські сили "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили російські війська з позицій у цьому районі. Інший же мілблогер заявив, що заяви про просування українських військ у районі Пісків та Опитного (4 км на південь від Авдіївки) не відповідають дійсності. Ще інше російське джерело, яке нібито служить на авдіївському напрямку, стверджує, що українські війська не проводили контратак на його невизначеній ділянці фронту. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 жовтня, вказують на те, що російські сили нещодавно здійснили незначне просування на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). Російський мілблогер стверджує, що російські сили не повністю очистили територію Авдіївського терикону і що ця територія наразі є спірною "сірою зоною". Прокремлівський мілблогер обговорив труднощі, які можуть призвести до "позиційного глухого кута" для російських наступальних операцій на Авдіївському напрямку станом на 22 жовтня. Мілблогер стверджував, що важко вести маневрену війну на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу й укріплених районів з обох боків. Він зазначив, що українські безпілотники й інша високоточна зброя роблять бронетехніку все більш вразливою й ускладнюють наземні атаки. Також блогер зазначив, що російські війська стикаються з труднощами в подоланні українських мінних полів під Авдіївкою і не можуть повністю знищити українську логістику, що дозволяє українському командуванню швидко перекидати особовий склад на критичні ділянки. Російські джерела раніше стверджували, що українські оборонні укріплення становлять значну проблему для російського просування навколо Авдіївки. Ці проблеми дуже схожі на ті, з якими зіткнулися українські сили на півдні України в перші тижні українського контрнаступу в червні 2023 року. Однак поки що невідомо, чи мають російські війська можливості і гнучкість для певної адаптації, як це зробили українські війська після перших невдач у червні 2023 року. Українські джерела повідомили, що російські війська продовжують перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних дій, незважаючи на значні втрати. Речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські військові перекидають особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для заміни втрат особового складу. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російське військове командування нещодавно перекинуло кілька російських полків, сформованих з мобілізованих, на Авдіївський напрямок – це свідчить про те, що Росія, ймовірно, не планує відмовлятися від операцій на цьому напрямку.

• Вчора українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та на Мелітопольському напрямках. Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжували наступальний тиск на заході Запорізької області, незважаючи на активні бойові дії Росії на авдіївському напрямку.

• Вчора російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні.

• Націоналістичний провійськовий російський інформаційний простір зважає на можливість значного демографічного спаду, озброюючись антимігрантською риторикою. Росстат 20 жовтня опублікував новий демографічний прогноз для Російської Федерації, згідно з яким до 1 січня 2046 року населення Росії скоротиться до 138,77 млн ​​осіб. Росстат підрахував, що темпи природного скорочення населення перевищуватимуть 600 тис. осіб на рік у 2024–2032 роках, але сповільняться до 400 тис. осіб на рік у 2032–2046 роках. Кілька російських коментаторів схопилися за цю статистику і попередили, що вона віщує «демографічну катастрофу», якщо негайно не вжити відновних заходів. Одне російське джерело звинуватило у зменшенні населення Росії мігрантів та закликало етнічних росіян негайно збільшити національний рівень народжуваності, а також автоматизувати багато виробничих систем, щоб замінити робочу силу мігрантів. ISW раніше повідомляв про випадки гучних російських націоналістичних анклавів у провоєнному інформаційному просторі, які посилювали антимігрантську риторику, щоб пояснити та спробувати виправити повідомлення про російські демографічні зміни. Така риторика заслуговує особливої ​​уваги, оскільки російський апарат формування збройних сил все більше використовує спільноти мігрантів й інших етнічних меншин як ресурс для мобілізації.

• Відомий російський блогер і фронтовий командир Ходаковский розкритикував російські кампанії цензури "зверху-вниз", заявивши, що багато росіян незадоволені офіційними звітами та зведеннями про війну в Україні, і закликав російських чиновників чесно розповідати про фронт, щоб отримати ширшу громадську підтримку.

• Ідеологічна та риторична кампанія покійного фінансиста "групи Ваґнера" Пріґожина проти міністерства оборони Росії значною мірою відокремилася від питання "групи Ваґнера" і, схоже, пережила самого Пріґожина. Російський адвокат Качур, якого Слідчий комітет Росії заочно звинуватив у 2022 році в розтраті та хабарництві, вчора заявив, що Пріґожин був подав до Слідчого комітету Росії заяви про порушення кримінальної справи проти міністра оборони РФ генерала армії Шойґу та головнокомандувача генпрокуратури РФ, генерального штабу генерала армії Валєрія Гєрасімова за «геноцид російського народу, вбивство десятків тисяч російських громадян і передачу російських територій ворогу» перед збройним повстанням "Ваґнера" 24 червня.[27] Качур звернувся до голови Слідчого комітету Алєксандра Бастрикіна з проханням публічно розповісти про те, що сталося з цими заявами після смерті Пріґожина, і дійшов висновку, що росіяни, які підтримують Пріґожина та його меседж, повинні об’єднатися навколо ідеологічних принципів, які він сповідував, і домагатися відновлення справедливості в російському суспільстві. 28] Посилання Качура на ідеологічну опозицію Пріґожина російському міноборони свідчить про те, що сильна неприязнь і несхвалення міноборони пережили Пріґожина, навіть коли "групу Ваґнера" зруйнували як централізовану структуру. Вибраний табір у російському інформаційному просторі, який приєднується до гіпернаціоналістичної провійськової, але антиміністерської ідеології Пріґожина, ймовірно, продовжить інформаційну критику МО та російського військового командування, поки війна триває.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, у районі межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області.

• Російська влада посилює мобілізаційні зусилля, спрямовані на спільноти мігрантів із Центральної Азії.

• Російська окупаційна влада продовжує використовувати культурно-освітні програми для примусової русифікації українських дітей.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень і російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: