606-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:41 OSINT-аналітик ресурсу Oryx Якуб Яновський підбив підсумки ракетної атаки по аеродромах Бердянська і Луганська. Росіяни втратили під час ударів ракетами ATACMS 24 гелікоптери: Ка-52 - 7 знищено, 8 пошкоджено; Мі-8 - 2 знищено, 7 пошкоджено. Яновський зазначає, що частина гвинтокрилів очевидно не надається для відновлення, проте їх оцінюють як пошкоджені, а не знищені, допоки немає фото- чи відеопідтверджень.

12:14 На блокпосту на в'їзді до Києва у напрямку Броварського проспекту на смерть збили військовослужбовця. Як повідомляє поліція, приблизно опівночі водій, що рухався у другій смузі для руху з трьох наявних, у тумані побачив попереду вантажний автомобіль і здійснив різке гальмування. Він втратив керування і виїхав у крайню праву смугу, де стояв військовик. Шофера затримали.

11:48 Термінал "Нової пошти" у селищі Коротич на Харківщині був атакований двома ракетами типу С-300, запущеними із території Бєлгородської області РФ, інформує Офіс генпрокурора. Шестеро людей загинуло, 16 зазнали поранень. Усі постраждалі – працівники підприємства.

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 107 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 25 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Нещодавні російські атаки на Авдіївку призвели до збільшення зафіксованих українським Міноборони російських втрат на 90%. • З лютого 2022 року Росія значно збільшила свою військову присутність в Україні, інтенсифікувавши вербування за допомогою фінансових стимулів та часткової мобілізації, проведеної восени 2022 року. Таке збільшення особового складу є основним фактором, що забезпечує здатність Росії як захищати утримувану територію, так і здійснювати дороговартісні наступальні операції. • З початку конфлікту Росія, ймовірно, зазнала 150–190 тис. незворотних втрат (загиблих і важкопоранених), а загальна цифра з урахуванням тимчасово поранених (які, одужавши, повернуться на поле бою в тій чи іншій якості) становить близько 240–290 тис. осіб. Ця цифра не включає "групу Ваґнера" та її батальйони зеків, які воювали в Бахмуті.

10:50 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:35 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — ворог посилює натиск на багатьох ділянках. У смузі відповідальності 115-ї ОМБр росіяни ведуть наступ через зрубані ділянки лісу, посилюють тиск біля Орлянки. Тривають бойові дії біля Райгородки та Макіївки. Південніше Діброви противник суттєво посилив тиск, намагається закріпитися південніше ЛЕПки. За літо 95-та ОДШБр зробила колосальну роботу, хоча вона і не сильно помітна громадськості. Це заходи зі стабілізації та відновлення позицій. За першу половину осені майже всі їхні здобутки було втрачено. Це зайве підтвердження того, що ворог серйозно підійшов до наступу в смузі оперативно-тактичного угруповання військ "Лиман", і без посилення заходів зі створення інженерних фортифікаційних споруд буде вкрай тяжко.

• Бахмутський напрямок — поки одні з кращих бригад Сил оборони вигризають посадку за посадкою на південному фланзі Бахмута, ворог посилив тиск на район Богданівка–Хромове, має частковий успіх. Росіяни активізувалися й біля Васютівки.

• Авдіївський відтинок — біля Красногорівки (А) росіяни намагаються підійти і закріпитися біля залізниці. Триває бій за терикон між селом та самою Авдіївкою. Росіяни намагаються закріпитися, бій триває. Біля Водяного ворог має частковий успіх. Наступальні дії сконцентровані на кар'єр та західніше ферми на Водянці.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — тривають зіткнення біля Новопрокопівки та Вербового. Ситуація на ділянці фактично патова.

• Таврійський відтинок — без змін. Рекомендуємо чекати офіційних коментарів.

Останнім часом акцент бойових дій змістився знову із півдня на схід. Дуже важка ситуація на Сватівському, Бахмутському та Авдіївському відтинках. Схоже, що ініціатива в осінньо-зимовій кампанії буде на боці ворога. Нас чекають важкі оборонні бої, цього разу не в одній точці з найманцями, які втекти бояться більше, ніж спіймати від наших кулю, а з мобілізованими росіянами, які майже рік проходили підготовку на полігонах. Останніми тижнями залученість зеків-шойґістів суттєво впала. Втрати, яких зазнає ворог, є колосальними, але не чимось суттєвим у масштабах їхньої країни.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

148,7% танків (з них 3,5% за минулий тиждень),

55,5% бойових броньованих машин (з них 1,4% за минулий тиждень),

156,7% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

228,2% артилерійських систем (з них 4,5% за минулий тиждень),

74,1% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

39,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:45 Коментуючи інформацію про значні успіхи Сил оборони і закріплення в населеному пункті Кринки на лівому березі Дніпра на Херсонщині, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк пояснила в ефірі телемаратону:

"Ми говоримо про те, що робота наша бойова ведеться на різних напрямках різними способами. Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити частину території лівого берега від ворога. По-перше, для того, щоб полегшити життя правому берегу. Окупаційні війська продовжують його обстріли, атаки, в тому числі з повітря, дуже потужні, тому наша задача – полегшити життя мирному населенню. Про просування в таких масштабах не йдеться – йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені тільки тоді, коли є закріплений результат".

09:35 Росіяни вночі атакували дронами-камікадзе Хмельницьку область, у регіоні працювала протиповітряна оборона, повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Даних про постраждалих, пошкодження об'єктів цивільної або критичної інфраструктури немає.

09:30 Українські військові в небі над Синельниківщиною на Дніпропетровщині збили ворожу ракету, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Загалом у громадах області ніч минула без обстрілів.

09:25 Вночі російські війська атакували Україну ударними БпЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами, було зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та ТОТ Донеччини, запуск керованої авіаційної ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, двох БпЛА невизначеного типу з північного напрямку та трьох ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з району мису Чауда (Крим). Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 4 повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 та всі ударні БпЛА “Shahed-136/131”. Також протягом минулої доби на півдні країни знищено три ударні БпЛА типу “Ланцет”.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська, ймовірно, впродовж останніх кількох днів відбили чергову посилену російську наступальну атаку на Авдіївку і завдали значних втрат російським військам у цьому районі. Українські та російські джерела повідомили, що російські війська 19–20 жовтня здійснили ще один наступ на Авдіївку в період, а геолокаційні відеозаписи, опубліковані вчора, підтверджують, що російські війська дійсно досягли незначних успіхів на північний захід від Авдіївки в районі терикону. Російські мілблогери стверджують, що російські війська поступово просуваються на північ від Авдіївки в районі терикону в бік Бердичів (5 км на північний захід від Авдіївки). Український військовий спостерігач зазначив, що російські війська наступають у напрямку Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), Новокалинового (7 км на північ від Авдіївки) та терикону з району Красногорівки-Веселої. Проте українські військові вчора відзначили, що російські сили дещо знизили темпи наступальних операцій під Авдіївкою, і підтвердили попередні повідомлення України про те, що російські війська втратили 50 танків, 100 бронемашин і 900 осіб особового складу під час атак на Авдіївку 19 жовтня. Керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг зокрема назвав Авдіївський наступ потенційним напрямком нового російського наступу поряд з наступальними операціями вздовж межі Харківської та Луганської областей. Той факт, що російські війська продовжують перекидати хвилі особового складу і техніки для наступу в районі Авдіївки, свідчить про те, що російське командування продовжуватиме надавати пріоритет цьому напрямку, незважаючи на високі втрати і загальну низьку якість російських військ, які ведуть наступальну операцію. Український військовий посадовець зазначив, що російська регулярна піхота і тактика в цілому "стабільно погані" та що російські війська покладаються на безпілотні авіаційні системи (як-от безпілотники "Ланцет"), артилерію й авіацію. Схоже, що російські війська продовжують використовувати неефективну і дорогу тактику в наступальних діях під Авдіївкою, що призводить до великих втрат особового складу і техніки, і те, що вони продовжували це робити в кількох хвилях атак протягом останнього тижня, свідчить про те, що російське військове командування вважає цей напрямок своїм головним завданням, незважаючи на тривалі та все більші втрати. • Російські сили намагаються перешкодити спробам України постачати та зміцнити щойно відвойовані позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російська служба BBC вчора повідомила, що українські військовослужбовці, які беруть участь у наземних операціях на східному березі, заявили, що вони ведуть бої і мають повний контроль над Кринками (30 км на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро). Російські мілблогери стверджували, що українські сили утримують позиції в Кринках, але розійшлися в думках щодо розмірів цих позицій. Один популярний російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися майже на два кілометри на південь від Кринок, інший мілблогер стверджував, що українські сили контролюють всі Кринки, хоча ще один мілблогер спростував це твердження і заявив, що російські війська витіснили українську диверсійно-розвідувальну групу з позицій на південній околиці населеного пункту. Російські мілблогери стверджували, що російські війська обстрілюють українські позиції біля Антонівського автомобільного мосту на північ від Олешків та Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми. Один з мілблогерів стверджував, що бойові зіткнення відбувалися біля Кринок і Піщанівки (12 км на південний схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро), хоча більшість російських джерел стверджували, що російські війська здебільшого використовують авіацію й артилерію, намагаючись витіснити українські сили з позицій на східному березі. Окремі російські мілблогери стверджували, що українські війська евакуюють поранених і перекидають нові сили і легке озброєння через Дніпро для підтримки позицій на східному березі. Українські сили зберігають присутність на східному березі з моменту початку більш масштабних, ніж зазвичай, наземних операцій в ніч з 17 на 18 жовтня, що свідчить про те, що вони змогли належним чином забезпечити і підкріпити групи, які проводять ці операції, незважаючи на посилення активності російської авіації вздовж Дніпра. • Вчора українські війська продовжили контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Відомий російський мілблогер стверджував, що українські війська просунулися на захід від Новофедорівки і перебувають за 6 км від населеного пункту. Російські мілблогери стверджували, що українські війська продовжують наступальні дії вздовж лінії Роботине–Копані, а також на ділянці Роботине–Новопрокопівка.[18]. • Російські війська, очевидно, диверсифікують комбінацію ракет, керованих бомб і безпілотників, які використовуються для ударів по українських тилах, намагаючись, ймовірно, знайти прогалини в українській протиповітряній обороні перед подальшими ударами взимку. Південне оперативне командування Збройних Сил України повідомило, що в ніч з 20 на 21 жовтня російські війська запустили невідомі ракети класу "повітря-поверхня" по Миколаївській, Херсонській та Одеській областях; ракети Х-59 по Кривому Рогу Дніпропетровської області, Миколаївській та Херсонській областях; крилаті ракети "Іскандер-К" та безпілотники "Шахед" по Кривому Рогу – і зазначило, що із них три невідомі ракети вибухнули в повітрі, Х-59 влучила в житловий район Кривого Рогу, а "Іскандери" та "Шахед" влучили в промислові об'єкти в Кривому Розі, а також повідомило, що російська тактична авіація одночасно випустила 30 модифікованих керованих бомб КАБ по прифронтових районах Херсонської області. Речник командування капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська ніколи раніше не використовували таку комбінацію озброєнь у подібних серіях ударів, і заявила, що російські війська змінюють свої основні операції в повітрі. Заява Гуменюк перегукується з попередженням речника Повітряних сил Збройних Сил України полковника Юрія Ігната від 8 жовтня про те, що російські війська посилюють свою ударну кампанію з використанням безпілотників напередодні зими. • Опальний депутат мосміськдуми Ступін 20 жовтня офіційно звернувся до ФСБ з вимогою провести перевірку щодо мера Москви Сєрґєя Собяніна за "розголошення державної таємниці" – оприлюднення розташування заводу з виробництва засобів протиповітряної оборони в промисловій зоні Руднево в Некрасовці Московської області під час відкриття заводу 17 жовтня, що зробило цей об'єкт легшою мішенню для українських безпілотників. Ступін покинув Росію через кілька місяців після того, як російський мін'юст оголосив його іноземним агентом у червні 2023 р. • Кремлівська стрічка новин ТАСС повідомила 20 жовтня, що російська влада затвердила генерал-полковника Афзалова на його попередній посаді головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії. Кремлівська стрічка новин РІА Новини повідомила 23 серпня, що Путін офіційно звільнив пов'язаного з "Ваґнером" генерала армії Суровікіна з цієї посади. • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та просувалися на різних ділянках фронту. • Повідомляється, що федеральний уряд Росії вживає заходів для усунення деяких суперечностей у ставленні до особового складу нерегулярних і регулярних формувань.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: