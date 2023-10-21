США та Ізраїль обговорюють створення тимчасового уряду в Секторі Гази.

Він мав би діяти за підтримки ООН та за участю арабських держав.

 

 

Сполучені Штати й Ізраїль розпочали обговорення майбутнього Сектору Гази. Сторони висловилися за можливість створення там тимчасового уряду після витіснення звідти палестинського терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg із покликом на свої джерела. Тимчасовий уряд може бути створений за підтримки ООН та за участю арабських держав.

 

Обговорення поки що перебуває на ранній стадії й залежатиме від подальшого розвитку подій, зокрема результатів наземної операції Ізраїлю. За словами співрозмовників Bloomberg, створення тимчасового уряду в Секторі Гази вимагало б підтримки арабських держав з усього реґіону, що наразі не гарантовано.

 

«Створити тимчасовий уряд буде складно, а отримати згоду арабських урядів – ще складніше. Крім того, це вимагатиме довіри з боку Єрусалиму, яка й так у дефіциті», – цитує Bloomberg слова колишнього старшого аналітика ЦРУ з питань Близького Сходу Вільяма Ашера (William Usher).

 

Ізраїльські офіційні особи неодноразово заявляли, що в їхні плани на входить окупація Сектору Гази, але зазначали, що продовження правління ХАМАСу є неприйнятним після жорстокого нападу фундаменталістів на мирні ізраїльські поселення сьомого жовтня.

 

У матеріалі також ідеться, що США стурбовані тим, що Ізраїль недостатньо продумав наслідки наземної операції. У Вашінґтоні побоюються, що наступ у Секторі Гази без чіткої мети, окрім повалення ХАМАСу, може перерости у регіональну війну.

21.10.2023

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