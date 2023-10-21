З часів Марка Аврелія

той похід очолив Марк Аврелій

більше нікому – він встав вночі з постелі

чути коней варварів крізь сон

консули – звітуючи – втікають

з Азії полки перекидають

щоби втримати на півночі кордон

той похід очолив Марк Аврелій

– достигали по садках морелі –

військо переможно йшло у бій

спав насидячи і в зимному наметі:

зауважив що в придворного поета

шрам навкіс на заячій губі

міг відсидітись в столиці – міг по селах

щоби смерть підступна не скосила

час імперії залежить від мечів

імператорові теж потрібно знати:

пошесть косить змучених солдатів

брак води і проливних дощів

брак жінок – і хто б що не балакав

у казні порожньо – кіт наплакав

без грошей та любощів – ніяк

не здолати варварів – погода

кавалерія зблудила й на підході

бо війна – морока і бардак

з Азії полки ідуть та сунуть

переходять бездоріжжя й зсуви

йти далеко – і тому з рабів

гладіаторів сформуються загони

з ними перевернеш – Марку – гори

або приймеш свій останній бій

він писав – був щирим зі собою

що поет той заячий з губою

в першому бою поліг навзнак

нікому писати про звитяги

про поразки – вже нема наснаги

а про сумніви – мабуть-таки не нам

той похід очолив Марк Аврелій

піхотинці йшли за кавалерією

донесли – й про запасні полки

але їх морила моровиця

у провінції вмирають – не в столиці

за півкрок найближчої ріки

Фото: Анатолій Бабійчук