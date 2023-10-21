605-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:05 Протягом доби (з 7:00 до 7:00) росіяни здійснили пуски крилатих ракет тактичною авіацією з акваторії Чорного моря, повідомили Сили оборони півдня України.Три ракети невизначеного типу, спрямовані ввечері на Миколаївщину, Херсонщину та Одещину не досягли цілей, здетонувавши в повітрі.

Пізніше крилатою ракетою Х-59 ворог наніс удар по передмістю Кривого Рога. Внаслідок влучання по території дачного кооператива загинула 1 та поранено ще 1 цивільну особу, пошкоджено 3 будинки. Одночасно із пуском КАБів по прифронтових територіях літаки тактичної авіації випустили ракети Х-59 по Миколаївщині та Херсонщині. Удари припали на відкриті території, люди не постраждали.

Вночі ворог також наніс комбінований удар крилатими ракетами “Іскандер-К” та БпЛА типу “Shahed-131/136” по Кривому Рогу. На промисловому підприємстві є руйнування будівель. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано. Минулося без загиблих та постраждалих.

11:45 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, цілком достатньо для забезпечення потреб споживачів, констатують в Міненерго. Через обстріли без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. У Львівській області через несприятливі погодні умови знеструмлена лінія 110 кВ, споживачі це не відчули.

11:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 93 населених пунктів на території 8 областей України, підтверджено ураження 39 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 18 жовтня 2023 року президент Росії Путін оголосив, що Росія розпочне патрулювання винищувачів у східній частині Чорного моря з використанням літака-перехоплювача МіГ-311, озброєного балістичними ракетами повітряного базування Х-47М2 «Кинджал». • В обґрунтуванні він посилався на нещодавнє збільшення морської присутності США в східному Середземномор'ї з наміром тримати ці кораблі під загрозою за допомогою системи озброєнь з оголошеною дальністю дії до 2000 кілометрів. Ця заява відповідає типовій російській риториці, спрямованій на внутрішню аудиторію, яка називає Захід агресором, а дії Росії представляє як необхідні для захисту держави. • Окрема згадка Путіним ракети "Кинжал" та її можливостей майже напевно була зроблена зі стратегічною метою, щоб продемонструвати, що Росія залишається здатною виробляти і експлуатувати нову зброю, незважаючи на триваючий конфлікт в Україні. • Ракета "Кинджал" фактично залишається на стадії експлуатаційних випробувань, а її ефективність в Україні на сьогоднішній день є низькою. На папері вона залишається дуже потужною, здатною літати на гіперзвукових швидкостях і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу.

10:15 Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу вчора ввечері та нині вночі пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

148,2% танків (з них 3,4% за минулий тиждень),

55,4% бойових броньованих машин (з них 1,4% за минулий тиждень),

156,5% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

227,8% артилерійських систем (з них 4,9% за минулий тиждень),

73,8% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

39,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень).

10:00 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають бойові дії біля Лиману Першого, Райгородки та Новоселівського. Ворог відновив наступальні дії у Серебрянському лісництві. Як заявив у одному із інтерв'ю пресофіцер 68-ї ОЄБр: "Вони тепер діють не стільки технікою, скільки малими групами, як це було на Бахмуті, застосовуючи тактику ПВК «Ваґнер». Вони лізуть, але ми про їхні плани знали заздалегідь, тому наша бригада, не чекаючи, поки вони накопичать сили, провела контрнаступальні штурмові дії, відбила пару позицій, взяла купу трофеїв – купу техніки і полонених, тобто досить успішно".

• Бахмутський напрямок — тривають бої біля Кліщіївки за залізницею, Сили оборони мають частковий успіх.

• Авдіївський відтинок — всі атаки з Водяного на Сєверне відбито, атаки ворога на Первомайське відбиті також. Росіяни продовжують тиснути з Красногорівки (А), бої тривають і за терикон, і на підходах до посадок біля залізниці. Ворог має частковий успіх біля села.

• Бердянський відтинок — росіяни продовжують атакувати район північніше Приютного.

• Запорізький відтинок — тривають зіткнення біля Новопрокопівки та Вербового.

• Таврійський відтинок — без змін, варто чекати на офіційні коментарі.

09:50 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

09:45 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед, що свідчить про те, що російське військове командування залишається схильним до наступальних операцій у цьому районі, незважаючи на значні втрати техніки та особового складу. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що російські сили мали незначне просування на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки). Російські мілблогери та український військовий спостерігач стверджують, що російські сили захопили український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки, а також просунулися біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки. Один з популярних російських мілблогерів стверджує, що російські війська безуспішно атакували поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки), на півдні від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), однак, не змогли досягти успіху. Інші мілблогери стверджують, що позавчора російські війська просунулися до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки), а вчора тривали бої під Бердичами. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сєверного. Вчора він повідомив, що за минулу добу боїв під Авдіївкою українські війська підбили та знищили майже 50 російських танків та понад 100 бронемашин. Українські військовослужбовці, що діють в районі Авдіївки, повідомили вчора, що за останні чотири дні українські війська знищили 200 одиниць російської броньованої техніки. Голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються в польових умовах відремонтувати пошкоджену техніку. На відео, опублікованому вчора, видно, як українські військові завдали удару по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки. Російський мілблогер поскаржився, що російський контрбатарейний вогонь під Авдіївкою стає все менш ефективним через поганий зв'язок і нездатність створити запаси боєприпасів перед наступом, що, ймовірно, збільшує матеріальні втрати в цьому районі. Попередні російські наступальні операції в районі Авдіївки 10 жовтня також призвели до великих підтверджених втрат російської техніки, а той факт, що російські війська перегрупувалися і знову розпочали штурм після перших атак, свідчить про те, що або російські війська вважають, що вони можуть реально взяти Авдіївку, або російське військове командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій, незважаючи на їхню ціну. • Вчора українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області та встановили підтверджену присутність у населеному пункті на східному березі. Геолокаційні кадри, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські сили просунулися в північно-східну частину Кринок (27 км на схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро). Російські мілблогери стверджують, що українські сили закріпилися в районі Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського автодорожнього і залізничного мостів. Один з відомих російських мілблогерів стверджує, що українські сили тимчасово просунулися вглиб Кринок до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північні околиці селища. Інший російський мілблогер стверджував, що бої тривають біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона і 4 км від Дніпра), а на південній околиці села діє українська диверсійно-розвідувальна група. Популярний російський мілблогер припустив, що станом на другу половину дня 18 жовтня російські війська утримували позиції лише на південній околиці Піщанівки, а 19 жовтня український Генеральний штаб повідомив, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, що означає, що українські війська все ще діють у цьому населеному пункті. Проте, ISW не спостерігав жодних візуальних підтверджень того, що українські війська утримують позиції в інших населених пунктах на східному березі Дніпра, окрім Кринки. • Російські та українські джерела продовжують вказувати, що російські підрозділи, які обороняють східний берег Херсонської області, відносно менш боєздатні, ніж інші російські сили в інших місцях фронту. Український військовий спостерігач заявив, що російське придніпровське угруповання військ в основному складається з частин 49-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та, ймовірно, частин новоствореної 18-ї загальновійськової армії. Більшість частин 49-ї армії була перекинута на східний берег Херсонської області після того, як російські війська відійшли із західного (правого) берега, а частини 205-го мотострілецького полку 49-ї ЗВА з того часу зазнали значних втрат. Міністерство оборони Великої Британії 21 серпня повідомляло, що російські військові, ймовірно, формують нову 18-ту армію з інших частин, які зараз діють у Херсонській області, і малоймовірно, що нові підрозділи цієї повністю складаються зі свіжих сил або укомплектовані до штатної кінцевої чисельності. Розгортання 18-ї армії в Херсонській області нагадує поспішне розгортання новоствореного 25-ї армії на Куп'янському та Лиманському напрямках на початку вересня 2023 року, і 18-а армія, ймовірно, стикається зі схожими проблемами з нестачею особового складу, техніки та належної підготовки. • Українські війська продовжували контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів. • Президент Росії Путін 19 жовтня відвідав штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону Ростовської області, щоб обговорити з начальником Генштабу Герасимовим бойову обстановку в Україні. • Російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, навколо Авдіївки, на захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області та здійснили обмежене просування на окремих ділянках. • Голова Слідчого комітету Росії Бастрикін заявив вчора, що російська влада повинна позбавляти мігрантів отриманого російського громадянства, якщо вони не бажають воювати в Україні.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: