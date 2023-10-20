604-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:35 Станом на 9:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 3-5 російських кораблів, серед яких один підводний носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ, а також керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:30 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — тривають бойові дії західніше Орлянки, ворога намагаються відкинути на вихідні позиції; тривають зіткнення біля Лиману Першого, на околицях Новоселівського та біля Райгородки; біля Макіївки ворог продовжує тиск з метою витіснення наших підрозділів до Макіївки.

• Бахмутський напрямок — тривають бої біля Кліщіївки за залізницею.

• Авдіївський відтинок — росіяни відновили наступ з Красногорівки; ьула розбита колона росіян, яка йшла в бік Степового. Інший напрямок атаки ворога спрямований на терикон, бої тривають; біля Водяного росіяни знову наступали в бік Сєверного та Ласточкиного, успіху не мали.

• Бердянський відтинок — ворог веде наступальні дії північніше Приютного, має частковий успіх.

• Запорізький відтинок — тривають зіткнення біля Новопрокопівки та Вербового; північніше та південно-західніше Вербового Сили Оборони мали частковий успіх.

• Таврійський відтинок — є зміни в районі Дач та Антонівського моста.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела вчора продовжували обговорювати масштабніші, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області, і українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах східного берега поблизу берега Дніпра та Антонівського залізничного мосту. Популярний російський мілблогер, який позавчора ініціював російську дискусію про українські штурми на східному берез, вчора заявив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти переправилися через Дніпро, розгромили російські війська в цьому районі і закріпилися в селі Кринки (30 км на схід від Херсона і близько 2 км від берега Дніпра [на річці Конка біля Козачих Лагерів]). Він стверджував, що російська піхота контратакувала та відтіснила українські сили до околиць села, але зазначив, що українські війська все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення в цьому районі. Інший російський мілблогер заявив, що в атаках на Кринки українські сили використали більше живої сили, ніж у попередніх атаках. Український Генштаб також мовчазно визнав українські операції на східному березі і вчора повідомив, що російська авіація завдала ударів по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили діють у селі. • Супутникові знимки, опубліковані 18 жовтня, свідчать про те, що 17 жовтня український удар ATACMS по аеродрому Луганськ, ймовірно, пошкодив кілька гелікоптерів. • Українські посадовці 19 жовтня повідомили, що українські сили збили п’ять російських літаків протягом останніх 10 днів у Донецькій області на тлі великих втрат російської наземної техніки поблизу Авдіївки. • Повідомляється, що вчора українські війська просунулися на південь від Бахмута та на захід Запорізької області під час продовження контрнаступальних операцій. Український військовослужбовець заявив, що українські сили досягли неконкретизованого успіху поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки і просунулися в російську оборонну лінію в напрямку Опитного. 18 жовтня речник Східної групи військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що українські війська просунулися через залізничну колію в неконкретизованих районах на південь від Бахмута. Російські джерела також стверджували, що 18 жовтня українські війська перетнули залізничну колію в Кліщіївці. ISW ще не спостерігав візуального підтвердження того, що українські війська діють за залізничною лінією на схід від Кліщіївки. Український Генеральний штаб та інші українські військові джерела повідомили, що українські сили досягли успіху на південь від Роботиного та на південний захід від Вербового. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська відтіснили російські війська з позицій біля Вербового та просунулися на 1,5-1,6 км вглиб російських оборонних рубежів на неконкретизованій ділянці фронту Роботине. • Російські війська завдали серії ракетних і безпілотних ударів по Україні в ніч з 18 на 19 жовтня. • Міністр закордонних справ Росії Лавров вчора зустрівся в Пхеньяні з міністром закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуі, ймовірно, в рамках триваючих зусиль Росії щодо закупівлі додаткових боєприпасів у Північної Кореї. • Російський мілблогер зауважив, що українські війська успішно й асиметрично відтягують російські резерви в поточних наступальних операціях. У серії довгих постів він вчора зазначив, що українські війська цілеспрямовано ведуть наступальні операції, щоб відволікти обмежені російські резерви, максимально зберігаючи власні резерви. Мілблогер стверджував, що стан російської піхоти перебуває на найнижчому за війну рівні, і підкреслював, що українські сили використовують той факт, що Україна знає, що Росія не проводитиме загальну мобілізацію. Ці спостереження значною мірою узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російським силам в основному не вистачає високоякісних резервів і їм їх важко створювати, тренувати та правильно розгортати, щоб ефективно закривати діри на лінії фронту та проводити наступальні операції, натомість вони покладаючись переважно на латеральні передислокації на тактичному рівні. ISW також раніше зазначав, що українські сили вступили в бій з російськими військами в асиметричному градієнті втрат на багатьох критичних ділянках лінії фронту. Аналітик Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI) д-р Джек Вотлінг вчора жовтня так само зауважив, що доки українські війська можуть продовжувати завдавати російським військам значних втрат, "стає можливим придушити здатність Росії підготувати достатню кількість нових військ до стандартів, необхідних для ефективного проведення наступальних операцій." • Повідомляється, що міністерство оборони Росії продовжує витісняти залишків "групи Ваґнера" з Сирії. • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, в районі Авдіївки, на південь від Донецька, в межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просувалися вперед. • Суб'єкт РФ намагається компенсувати нестачу робочої сили в оборонному секторі, виступаючи ініціатором дозволу неповнолітнім працювати у шкідливих умовах.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: