Білий дім готує допомогу для України на $60 млрд.

Ймовірно, відповідний запит охоплюватиме також допомогу Ізраїлю, Тайвань і фінансування посилення захисту південних кордонів США.

Білий дім готує запит на додаткове фінансування для України та Ізраїлю, а також залагодження безпеки американських кордонів. Про це повідомило видання The Hill із покликом на свої джерела в Білому домі. Ймовірно запит на загальну суму 100 мільярдів доларів надійде до Капітолію вже у п'ятницю, 20 жовтня, після того, як американський президент Джо Байден повернеться з поїздки до Ізраїлю.

Президент США, виступаючи з промовою в Тель-Авіві в середу, 18 жовтня, підтвердив, що планує звернутися до Конґресу з проханням «про безпрецедентний пакет підтримки оборони Ізраїлю».

Телеканал NBC News розповів, що пакет додаткового фінансування, ймовірно, передбачатиме 60 мільярдів доларів для України, решта запиту включатиме приблизно $40 млрд на допомогу Ізраїлю, на допомогу країн Індо-Тихоокеанського реґіону, включно з Тайванем, та на заходи безпеки на американо-мексиканському кордоні.

Співрозмовники телеканалу прямо не заявили, що Білий дім прагне об'єднати всі ці запити в одному пакеті. Хоча визнали, що це може підвищити його шанси на проходження в Конґресі.

Раніше деякі республіканці у Палаті представників, передовсім представники так званого «трампівського крила», відкрито виступили проти додаткової допомоги Україні. Водночас вони наполягали на пакеті заходів щодо залагодження безпеки кордонів та за надання допомоги Ізраїлю після нападів ХАМАС.