603-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 14 жовтня 2023 року віце-прем’єр-міністр Росії Марат Хуснуллін заявив, що пошкодження внаслідок удару України в липні 2023 року на Кримському мосту були достроково усунені. Незважаючи на те, що міст повністю функціонує, використання мосту залишається обмеженим через процедури, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами. • Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою для підтримки російської окупації Криму та її сил на півдні України. Однак зараз він майже напевно є значним тягарем для безпеки, що вимагає багатостороннього захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони і екіпажів, які в іншому випадку були б розгорнуті в інших місцях. Впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру й надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки.

10:20 Очікується, що завтра адміністрація Байдена подасть до Конгресу запит на додатковий пакет фінансування на $100 млрд, який передбачатиме виділення 60 мільярдів доларів для України до вересня наступного року, інша частина запиту на надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканський кордон.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

146,1% танків (з них 1,8% за минулий тиждень),

54,4% бойових броньованих машин (з них 0,7% за минулий тиждень),

155,6% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

226,6% артилерійських систем (з них 5,7% за минулий тиждень),

73,4% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

39,0% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,7% літаків (з них 0,3% за минулий тиждень),

36,4% гелікоптерів (з них 0,9% за минулий тиждень).

09:45 З 20:00 вчора по 5:00 нині росіяни атакували промислові, інфраструктурні, цивільні та військові об’єкти України в Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Всього було зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

- 5 балістичних ракет Іскандер М;

- 1 зенітна керована ракета С-300;

- 1 керована авіаційна ракета Х-59;

- 1 крилата ракета (тип уточнюється);

- 9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 повітряні цілі:

- одну керовану авіаційну ракету Х-59 (100%);

- три ударні БпЛА “Shahed-136/131” (30%).

09:35 Станом на 9:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:25 У Вашингтоні затримали понад триста учасників координованої єврейською групою лівих поглядів Jewish Voice for Peace антивоєнної демонстрації, що закликала до припинення війни між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС, під час якої частина людей зайшли у будівлю Капітолію. Поліція Капітолію повідомляє, що демонстрантам усередині будівлі Кеннон буде висунуто звинувачення у незаконному протесті всередині будівлі Палати представників. Кажуть, що вже серед цих арештів трьом протестувальникам висунули звинувачення в "нападі на поліцейського при виконанні ним своїх обов'язків".

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські джерела стверджують, що 17-18 жовтня підрозділи двох українських бригад морської піхоти чисельністю до роти здійснили наступ через Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, вказують на те, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від Херсона і 3 км від річки Дніпро) і в Пойму (11 км на схід від Херсона і 4 км від річки Дніпро). Популярний російський мілблогер стверджував, що в другій половині дня 17 жовтня дві українські "штурмові групи" висадилися на східному березі Дніпра і прорвали початкову російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму і позиції на північній околиці Піщанівки, пізніше він стверджував, що російські війська відтіснили українські сили з цих позицій до річки Дніпро, однак, станом на другу половину дня 18 жовтня в Піщанівці все ще діяла українська диверсійна група, а російські війська утримують позиції лише на південній околиці села. Міністерство оборони Росії також визнало українські операції, заявивши, що російські війська зупинили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Підстепного (16 км на схід від Херсона) і Пойми. • Російські джерела висловили виразну стурбованість триваючою українською активністю на східному березі Херсонської області і розглядають ці дії як частину потенційної більш масштабної української операції. Більшість російських заяв про події на східному березі здебільшого походять з одного джерела, який нещодавно зосередив свою увагу на цій ділянці фронту. Російські джерела характеризували напади, про які повідомлялося, як спробу України розширити «плацдарм» на східному березі та початкові етапи більшої наступальної операції через річку Дніпро. Президент Росії Путін так само назвав українську діяльність у Херсонській області «черговим контрнаступом» і продовжив свою типову риторичну лінію, назвавши всі українські наступальні операції невдалими. Занепокоєння Росії щодо здатності російських військ відбити можливу українську наступальну операцію через Дніпро може бути частково пов’язане зі станом російського угруповання сил на лівому березі. Російське командування протягом останніх місяців стягнуло відносно елітніші підрозділи з херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій у західній Запорізькій області, оскільки, ймовірно, розглядає Херсон як спокійний сектор, а поточний склад сил у цьому районі, ймовірно, відносно менш боєздатний. Позавчора прес-секретар Південного оперативного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська продовжують передислокувати підготовлені підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький та східний напрямки. Можливо, російські військові нещодавно передислокували частини 41-ї загальновійськової армії (Центральний військовий округ) та 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот) на херсонський напрямок, однак незрозуміло, куди саме. Як раніше повідомлялося, станом на 22 вересня українські контрнаступальні операції зробили 810-ту морську піхотну бригаду небоєздатною. • ISW не буде спекулювати на масштабах і перспективах поточної української активності на східному березі Херсонської області, але не вважає, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області, придатний для подальшого маневру значними механізованими силами на даний момент. Однак слід зазначити, що відомі і загалом надійні російські джерела обговорюють українські дії на східному березі як більш масштабні, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку. • Українські війська продовжували контрнаступальні операції на сході та півдні України та, як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії на південь від Бахмута і мали частковий успіх на південь від Роботиного. Російські мілблогери стверджували, що українські сили просунулися також в районі Кліщіївки, що за 5 км на південний захід від Бахмута. • Західні медіа повідомляли, що США наразі надали Україні обмежену кількість ракет ATACMS, а Кремль стримано відреагував на надання цих систем. Позавчора Associated Press повідомило, що неназваний американський посадовець заявив, що Сполучені Штати надали Україні "менше десятка" ракет "протягом останніх кількох днів". New York Times вчора повідомила, що два неуточнених західних посадовці повідомили, що Сполучені Штати направили в Україну "близько 20" ATACMS. Президент Росії Путін на вчорашній прес-конференції в Пекіні заявив, що ATACMS "принципово не здатні змінити ситуацію на передовій." Кремль не розглядає надання Україні ATACMS як ескалаційний крок, а Сполучені Штати не перетнули російську "червону лінію", надавши Україні ці ракети. Україні знадобляться додаткові ATACMS, щоб підтримувати оперативні наслідки їх використання для розміщення російських авіаційних засобів і логістики. • Супутникові знимки від 17 жовтня свідчать про те, що український удар ATACMS по аеродрому Бердянськ, ймовірно, суттєво пошкодив російські літаки та аеродромну інфраструктуру, але ISW поки не може підтвердити масштаби збитків. Кілька OSINT-аналітиків збільшили супутникові знимки Бердянського аеродрому і припустили, що на них видно щонайменше сім вигорілих ділянок, де раніше супутникові знимки показували різні російські вертольоти, і крім того зазначили, що багато вертольотів з тих пір перемістилися. Український офіцер запасу заявив, що до удару російські війська мали на аеродромі вертольоти Мі-28, Мі-24 і Ка-52, і припустив, що масштаби пошкоджень, ймовірно, є більш значними, ніж це було видно на попередніх супутникових знимках. Українські військові джерела раніше повідомляли, що український удар знищив дев'ять вертольотів, одну зенітну ракетну установку, спеціальну техніку, склади боєприпасів та інфраструктуру злітно-посадкової смуги, але наразі ISW не може повністю підтвердити ці російські втрати за допомогою наявних фотографій. • Президент Росії Путін вчора на Міжнародному форумі «Один пояс, один шлях» у Пекіні заявив про своє бажання поглибити російсько-китайські економічні та політичні зв'язки, але не оголосив про будь-які практичні зміни. Візит Путіна до Китаю і зустріч з Сі, схоже, не призвели до суттєвих змін у стриманості китайської сторони щодо встановлення бажаного для Кремля рівня двосторонніх відносин або до прориву в ступені військової підтримки Росії з боку Китаю. • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на Авдіївському напрямку, на південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької області, а також на заході Запорізької області і просунулися на південь від Авдіївки.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: