602-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:32 Лідер Китаю Сі Цзіньпін відбув переговори з президентом РФ Владіміром Путіном у ході саміту "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Сі нагадав, що він за десять років бачився з Путіном 42 рази, і їм вдалося розвинути "добрі робочі відносини" та "глибоку дружбу". Китайський лідер додав, що обопільна політична довіра між двома країнами "постійно поглиблюється".

12:13 Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили надання Україні ракет ATACMS. Про це заявила представниця Ради національної безпеки Білого дому Адрієн Вотсон. "Ми вважаємо, що ATACMS забезпечать значне збільшення бойових можливостей України без шкоди для нашої бойової готовності", – заявила Вотсон.

12:05 Вчора, 17 жовтня, середньодобова температура була на 1,8 °C нижчою, ніж у понеділок (6,2°C проти 8°C), і добовий максимум споживання (між 19:00 та 20:00) був на 2,9% вищим за добовий максимум понеділка, повідомили в Укренерго.

12:00 Вночі дрони Служби безпеки України вдарили по російському військовому польовому табору біля села Постоялі Двори неподалік військового аеродрому "Халине" в Курській області, де розміщувалося до 3 тисяч російських військових і близько 80 одиниць військової техніки: зафіксовано щонайменше 18 влучань.

11:40 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• За останні два тижні спостерігається значне посилення наступальної активності росіян на напрямку Куп'янськ–Лиман. Російські обстріли посилилися, а підрозділи 6-ї та 25-ї загальновійськових армій Росії та 1-ї гвардійської танкової армії атакували, хоч і з обмеженим успіхом. • Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною поточного російського наступу, який ведеться на кількох напрямках у східній Україні. Ціллю сухопутних військ РФ на напрямку Куп’янськ–Лиман, ймовірно, є просування на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області. • За останні місяці сухопутні війська РФ наростили бойовий потенціал на напрямку Куп'янськ–Лиман. Проте українські сили зберігають значну оборонну потужність на цьому напрямку, і дуже малоймовірно, що російські війська досягнуть значного оперативного прориву.

11:20 США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS дальністю 189 км з касетними боєприпасами, пише The New York Times, посилаючись на західних посадовців.

11:15 Російські війська завдали ракетного удару по приватній забудові в Дніпрі, є загиблі й постраждалі, повідомив мер Борис Філатов. Пізніше голова Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що в с. Обухівка Дніпровського району загинула одна людина, троє постраждали, шість будинків пошкоджено.

11:00 Станом на 09:30 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 97 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 31 об’єкта інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – тут зараз найважче і найактивніше, ворог наступає в районі Лимана Першого та Синьківки. Відновилися бойові дії в районі Сергіївки та Райгородки. Росіяни продовжують наступати біля Макіївки у смузі 66 ОМБр.

• Бахмутський напрямок – тривають бої біля Кліщіївки.

• Авдіївський відтинок – ворог мав частковий успіх за останній тиждень біля Водяного й Опитного, але його запал серйозно перегорів.

• Бердянський відтинок – без змін.

• Запорізький відтинок – росіяни направили резерви для доволі масованої контратаки, бої тривають.

• Таврійський відтинок – без змін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

145,8% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

54,3% бойових броньованих машин (з них 0,9% за минулий тиждень),

155,1% автомобільної техніки (з них 2,2% за минулий тиждень),

225,4% артилерійських систем (з них 5,9% за минулий тиждень),

73,1% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

38,9% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень),

25,6% літаків (з них 0,2% за минулий тиждень),

36,3% гелікоптерів (з них 0,8% за минулий тиждень).

09:50 Президент США Джо Байден розглядає можливість подання до Конґресу додаткового запиту на допомогу Ізраїлю та Україні у розмірі приблизно 100 мільярдів доларів, пише Bloomberg. Також ці кошти включатимуть фінансування охорони американського кордону та допомоги країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню. Зазначається, що комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАС, щоб полегшити надання допомоги Україні.

09:45 Внаслідок ракетного удару по баптистській лікарні "Аль-Ахлі" в центрі Гази загинули понад 500 людей, заявив ХАМАС, звинувачуючи Ізраїль в авіаударі. Однак в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що аналіз оперативних систем ЦАХАЛу показує, що терористи випустили ракетний залп у Секторі Гази, який проходив у безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі, а тому на основі розвідувальної інформації стверджується, що відповідальність за невдалий запуск ракети, що вразила лікарню в Секторі Гази, несе "Ісламський джихад". У багатьох мусульманських країнах почалися масові антиізраїльські протести, візит Байдена в Йорданію відмінили.

09:25 Внаслідок ракетного удару вночі по багатоповерховому будинку в центральній частині Запоріжжя двоє людей загинули, четверо постраждали, доля ще трьох невідома, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. Частково зруйновано квартири у двох під'їздах будинку.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора Україна вперше вразила російські об’єкти на території окупованої України ракетами великої дальності ATACMS, наданими США. The Wall Street Journal та інші західні ЗМІ підтвердили 17 жовтня, що США "таємно" надали Україні. Ймовірно, США передали системи ATACMS таємно, щоб забезпечити українським силам оперативну несподіванку, і загальний шок в російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту. Командування Сил спеціальних операцій України не уточнило, що українські сили використовували ATACMS, але заявило, що в результаті ударів було знищено дев'ять російських вертольотів різних моделей, іншу невизначену спеціальну техніку, зенітну ракетну установку, склад боєприпасів і пошкоджено злітно-посадкову інфраструктуру. Кадри з аеродрому в Бердянську демонструють сильні пожежі та вибухи через триваючу детонацію боєприпасів на складі боєприпасів. Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 17 жовтня також підтверджують теплові сигнатури після вибухів у Бердянську, але ще не підтверджують теплові сигнатури на аеродромі в Луганську. • Українські ATACMS-удари по оперативно значущих російських аеродромах в Україні, ймовірно, змусять російське командування розосередити авіаційні засоби та відвести частину літаків на аеродроми, розташовані далі від лінії фронту. Російські війська, зокрема, використовували вертольоти з аеродрому в Бердянську в перші місяці триваючого українського контрнаступу на заході Запорізької області, що дуже ефективно протистояли великим механізованим атакам українських військ. [Попередні супутникові знімки Бердянського аеродрому показали, що російські війська розосередили літаки по всьому аеродрому, і українські сили, швидше за все, могли завдавати ударів лише по окремих літаках за допомогою раніше доступних ракет дальнього радіусу дії. Версія ракет дальнього радіусу дії, оснащена касетними боєприпасами, дозволить українським військам завдавати ударів по російських аеродромах і ширше знищувати російські літаки та інші об'єкти. Російські мілблогери одразу ж провели паралелі між українськими ударами по аеродромах Бердянська та Луганська і серією ударів українських HIMARS по аеродрому Чорнобаївка в Херсонській області під час Херсонської контрнаступальної операції 2022 року. Російські мілблогери зазначили, що російські війська адаптували свої аеродроми до українських ударних засобів дальнього радіусу дії, але ATACMS є новою ракетною загрозою, яка так само змусить російське командування знову адаптуватися. • Російські військові постійно демонструють, що вони можуть адаптуватися до нових українських ударних засобів - але лише після того, як зазнають перших і помітних втрат від цих засобів, до яких російське командування мало б реально підготуватися. Ймовірне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту, ймовірно, порушить російську авіаційну підтримку оборонних зусиль і локальних наступальних операцій. Перебазування літаків на аеродроми, розташовані далі в тилу, ймовірно, вплине на льотний час російської авіації, необхідний для підтримки операцій. Це, ймовірно, буде особливо важливо для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступаючі механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року. Розпорошення авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для повітряно-космічних сил Росії більші проблеми з координацією і забезпеченням. • Прибуття ракет великої дальності ATACMS також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування вибирати між укріпленням існуючих складів або подальшим розосередженням складів по всій окупованій Україні. • Російський інформаційний простір висловив широко поширене побоювання щодо використання ATACMS, і занепокоєння Росії щодо можливості майбутніх ударів, ймовірно, вплине на прийняття рішень Росією поза межами нинішньої здатності України підтримувати регулярні удари ATACMS. Однак Україна, ймовірно, отримала лише обмежену кількість ATACMS, і їй знадобиться більше, якщо вона хоче підтримувати та посилювати цей початковий ефект. • Українські війська продовжували контрнаступальні дії та просувалися в районі Бахмута та на заході Запорізької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на південь від Бахмута та мали частковий успіх на захід від Вербового. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, також показують, що українські війська просувалися на північний захід від Залізнянського на північ від Бахмуту. • Вчора США підтвердили, що всі передані раніше американські основні бойові танки M1 Abrams в кількості 31 одиниць прибули в Україну. Військові США відзначили, що Україні, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб розгорнути Abrams на передовій. • Повідомляється, що 16 жовтня міністерство внутрішніх справ Росії винесло неофіційне попередження популярному російському мілблогеру Романову, який часто критикує ведення війни міністерством оборони, за дискредитацію російських військових. • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на південний захід від Донецька, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області. • Росія продовжує здійснювати кроки, спрямовані на узаконення включення добровольчих формувань до складу росгвардії. • Російська православна церква продовжує намагатися закріпити контроль над православною єпархією на окупованих територіях України. • Президент Росії Путін вчора в Пекіні провів двосторонні переговори з президентом Угорщини Орбаном і президентом Монголії Хурелсухом.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: