Хлопця, який підпалив військкомат у Росії, засудили до 13 років колонії.

На даний момент це найсуворіше покарання з усіх вироків у аналогічних справах.

 

 

Другий Західний окружний військовий суд Москви засудив до 13 років колонії суворого режиму 22-річного мешканця Підмосков'я Кирила Бутиліна у справі про підпал військкомату. Про це повідомляє російський інтернет-портал «ОВД-Инфо». Саме такий термін просив призначити держобвинувач засудженому. Молодого чоловіка визнали винним за статтями про вчинення терористичного акту (ст.205 КК), публічні заклики до тероризму (ч.2 ст.205.2 КК) та вандалізм за мотивами політичної ворожнечі (ч.2 ст.214 КК).

 

Наприкінці лютого 2022 року, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Бутилін кинув кілька «коктейлів Молотова» в будівлю військкомату в місті Луховиці Московської області. Окрім того, він пофарбував ворота будівлі кольорами прапора України і написав: «Я не піду вбивати братів!». Свої дії він знімав на камеру, після чого виклав запис у Telegram-канал.

 

Бутилін теж оприлюднив свій маніфест, в якому він висловлювався проти війни Росії в Україні. Також вказав, що метою підпалу було знищити архів із особистими справами призовників.

 

Бутиліна було затримано вже в Білорусі, коли він намагався потрапити до Литви. Російські силовики стверджують, що хлопець мав намір виїхати воювати на боці України.

 

Після екстрадиції Бутиліна доставили до відділення поліції у Луховицях, проте 13 березня він зміг звідти втекти. Тоді його знову затримали та порушили кримінальну справу за статтею про вандалізм (ст.214 КК). Після цього до звинувачення додали статті про тероризм і заклики до тероризму.

 

На суді сторона захисту зазначила, що Бутилін своїми діями не мав на меті терористичного акту. Адвокат також вказав, що всередині будівлі не сталося займання, воно було лише зовні. Матеріальні збитки згодом оцінили лише у 12 тисяч рублів.

 

Спроба підпалу військкомату, вчинена Бутиліним, була першою за часом із багатьох схожих спроб після лютневого вторгнення. Після цього по всій Росії почали підпалювати військкомати, відділки поліції, будівлі міських адміністрацій і приймальні «Єдиної Росії». Після оголошення мобілізації кількість таких атак відчутно зросла. На даний момент відомо про майже сотню спроб підпалів.

 

Призначений Бутиліному термін у 13 років колонії на даний момент є найсуворішим з усіх вироків у аналогічних справах.

 

15.03.2023

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