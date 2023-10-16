Епідпоріг захворюваності на ГРВІ у Львові перевищено на 8,3%.

Минулого тижня, з 9 до 15 жовтня, у Львові на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 5100 людей, і це на 21% більше, ніж попереднього тижня. Таким чином інтенсивний показник захворюваності на 8,3% перевищує епідемічний поріг. Про це повідомляє управління охорони здоров'я Львівської міської ради.

"Згідно з моніторингом захворюваності, на 41 тиждень 2023 року зареєстровано 5100 випадків гострих респіраторних інфекцій. Інтенсивний показник становить 666,6 на 100 тисяч населення. До порівняння, за попередній, 40 тиждень, було 4205 випадків, інтенсивний показник становив 549,7 на 100 тисяч населення. Тобто маємо підвищення захворюваності на 21%", – пояснила керівниця управління Марта Матюшко.

Відомо також, що серед захворілих – 2227 дітей віком до 17 років. Це 43,7% від загальної кількості захворілих.

Наголосимо, що вірус грипу небезпечний своїми ускладненнями, тому важливо вберегтися від інфікування. Найперше лікарі радять вакцинуватися, а також повноцінно харчуватися, вести рухливий спосіб життя, одягатися відповідно до погоди, часто провітрювати приміщення, зайвий раз не торкатися обличчя й носа та якомога частіше мити руки з милом чи використовувати антисептик.

"І найголовніше: якщо захворіли – залишайтеся вдома і зверніться до свого сімейного лікаря! Адже вчасно і правильно розпочате лікування – це запорука швидкого одужання й уникнення важких ускладнень", – кажуть медики.

Оптимальний час введення вакцини – вересень-жовтень, проте щеплення можна зробити і впродовж усього епідсезону захворюваності на грип та ГРВІ. Імунітет після введення вакцини формується через 14 днів.