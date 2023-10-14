Після теракту у Франції оголошено режим «надзвичайної готовності до нападу».

Напередодні молодий чеченець зарізав учителя ліцею, де колись навчався.

Уряд Франції оголосив у п'ятницю ввечері, 13 жовтня, що країна перебуває в стані «надзвичайної готовності до нападу» на тлі побоювань наслідків конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом. Про це повідомила французька газета Le Monde. Режим було запроваджено після ножового нападу молодого чеченця, який мешкає у Франції, на співробітників ліцею Gambetta в Аррасі, внаслідок якого загинув один викладач, ще двох осіб було поранено.

«Прем'єр-міністерка Елізабет Борн (Elisabeth Borne) вирішила підняти позицію плану (контртерористичної готовності, – ред.) Vigipirate до рівня надзвичайної готовності до нападу», – йдеться в заяві урядової канцелярії, оголошеній після наради з питань безпеки в Єлисейському палаці за участю президента Емманюеля Макрона.

Цей вищий ступінь готовності пояснив глава МВС Жеральд Дарманен (Gérald Darmanin): «Коли ми переходимо на цей рівень пильності, ми повинні наказати всім французам, усім адміністраціям бути обережними». Він уточнив, що це розпорядження «дозволить військовикам Sentinel (армійського антитерористичного режиму, – ред.), задіяним в операції, розвернутися на всю міць». «Буде задіяно ще кілька тисяч людей для допомоги поліції та жандармерії, щоб контролювати торгові центри та захищати французів у їхньому повсякденному житті», – зазначив Дарманен.

Нагадаємо, що зранку в п'ятницю, 13 жовтня, 20-річний громадянин Росії Мохаммед Могушков, який приїхав до Франції ще в п’ятилітньому віці, вдерся до ліцею Gambetta, в якому навчався три роки тому, і з криком «Аллах Акбар» зарізав ножем 57-річного вчителя французької мови Домініка Бернара (Dominique Bernard). Ще дві людини — шкільний охоронець і вчитель — зазнали поважних поранень. Перший перебуває у критичному стані, повідомляють поліцейські джерела.