Армія Ізраїлю розпочала наземні військові дії в Секторі Ґаза.

Цивільному населенню Сектора Ґаза рекомендовано протягом 24 годин залишити північ реґіону.

 

 

У п'ятницю ввечері, 13 жовтня, армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛЬ) розпочала наземні дії зі знищення інфраструктури ХАМАС у Секторі Ґаза. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Командування ЦАГАЛЬ запевнило, що наразі не йдеться про початок масштабної наземної операції: здійснюються точкові рейди, в ході яких військовики проводять зачистку території від терористів, а також ведуть розвідку, де можуть перебувати викрадені ХАМАСом ізраїльські заручники.

 

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступив на телебаченні з коротким зверненням до нації. Це рідкісний випадок, коли влада звертається до народу в шабат, нехтуючи забороною релігійним євреям вмикати телевізор у цей час. Нетаньягу ще раз оголосив, що нинішні дії армії – «тільки початок» операції з повного знищення ХАМАСу, що ізраїльтяни захищають свій дім і «боротимуться як леви». «Ми вражаємо наших ворогів із безпрецедентною могутністю», – запевнив прем’єр у короткій заяві.

 

Виступ Нетаньягу різко розкритикував голова ізраїльської парламентської опозиції Яїр Лапід. На його думку, прем'єрміністр своїм екстреним зверненням лише нагнітає паніку. «При цьому він не сказав нічого нового ні про долю заручників, ні про стан справ на фронті, ні про можливу евакуацію», – нарікав Лапід.

 

Тим часом цивільному населенню Сектора Ґаза рекомендовано протягом 24 годин залишити північ реґіону та евакуюватись на південь, ближче до кордону з Єгиптом. Багато мешканців Гази вже вирушили на південь. Проте місцеві адміністрації ХАМАС переконують палестинців не піддаватися «ізраїльській пропаганді» та залишатися вдома. «Ми говоримо мешканцям північної частини Сектора Ґаза та міста Ґаза: залишайтеся вдома та на своїх місцях», — сказав на пресконференції речник міністерства внутрішніх справ ХАМАС Еяд Аль-Бозом.

 

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш звернувся до Ізраїлю з вимогою не допустити гуманітарної катастрофи у реґіоні. «Люди мають бути у безпеці у себе вдома», – заявив він. Також ООН закликала припинити блокаду Сектора Ґаза хоча б тимчасово, щоб доставити до реґіону воду, продовольство та паливо.  «Петля навколо цивільного населення в Ґазі затягується. Як 1,1 мільйона людей мають переміститися через густонаселену зону бойових дій менш ніж за 24 години?» – написав у соцмережах заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Ґріффітс (Martin Griffiths).

13.10.2023

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