Ізраїль сформував надзвичайний уряд національної згоди.

Відповідної домовленості досягнуто між прем’єром Нетаньягу та опозицією.

 

 

Прем'єрміністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив у середу, 11 жовтня, про формування надзвичайного уряду національної згоди у зв'язку зі вторгненням бойовиків ХАМАЗ та «Ісламського джихаду» на південь Ізраїлю. Як повідомляє інфрормаційна аґенція Reuters відповідної домовленості Нетаньягу досягнув з головою опозиційної партії «Національна єдність» Бені Ґанцом.

 

Згідно з домовленостями, Нетаньягу, Ґанц та міністр оборони Йоав Ґалант увійдуть до складу військового кабінету. У період війни влада й опозиція не висуватимуться жодних законопроєктів чи урядових рішень, які не належать до ведення війни. Усі призначення на керівні будуть посади автоматично пролонґовуватися.

 

Раніше ідею створити надзвичайний уряд підтримала більшість голів партій ізраїльського парламенту. Сформувати його доручили прем’єру.

 

Нагадаємо, що зранку сьомого жовтня бойовики ХАМАЗ несподівано почали обстрілювати Ізраїль ракетами з території Сектора Гази. Одночасно озброєні загони бойовиків вторглися на територію Ізраїлю суходолом, повітрям і морем й атакували жителів цілої низки прикордонних населених пунктів. Нападники не тільки вбили понад тисячу ізраїльтян, а й викрали та вивезли до Сектора Гази близько півтори сотні заручників, серед яких жінки, діти та літні люди. У відповідь авіація Ізраїлю завдала ударів по об'єктах ХАМАЗ у Газі. ЦАХАЛ оголосив початок операції «Залізні мечі». Ізраїльська влада офіційно заявила, що країна перебуває у стані війни.

 

11.10.2023

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