Двох волонтерів з Тернопілля звинувачують у привласненні благодійних внесків для ЗСУ.

У привласненні благодійних внесків для ЗСУ підозрюють двох братів-волонтерів із Тернопільщини. Днями Тернопільський міськрайонний суд обрав для них запобіжний захід — тримання під вартою. Івана й Андрія Козаків забрали в ізолятор просто із зали суду з альтернативою застави у понад мільйон гривень. Станом на 17 травня вони заставу не внесли і залишаються під вартою, — повідомляє тернопільське видання 0352.ua.

Цю резонансну справу вже кілька днів обговорюють на Тернопільщині. Адже йдеться про мільйонні пожертви, які робили небайдужі люди з цілого світу. Крім того, підозрювані особи є дуже популярними людьми, особливо у соціальних мережах.

Один із братів — Андрій Козак, який є засновником благодійного фонду «Милосердя заради майбутнього». Задовго до війни він систематично збирав кошти для родин, які опинилися у складних обставинах. Звіти з подяками публікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Новина про те, що братів Козаків підозрюють у присвоєнні благодійної допомоги, шокувала громаду. Як повідомив 11 травня на своїй фейсбук-сторінці голова Національної поліції України Ігор Клименко, підозрювані розподіляли благодійні гроші 50/50. Половина суми — на потреби військових, решта — у власні кишені.

Всього за період воєнного стану вони зібрали майже 13 мільйонів гривень, встановила поліція. Активний збір коштів стартував від початку повномасштабного вторгнення. Для цього були відкриті благодійні рахунки — валютний та гривневий. Інформацію про збір пожертв розміщували у соцмережах.

«Волонтер стверджував, що всі зібрані кошти йдуть на потреби захисників. Він розповідав про придбання автомобілів, спецспорядження та інших необхідних речей бійцям. Проте люди зауважили, що родина за час війни придбала для власного користування кілька іномарок, побутову техніку і планувала купити будинок», — повідомив заступник начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Заєць.

Під час обшуків у волонтерів знайшли кілька позашляховиків, дорогі мобільні телефони, павербанки, тепловізори, дрони, бронежилети, планшети, аптечки, побутову техніку. Вилучили у підозрюваних 34 тисячі доларів, майже 7 тисяч євро, понад 2 тисячі фунтів стерлінгів та понад 200 тисяч гривень.

«Ще понад 5 млн гривень знаходяться на особистих банківських картках, які наразі заблоковані. Слідство має всі підстави вважати, що ці гроші вони зберігали для себе. Адже маючи цю суму на рахунках, вони продовжували поширювати повідомлення про те, що коштів не вистачає і необхідний терміновий збір на потреби ЗСУ», — зазначає Ігор Клименко.

Для освоєння грошей, які щодня надходили від небайдужих громадян, потрібна була допомога, розповідають у поліції. Тож до роботи благодійної організації залучили ще чотирьох осіб, серед яких батько підозрюваних та дружина одного з них, яка вела “чорну бухгалтерію”. Їм, як ми з’ясували, наразі підозри не оголосили.

Як вважають слідчі Тернопільської обласної прокуратури, підозрювані використали понад 2 млн грн пожертв для ЗСУ для власного збагачення. Вони придбали собі автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max та інші матеріальні цінності.

За незаконне використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (нова стаття Кримінального кодексу — 201-2) підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Запобіжний захід підозрюваним обрали у Тернопільському міськрайонному суді 12 травня. Суд призначив їм державного захисника, оскільки всі тернопільські адвокати від цієї справи відмовилися. «До кого тільки не зверталися», — повідомив батько підозрюваних Василь Козак.

Обоє підозрюваних свою вину заперечують. Вони запевняють, що жодної копійки не привласнили, що багато допомагали бійцям. Зокрема купували і відправляли у «гарячі точки» автомобілі, тепловізори, квадрокоптери. А також представили суду десятки грамот та подяк від різних військових частин, в тому числі і від керівництва Тернопільської області.

За словами волонтерів, вони доставили на передову 21 машину і ще 5 збиралися відправити, але їх арештували.

«Я не злодій, не крадій. Я нічого собі не привласнив, я робив все чесно і від щирого серця. Відправляв допомогу воїнам, які мене про неї просили. Робив усе без документації, лише просив фото- і відеозвіти, і ці звіти у мене є. Я не знав, що потрібні усі документи, але я нічого собі не привласнив. Я не такий чорний, яким мене “малює” слідство», — казав у суді Андрій Козак.

За його словами, гроші, які знайшли у нього вдома — 6900 євро та фунти, — він тримав на придбання наступних автомобілів для армії.

«Я ці гроші не використовував, вони лежали в надійному місці дома. Просто я не міг одразу все за них купити і відправити. Це робилося поступово. Бо спершу все треба було знайти: купив, привіз, відвіз. Я не одного солдата одягнув, взув, віддав 21 машину на передову. Маю власне авто, яке купив ще до війни», — запевняв підозрюваний.