Ізраїльські аналітики назвали 4 причини військового провалу 7 жовтня.

Одна з головних причин – нездатність ізраїльських спецслужб моніторити лінії зв'язків бойовиків ХАМАЗ.

Чотири високопоставлені ізраїльські силовик на умовах анонімності поділилися з газетою The New York Times своєю попередньою оцінкою того, що пішло не так в системі безпеки Ізраїлю, коли зранку сьомого жовтня на країну з боку Сектору Ґаза напали бойовики ХАМАЗ. Вони розповіли про оперативні провали і слабкі місця в широкому спектрі логістичних і розвідувальних дій ізраїльських служб безпеки, які уможливили успішне вторгнення ісламістів на півдні Ізраїлю.

Співрозмовники видання назвали чотири основні причини, які завадили армії та службам безпеки запобігти вторгненню бойовиків ісламістського угруповання ХАМАЗ на територію Ізраїлю. «Ці висновки попередні», – наголошує газета.

Однією із головних причин непідготовленості Ізраїлю до атаки стала нездатність ізраїльських спецслужб моніторити лінії зв'язків бойовиків ХАМАЗ. Тим не менше незадовго до нападу ізраїльська розвідка попереджала армійське начальство про незвичну активність на лініях комунікацій ХАМАЗ, але це попередження залишилося без належної реакції.

Другою причиною стала надмірна ставка на електроніку для спостереження за ситуацією на кордоні зі Сектором Ґаза. Останніми роками кількість солдатів, дислокованих уздовж кордону з Ґазою, було скорочено. Натомість на кордоні було встановлено численні камери спостереження, сенсори та дистанційно керовані кулемети. Однак перед атакою бойовики за допомогою безпілотників знищили вежі стільникового зв'язку, практично позбавивши ізральську армію доступу до цього обладнання, що дозволило їм перетнути кордон непоміченими у трьох десятках місць і застати ізраїльських військовиків зненацька, деяких – практично у ліжках.

Третьою причиною була оперативна помилка військового командування Ізраїлю, яке дислокувало керівництво прикордонної дивізії на одній базі. Бойовики ХАМАЗ захопили цю базу відразу після початку атаки. Таким чином було обезголовлено військове керівництво реґіону.

Четвертою причиною стало те, що ізраїльське військове та політичне керівництво надмірно повірило перехопленому твердженню лідерів бойовиків про те, що вони не мають планів нападу на Ізраїль. Швидше за все, керівники ХАМАЗ знали про те, що їхні розмови прослуховуються та ввели ізраїльські спецслужби в оману.

«Ми витрачаємо мільярди і мільярди на збір розвідувальної інформації про ХАМАЗ. А потім, за секунду все розвалилося, як доміно», – підсумував колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанський.