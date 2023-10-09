Ізраїль відновив контроль над територією, яка зазнала нападу бойовиків ХАМАЗ.

Ізраїльська армія готується до наземної операції в Секторі Ґаза.

Армія Ізраїлю повідомила про повне відновлення свого контролю в населених пунктах, які зазнали раніше нападу з боку бойовиків палестинського радикального руху ХАМАЗ. «Ми повністю контролюємо ці населені пункти», – заявив у понеділок, дев’ятого жовтня представник ізраїльської армії Даніель Хаґарі, коментуючи ситуацію на кордоні Ізраїлю зі Сектором Ґаза. Водночас, Хаґарі визнав, що «терористи все ще можуть переховуватися в окремих будинках в тих місцях». Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Ізраїльські військовики уточнили, що серед бойовиків на території Ізраїлю є ті, хто брав участь у нападі вранці сьомого жовтня та ті, хто перетнув кордон у наступні дні. Загалом, за оцінками ізраїльської армії, з початку бойових дій убито вже сотні бойовиків, зокрема близько 500 – у Секторі Ґаза.

Вночі та вранці Ізраїль продовжував завдавати ударів по Сектору Ґаза – було атаковано понад 500 об'єктів ХАМАЗ та «Ісламського джихаду», у тому числі вісім командних центрів.

У той же час бойовики ХАМАЗ повідомили про масовану ракетну атаку на Ашкелон – по місту було випущено близько сотні ракет. Внаслідок обстрілу постраждало кілька осіб, зокрема восьмирічна дитина.

Армія Ізраїлю повідомила про набір сотень тисяч резервістів. Імовірно, вже в найближчі дві доби Ізраїль розпочне наземну операцію в Секторі Ґаза.

Станом на ранок дев’ятого жовтня відомо про понад 700 загиблих осіб в Ізраїлі. При цьому напередодні в районі кібуци Реїм біля кордону зі сектором Ґаза було знайдено тіла щонайменше 260 людей, які загинули внаслідок нападу бойовиків на музичний фестиваль. Наразі незрозуміло, чи враховувалися загиблі в Реїмі у загальній статистиці. У той же час палестинське МОЗ повідомили, що в Секторі Ґаза з початку бойових дій загинули 436 осіб, ще близько 2300 палестинців було поранено.

Нагадаємо, що зранку сьомого жовтня Бойовики ХАМАЗ несподівано почали обстрілювати Ізраїль ракетами з території Сектора Ґаза. Одночасно озброєні загони бойовиків вторглися на територію Ізраїлю суходолом, повітрям і морем та атакували мешканців у цілій низці прикордонних населених пунктів. Нападники не тільки вбили сотні ізраїльтян, а й викрали та вивезли до Сектора Ґаза понад сто заручників, серед яких жінки, діти та старі люди. У відповідь авіація Ізраїлю завдала ударів по об'єктах ХАМАЗ у Ґазі.