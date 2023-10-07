591-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:15 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — останні дні посилилася диверсійна робота кацапських груп на Сумщині.

• Сватівський відтинок — ворог розпочав масований наступ з Лиману Першого та Орлянського, але успіху не досяг. Натомість штурмові дії 25-ї армїі РФ призвели до просувань ворога на північний схід від Макіївки, східніше села бої тривають. Незважаючи на успіхи, ворог втрачає чимало техніки.

• Бахмутський напрямок — важкі бої тривають за залізницею на схід від Андріївки; ворог також спробував відновити втрачені позиції північніше Курдюмівки та північніше Кліщіївки, за попередніми даними всі спроби були невдалі.

• Авдіївський відтинок — росіяни наступали з Веселого та Красногорівки в бік Авдіївки – безуспішно. Спроби відновити втрачені позиції біля Первомайського так само зазнали краху.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — ворог проводить ротацію та поповнення підрозділів, які несуть важкі втрати через постійні спроби атакувати наші позиції. Ситуація дуже важка і динамічна, на трьох ділянках відтинку Сили Оборони мали успіх, на одному успіх мав ворог. Загалом, ситуація кардинально не змінюється. В Новопрокопівці ворог поніс важкі втрати в результаті роботи нашої артилерії.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

140,5% танків (з них 2,9% за минулий тиждень),

52,5% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

151,2% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

217,1% артилерійських систем (з них 6,8% за минулий тиждень),

72,5% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

38,5% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували Одеську область, надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму, є влучання в будівлю пансіонату і зерносховище, припортової інфраструктури пошкоджено будинки, уламками ракет і вибуховою хвилею спричинено пожежу в гаражному кооперативі, пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Чотири людини отримали поранення від уламків скла

09:35 Станом на 7:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом і вчора просунулися на заході Запорізької області. Українські військові джерела відзначили, що українські сили продовжили успішні наступальні дії на південь від Бахмута в районі Андріївки. Геолокаційні кадри, опубліковані позавчора, показують, що українські сили просунулися до лісосмуги між Роботиним і Вербовим, приблизно в 6 км на південний схід від Роботиного. Речник Східної групи українських військ капітан Ілля Євлаш зазначив, що українські війська готуються до наступальних дій впродовж усього осінньо-зимового періоду. Євлаш підкреслив, що хоча потреби у постачанні зростуть, а дощові та туманні умови можуть ускладнити використання безпілотників, тактичної та армійської авіації, українські війська продовжуватимуть воювати всю зиму. Заява Євлаша підтверджує давню оцінку ISW, що погода не завадить жодній зі сторін проводити наступальні операції протягом зими 2023-2024 років, якщо вони будуть добре забезпечені і вирішать це зробити, як це було взимку 2022 року, і що темпи українських наступальних операцій будуть значною мірою залежати від надання Заходом Україні відповідної стрілецької зброї та боєприпасів, а також поставок нелетальної зброї, а не лише від зимових погодних умов або будь-якої конкретної системи озброєнь. • Схоже, російські сили нещодавно провели ротацію полків у районі Оріхова, продемонструвавши здатність підтримувати свою оборону на цьому критичному ділянці лінії фронту. Український військовий спостерігач повідомив вчора, що підрозділи 291-го мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ), які нещодавно були "частково відновлені", відійшли на позиції на схід від Нестерянки (близько 10 км на північний захід від Роботиного). Він припустив, що підрозділи 71-го мотострілецького полку (також 42-ї мотострілецької дивізії) "наполегливо" контратакують на північній околиці Новопрокопівки (2 км на південь від Роботиного). У середині вересня ISW спостерігала, що основні підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії, зокрема її 291-й та 71-й мотострілецькі полки, відійшли за російську лінію оборони між Вербовим та Солодкою Балкою (близько 5 км на південь від Роботиного) через втрати, які могли зробити їх неефективними в бою. Після відведення частин 42-ї мотострілецької дивізії в тилові райони на заході Запорізької області, частини 7-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій були передислоковані в цей район з Херсонської та Луганської областей, щоб заповнити прогалини, залишені цими частинами. Наприкінці вересня ISW спостерігав, як підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії, очевидно, поверталися на фронт біля Новопрокопівки, припускаючи, що вони повернулися на фронт після короткого відпочинку та відновлення сил і ресурсів. Вказані спостереження українського військового джерела про 291-й і 71-й мотострілецькі полки, а також нещодавні російські повідомлення про те, що ці полки обороняються від українських атак в районах на південь і захід від Роботиного, свідчать про те, що російські війська протягом останнього місяця провели ротацію на рівні полків на цій ділянці фронту. • Повідомляється, що вчора російські війська відновили наступ під Куп’янськом, але більшість російських сил, які, як повідомляється, розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються небоєздатними. Українські військові повідомляли про зниження активності російських військ поблизу Куп'янська протягом останніх тижнів, але вчора речник Східної групи українських військ капітан Ілля Євлаш заявив, що російські війська відновили бойові дії на напрямку Куп'янськ-Лиман. Російські мілблогери стверджують, що російські війська розпочали наступальний наступ біля Синьківки (8 км на північний схід від Куп'янська) і що російські війська ведуть інтенсивний обстріл траси N26 (Шевченкове-Куп'янськ). Один з мілблогерів охарактеризував відновлений наступ російських військ на Куп'янськ як "широкомасштабний", але потім видалив цей допис. Начальник ГУР України генерал-лейтенант Кирило Буданов раніше повідомляв, що російські військові розгорнули підрозділи новоствореної 25-ї загальновійськової армії (за повідомленнями, сформованої у складі Східного військового округу) на Куп'янському напрямку на заміну підрозділам 41-ї армії Центрального військового округу. Відновлення російських наступальних операцій під Куп'янськом, можливо, за участі підрозділів 25-ї армії, ймовірно, має на меті відволікти увагу української сторони від інших ділянок фронту на півдні України. Однак, за попередньою оцінкою ISW, 25-та армія була поспішно розгорнута до запланованої дати розгортання у грудні 2023 року і, ймовірно, сильно недоукомплектована, погано підготовлена. ISW також раніше спостерігав присутність в районі Куп'янська сильно виснажених підрозділів Західного військового округу, зокрема 1-ї гвардійської танкової армії і 6-ї загальновійськової армії, і наразі не вважає, що це угруповання буде здатне вести повноцінні наступальні дії в цьому районі. • Можливо, російські війська розширюють військову навчальну інфраструктуру на окупованому сході України в рамках поточних зусиль щодо підвищення рівня підготовки та мобілізації російської армії. • Постійні спроби Кремля відвести від себе провину за катастрофу фінансиста "Ваґнера" Прігожина та його зганьбити призводять до того, що в окремих спільнотах інформаційного простору Пригожина продовжують вихваляти і намагаються захистити його спадщину. • Колишніх російських військових командирів, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, як повідомляється, залишають на периферійних посадах, що мають певний вплив у російській військовій або оборонно-промисловій базі, не звільняючи їх повністю з військових або урядових посад у секторі безпеки, залишаючи відкритою можливість повернутися на командну посаду. • Російські війська в ніч з 5 на 6 жовтня завдали удару з безпілотників "Шахед-131/136" по об'єктах портової, зернової та прикордонної інфраструктури на півдні України. Південне оперативне командування Збройних сил України повідомило, що російський удар пошкодив портову інфраструктуру та зерносховище вздовж річки Дунай в Одеській області, а геолокаційні кадри, опубліковані 6 жовтня, вказують на те, що удар припав на поромну переправу Орлівка-Ісакча, яка з'єднує Одеську область з Румунією. • Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Лиман, поблизу Бахмута, Авдіївка-Донецьк, на межі Донецької та Запорізької обстей, на заході Запорізької області. • За повідомленнями, Росія завербувала до кількох сотень громадян Сербії для участі у бойових діях в Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: