До уродин Івасюка Держархів оцифрував та опублікував документи з його особового фонду.

 

Держархів Львівщини науково й технічно опрацював архівний фонд Володимира Івасюка та надав загалові відкритий доступ до документів загалові.

 

 

Документи особового фонду марковані Р-3220 і мають назву "Івасюк Володимир Михайлович – український композитор". Державний архів Львівської області оцифрував та відкрив їх для загалу до 75-річчя від дня народження легендарного композитора та поета, одного із основоположників української естрадної музики ХХ століття. Підготовано також онлайн-виставку "75 років від дня народження Володимира Івасюка".

 

"Володимир Івасюк належить до тих яскравих особистостей, діяльність яких не вимірюється і не обмежується їхнім життям чи смертю, – каже директорка Державного архіву Львівської області Ірина Мартенс. – Його пісні популярні й сьогодні, вони пройшли перевірку часом та стали класикою української естради, їх переспівують сучасні виконавці. Масив документів, що зберігається в ДАЛО, яскраво висвітлює різноманітні сфери з життя та творчості Володимира Івасюка. Варто зазначити, що з метою збереження пам’яті та полегшення доступу до архівних документів, працівниками архіву було проведено науково-технічне опрацювання архівного фонду українського музичного генія та надано доступ до документів для широкого загалу поціновувачів".

 

Серед документів, доступних до ознайомлення, – дитячі малюнки Івасюка, ноти, листування, нотатки, шкільні зошити, табелі успішності, університетські конспекти, курсова робота у консерваторії й інші, багато з них написані особисто рукою композитора. Загалом оцифрували 91 справу, що налічує майже 12 тисяч документів, пов’язаних з постаттю Івасюка. 

 

В архіві окремо посортована його творчість: ранні вокальні твори – пісня «Сімнадцять літ», «Колискова» на текст батька композитора Михайла Івасюка, твори кіцманського, чернівецького та львівського періоду. Це друковані чи писані від руки ноти, партитура, слова пісень.

 

 

Тут є також чернетки, автограф, рукописи «Балади про дві скрипки», яку вперше виконала 1972 року Софія Ротару на чернівецькому телебаченні. А також чорнова робота над його найпопулярнішими піснями, як-от «Водограй» чи «Пісня буде поміж нас».


Крім особистих нотаток, є кілька офіційних документів Івасюка, його свідоцтва про народження і смерть. Є звернення батьків до тодішнього генпрокурора СРСР з проханням об’єктивно розслідувати смерть.
 

Ознайомитися із описом та документами фонду Р-3220 "Івасюк Володимир Михайлович – український композитор" можна на е-ресурсі ДАЛО за наступним посиланням: https://e.archivelviv.gov.ua/inventories/5971

 

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