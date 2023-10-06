590-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:05 За 9 місяців 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3015 звернень громадян про порушення Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», повідомили в Офісі Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня. З Львівської області було 42 звернення

13:59 Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію оголосили ще одну підозру – за розпалювання релігійної ворожнечі. Раніше священнослужителю вже інкримінували аналогічне правпопорушення (релігійну нетерпимість), а також виправдовування збройної агресії РФ проти України. "За даними слідства, перебуваючи під цілодобовим домашнім арештом, він розміщував свої відеозаписи у YouTube. У них підозрюваний негативно характеризував представників і вірян Православної Церкви України та інших конфесій, працівників правоохоронних органів, судової влади, органів місцевого самоврядування та громадських активістів. В його висловлюваннях містяться заклики до розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також ознаки підбурювання населення України до розв’язання міжконфесійних конфліктів", – констатує прокуратура.

13:0 Маршрути шахедів під час нічної атаки (візуалізація texty.org.ua)

13:25 Завдяки західним ракетно-артилерійським системам Збройним силам України вдалося створити далекобійний "вогневий кулак", через який російська армія не може ефективно вести контрбатарейну боротьбу, розповів начальник Головного управління Ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов. На сьогодні абсолютна більшість, іноді до 90% вогневого ураження сил та засобів противника припадає на Ракетні війська та артилерію: "Ми не чекаємо відкриття вогню артилерії противника, а завчасно виявляємо її і знищуємо ще до того, як ворог буде готовий завдати удару по нашим позиціям. Робиться це ювелірно, щоби не постраждали ані наші війська, ані мирне населення й об’єкти інфраструктури, українці опановують західні артилерійські системи в рази швидше, ніж це передбачено стандартами НАТО:

"Нашу "далекобійку" ворог не дістає, а ми їх — так. Завдяки західним високоточним ракетно-артилерійським системам ми скомбінували і створили далекобійний "вогневий кулак", який б’є настільки потужно, що ворог вже не має змоги вести з нами дієву контрбатарейну боротьбу. Успіх досягається нами за рахунок навченості особового складу, застосування нових програмних продуктів, запровадження автоматизованої системи управління вогнем. Ми робимо все, аби примусити противника закінчити цю війну на наших умовах і аби він більше не мав бажання воювати проти України".

12:51 Швеція відправить Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд крон ($199 млн), який складатиметься в основному з артилерійських боєприпасів. Міністр оборони Пол Джонсон також повідомив, що збройним силам надіслали запит від уряду з питанням, чи може Швеція відправити Україні винищувачі Gripen. Підготовка відповіді займе близько місяця. Джонсон вважає, що Швеції треба стати членом НАТО, щоб передавати авіацію.

12:35 Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) здійснили обшуки в приватних компаніях, причетних до постачання продукції оборонної промисловості, в межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі державою продукції оборонного призначення, повідомили в НАБУ:

"Одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання Силам оборони тепловізійних приладів на суму майже 1,5 млрд грн з отриманням передоплати в розмірі 80-100%. Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев’ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією рф. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій. Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп’ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов’язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку. Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось. Можливі неправомірні дії детективів НАБУ стануть предметом перевірки управління внутрішнього контролю за участі Ради громадського контролю при НАБУ. Наразі розслідування триває, встановлюються, включно з використанням засобів міжнародного співробітництва та фінансової розвідки, всі обставини укладання контрактів та напрямки використання коштів, одержаних від Міністерства оборони України. З огляду на важливість справи, НАБУ інформуватиме про подальший її перебіг максимально відкрито та прозоро."

Нині зранку керівник Archer Олександр Яременко, повідомив, що НАБУ провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників цього єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів і робота компанії наразі призупинилась.

12:27 Унаслідок російського удару по припортовій та прикордонній інфраструктурі Подунав'я пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі, вигоріло дев'ять вантажівок, повідомила прокуратура.

12:15 За минулий тиждень ЗСУ знищили 266 одиниць російської артилерії, це найвищі темпи знищення за час повномасштабної війни.

11:50 Кількість геолокованих OSInt-спільнотою GeoConfirmed ударів FPV-дронами за місяцями (синій колір — українські удари, червоний — російські)

11:30 Внаслідок ранкового ракетного удару по центру Харкова пошкоджено локальні лінії електропередачі, повідомили в Міненерго. На Донеччині через обстріли знеструмлювалися 23 населені пункти, без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. З технологічних причин вчора відключалась підстанція 110 кВ у Київській області, внаслідок чого було знеструмлено 50 тис. споживачів.

11:10 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — новоприбула на ділянку 25-та армія намагається відновити ініціативу, прощупуючи нашу оборону. Ворог намагається атакувати східніше Макіївки.

• Бахмутський напрямок — важкі бої йдуть за залізницею на схід від Андріївки, ЗСУ мають успіх.

• Авдіївський відтинок — спроби ворога відбити позиції біля Первомайського успіху не мали. Тривають бої в Мар'їнці та північніше міста.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — росіяни вводять чергові резерви в Новопрокопівці та намагаються утриматися на висотах біля Вербового. Ситуація дуже динамічна, хоч іноді бувають і затишшя, бо обидві сторони вимотуються у важких боях.

• Таврійський відтинок — без змін.

11:00 Невелике вантажне судно Kafkametler під турецьким прапором вчора о 12:20 зіткнулося з міною біля берегів Румунії у Чорному морі неподалік від Сулинського гирла, але залишилось майже неушкодженим. Після вибуху судно стало на якір, щоб з’ясувати наслідки пошкодження, і приблизно через три години продовжило рух. Ніхто з членів команди не постраждав. Дані відстеження руху суден MarineTraffic свідчать, що судно Kafkametler кидало якір на Дунаї поблизу українського терміналу у Вилково.

10:55 Нобелівський лауреат 2023 року з фізики Ференц Краус, науковець угорського походження, нині директор німецького Інституту квантової оптики товариства Макса Планка, заявив, що пожертвує свою частину премії (біля 332 тис. доларів) заснованій ним міжнародній ініціативі Science4People для відновлення шкіл в Україні.

10:35 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 12 областей України, підтверджено ураження 108 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:20 Внаслідок ранішнього ракетного удару по центру Харкова загинув десятирічний хлопчик, кількість поранених зросла до 23 осіб, повідомила обласна прокуратура. Близько сьомої зранку двома ракетами типу "Іскандер" росіяни обстріляли будинки в Київському та Основ'янському районах Харкова.

10:15 Внаслідок двох ранкових ударів окупантів по Харкову до медиків екстреної медичної допомоги звернулися 9 цивільних, серед постраждалих – дитина 11 місяців, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Рятувальники ліквідовують наслідки влучень, загоряння авто, розбирають завали будівель.

10:05 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

139,8% танків (з них 2,5% за минулий тиждень),

52,4% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

150,3% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

216,4% артилерійських систем (з них 7,1% за минулий тиждень),

72,4% РСЗВ (з них 0,9% за минулий тиждень),

38,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,3% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:50 Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по с. Гроза Куп'янського району Харківської області зросла до 52 осіб, оскільки одна людина померла в медзакладі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемаратону. Багато постраждалих перебувають у важкому стані.

09:40 Минулої доби вночі російські війська вчергове атакували із мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу «Shahed». Зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей. Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 25 "Shahed-131/136" (76%), зокрема у межах Одеської (3 БПЛА), Миколаївської (8 БПЛА), Харківської, Дніпропетровської, Черкаської (7 БПЛА) та Житомирської областей.

09:30 Станом на 07:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", в Азовському морі – один носій крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Президент Росії Путін 5 жовтня виступив на 20-му дискусійному клубі «Валдай» і пропагував численні давні російські інформаційні операції. Путін повторив неправдивий наратив про те, що Захід ініціював конфлікт в Україні в 2014 році, і заявив, що розширення НАТО загрожує російській безпеці. Путін стверджував, що війна в Україні не є "територіальним конфліктом", а є встановленням Росією принципів нового багатополярного світового порядку, заявивши, що ООН і сучасне міжнародне право "застаріли і підлягають знищенню". Висловлена Путіним мета встановлення багатополярного світового порядку ще більше підтверджує оцінку ISW, що цілі Путіна в Україні виходять за рамки реагування на якусь передбачувану загрозу з боку НАТО або завоювання обмеженої додаткової території. Путін заявив, що Росія успішно завершила випробування ядерної крилатої ракети "Буревісник" і міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Путін говорив про російську доктрину застосування ядерної зброї або у відповідь на удар, або у відповідь на екзистенційну загрозу для Росії, і стверджував, що зараз не існує ситуації, яка б загрожувала існуванню Росії, і що жоден агресор не застосує ядерну зброю проти Росії. ISW вже оцінював, що Кремль використовує ядерну риторику для того, щоб спонукати США та їхніх союзників підштовхнути Україну до переговорів, і що застосування Росією ядерної зброї в Україні залишається малоймовірним. Путін також перебільшив втрати українського особового складу і техніки, як це часто роблять російські офіційні особи в рамках постійних зусиль, спрямованих на те, щоб представити український контрнаступ як невдачу. • Путін вчора під час пресконференції в дискусійному клубі «Валдай» запропонував, щоб відвести звинувачення від Кремля, дивне пояснення смерті фінансиста «групи Ваґнера» Пріґожина. Путін заявив, що голова Слідчого комітету Росії Бастрикін поінформував його про те, що слідство знайшло в тілах жертв на борту літака Пріґожина осколки гранат – це свідчить про те, що гранати здетонували всередині літака. Путін також підкреслив, що слідство виключило зовнішні фактори, які могли спричинити авіакатастрофу, і припустив, що жертви авіакатастрофи могли вживати алкоголь або наркотики на борту, що могло призвести до необережного поводження з гранатами (які, ймовірно, були на борту з якоїсь незрозумілої причини). Путін додав, що, на його думку, слідству необхідно провести експертизу тіл на наявність наркотичних речовин. Химерне пояснення Путіним авіакатастрофи, найімовірніше, є спробою звинуватити Пріґожина у власній смерті та смерті його товаришів і ще більше зганьбити його серед прихильників, які залишилися в живих. • Путін продовжував заперечувати існування приватних військових компаній в Росії, що вказує на те, що майбутнє «групи Ваґнера» все ще залишається неясним. Путін повторив абсурдне твердження про те, що в Росії не існує приватних військових компаній, оскільки "тепер є закони про приватні військові компанії [в Росії]", і сказав, що назва "Ваґнер" приватною військовою компанією є "журналістською назвою", ймовірно, маючи на увазі, що ЗМІ помилково назвали "групу Ваґнера" приватною військовою компанією. Путін стверджував, що не заперечував, коли міністерство оборони Росії запропонувало частинам "Ваґнера" взяти участь у війні в Україні, оскільки співробітники "Ваґнера" діяли добровільно і "героїчно воювали", але зазначив, що досвід з "Ваґнером" був "невдалим, бо він не був заснований на законі". Путін також стверджував, що "кілька тисяч" співробітників "Ваґнера" підписали контракти з міноборони Росії. • Українські війська вчора продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують проводити наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку і що українські сили досягли неконкретизованих успіхів на схід від Андріївки. А речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на захід від Роботиного. • Популярний російський мілблогер виправдовує російські тактичні відступи в ході українського контрнаступу як частину еластичної оборони, чим посилив твердження, отримане від російського військового на передовій, що російське командування вирішило відвести свої сили протягом усього періоду контрнаступу з "прорваних позицій", щоб вести "маневрену й активну оборону", ймовірно, маючи на увазі підхід до еластичної оборони. Інші російські мілблогери нещодавно зазначили, що російським командирам все частіше доводиться вибирати між "витратою" своїх військ у контратаках для утримання тактичних позицій або ж протистоянням російському військовому командуванню, відступаючи на заздалегідь підготовлені позиції всупереч наказам або тиску, ризикуючи тим самим своєю кар'єрою. • Російські військові, ймовірно, передислокували на Херсонський напрямок підрозділи 41-ї загальновійськової армії і підрозділи 810-ї окремої морської піхотної бригади. Раніше ISW оцінював, що російські військові передислокують частини 41-ї армії вздовж фронту для захисту від українських контрнаступальних операцій. Заява блогера, якщо вона відповідає дійсності, спростовує цю оцінку і свідчить про те, що російські війська продовжують бути дуже стурбованими потенційними майбутніми українськими операціями на лівому (східному) березі річки Дніпро. • Російські війська вчора після чергової серії ударів безпілотниками по всій Україні протягом ночі завдали ракетного удару по селі Гроза Харківської області, в результаті чого загинула 51 людина. • Міністр оборони Росії Шойґу зазначив, що міністерство оборони Росії може створювати навчальні полки, які можуть служити в екстремальних оперативних або стратегічних резервах, хоча це низька оцінка достовірності. • Повідомляється, що Росія побудує постійну військово-морську базу в Абхазії, але вона, найімовірніше, залишиться невеликою. • Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на західній межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області, але вчора успіхів не мали. • Росія продовжує використовувати особисті дані російських громадян для криптомобілізації. • Російські окупанти продовжують рекламувати програми примусового вивезення та депортації українських дітей.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: