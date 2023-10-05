Подвійні ланцюги плідності

Тарас Прохасько

Я погодився з тим, що життя є парадоксальним. У тому числі завдяки їм погодився. І зокрема з тим, що воно є дуже коротким і обмеженим, а водночас – безконечно довгим і незмінним.

 

 

Лазячи по землі, драбинах і гілках тепер, після довгої еволюції, збираючи яблука у тому самому саду. Таке саме я робив тридцять років тому. Місце не змінилося, хіба що виросли одні дерева, а відійшли інші. Тоді було більше зимових сортів. Їх треба рвати пізніше, сокотити інакше, бо вони мають силу дожити незмінними до весни. Тепер усі осінні. Починають перероджуватися у перестиглі ще на дереві. І їх дуже багато.

 

Як і тридцять років тому, вириваю час, аби зробити з ними лад. Потім везу надважкий рюкзак – десь одну соту з урожаю – підміськими поїздами або автобусами. Колись приїжджав по згромаджені зимові кожен тиждень впродовж зими, переважно встигав за ніч. Тепер прошу друзів вивести результат автом.

 

І цей час – то мої реколекції. Мої медитації про речі, які треба собі самому нагадувати, щоби не забути, що тривання складається із прозрінь. І найважливішим є здатність згадувати, що вони були. Навіть тоді, коли спалах згас і знову стало темніше, уміти пам'ять про спалахи зробити своїм досвідом перебування у темності.

 

Так, ціла та драматична щорічна яблучна епопея була приємним напруженням, бо мені подобалося напружуватися. І була залежністю. І була мовою любові до усіх тих, кому забезпечував хоча би яблука у ті тяжкі зими.

 

Але з часом висвітлилося, що та гарівка не для того, аби мати, не для того навіть, аби заслужити любов, виказуючи її у такій формі.

 

З часом висвітлилося, що йдеться про стосунки і плідність. Про плідність стосунків. Про плідність як стосунки.

 

Знаю, що яблука самодостатні. Їхня реалізація вже у тому, що вони сталися, що вони визріли, що вони – крім себе – зробили ще і насіння, що їхнє велике життя у їхній смерті. І це є яблуковою моделлю життя вічного. Знаю також, що тепер мені вже і не дуже потрібно. Прагматично – це не хосен.

 

То що тоді – окрім залежності і почуття вини – веде щоосені в той сад? Хіба контакт, який видовжує ланцюги плідності усіх персон контакту.

 

Я дійсно їх люблю. І хочу, аби їхня максимально доступна самостійна самодостатність плідності отримала продовження. Щоби вони могли породити щось таке, про що самі не знають. Але можуть. Але я мушу запропонувати їм і переконати їх, що буду поруч і розкрию закладені властивості.

 

Правдоподібно, вони також шукають контакту. Хоча би тому, що бачать, як наші стосунки видобувають з мене такі наміри, зусилля, таку творчість стосунків, що без них цього би не могло статися так швидко. Ми видовжуємо ланцюги свого потенціалу завдяки одні одному. А вони ще й підпирають моє пам'ятання про спалахи, які роблять нестрашною темність.

 

05.10.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
588-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулися 43 бойові зіткнення.
04.10.23 | | Україна
Інституційна спроможність під час і після війни
Михайло САВЧИН
SWOT-перегляд Конституції вказує на незбалансованість владних відносин по двох лініях: летаргія парламентського контролю та спорадичність гарантій незалежності судів
03.10.23 | | Україна
587-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.
03.10.23 | | Україна
«Буває, іноді старий...»
Андрій Содомора
Про радість, а не про перелітну втіху: тішимося не раз чимось випадковим, несподіваним, навіть тим, що не мало б нас тішити. Радість же, справжня радість, – «річ поважна»
02.10.23 | | Дискурси
Адаптація до нового
Юрко ТИМЧУК
Поступово звикаємо до нового календаря і взнаємо, що таке шатдавн і Фіцо. Коли карта ляже, то і до НАТО з ЄС притремося.
02.10.23 | | Україна
30-й Lviv BookForum готує для відвідувачів 150 заходів!
Львівський міжнародний літературний фестиваль BookForum розпочнеться урочистим відкриттям 4 жовтня, а сам фестиваль триватиме від 5 до 8 жовтня, пропонуючи зустрічі з видавцями, українськими та чужоземними письменниками, інтелектуалами, журналістами та істориками.
02.10.23 | | Штука
Злочин залишається злочином
Мирослав Чех
Єврейські жінки, діти, старші особи та й чоловіки гинули не тому, що були «комуністичними агентами», а тому, що були євреями.
02.10.23 | | Галичина
586-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень.
02.10.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.