Нобелівську премію з літератури присуджено норвежцю Юну Фоссе.

Нобелівський комітет відзначив новаторство його п’єс.

Лауреатом Нобелівської премії з літератури у 2023 році став 64-літній норвезький письменник Юн Фоссе (Jon Fosse). Як зазначається у повідомленні на офіційному сайті Нобелівського комітету в Twitter, опублікованому в четвер, п’ятого жовтня, норвежця вшановано «за його новаторські п'єси та прозу, які дають голос невимовному».

Літературна кар'єра Юна Фоссе розпочалася у 1983 році, коли було опубліковано роман «Червоне, чорне». 1994 року побачила світ його перша п'єса «І ми ніколи не розлучимося», тоді ж по ній була поставлена вистава. 1995 року письменник отримав премію Ібсена за п'єсу «Ім'я».

Фоссе створив також кілька віршованих збірок та книг для дітей. Його твори перекладені більш ніж на сорок мов.

2022 року роман «Нове ім'я: септологія VI-VII» увійшов до шорт-листу Міжнародної Букерівської премії. Книга також стала фіналістом американської премії Національного кола книжкових критиків 2023 року у галузі художньої літератури.

Фоссе також здобув собі славу перекладача на норвезьку твори світових авторів.

Нагадаємо, що 2022 року лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала французька письменниця Анні Ерно.

Наразі вже оголошено цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, медицини та фізіології. У п'ятницю, шостого жовтня, оголосять лауреата Нобелівської премії миру.

Переможцям вручатимуть нагороди на офіційній церемонії 10 грудня у Стокгольмі.