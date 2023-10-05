Німеччина планує передати Україні додаткові системи ППО.

Таким чином Берлін намагається допомогти Києву в захисті постачання збіжжя.

Влада Німеччини готова передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, щоби захистити імпорт українського збіжжя. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на свої джерела в німецькому уряді.

«Вони (представники уряду ФРН, – ред.) заявили на умовах анонімності, що Берлін поставить додатково одну систему ППО IRIS-T і більше десятка систем Gepard, які забезпечуватимуть прикриття поставок, що йдуть уздовж південного узбережжя України до Румунії», – інформує аґенція.

Очікується, що 12 зенітних самохідних установок Gepard прибудуть в Україну до кінця року. Потім Київ має отримати ще IRIS-T – у міру їх виробництва Німеччиною.

Цю інформацію підтвердив і німецький депутат від проурядової Вільної демократичної партії Маркус Фабер (Marcus Faber). «Україна буде використовувати ці системи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів», – сказав він, не вдаючись у подробиці.

Україна намагається збільшити поставки річкою Дунай і суходолом через так звані «маршрути солідарності» після того, як «зернова угода», яка дозволяє суднам проходити з чорноморських портів через протоку Босфор у Туреччині, була заблокована Кремлем. Невелика кількість суден також курсує смугами води біля берегів Румунії та Болгарії, іґноруючи побоювання з приводу евентуальних російських атак.