Європарламент схвалив закон для протидії економічному тиску.

Відтак за економічного тиску з боку третіх країн ЄУ зможе відповідати контрзаходами.

Європарламент ухвалив закон, який дозволить Європейській Унії вживати заходів проти економічного шантажу з боку третіх країн. Про це повідомило німецьке ділове видання Deutsche Wirtschafts Nachrichten з покликом на сайт Європарламенту. За документ було віддано 578 голосів, проти – 24, утрималися 19.

Головна мета цього закону – стримування спроб шантажу, пояснили його ініціатори. «У світовому політичному контексті, де іноземні держави чимраз частіше використовують торгівлю та інвестиції як зброю, цей інструмент проти примусових заходів має захистити суверенітет ЄУ та його держав-членів», – зазначено на сайті законодавчого органу Євроунії.

У поясненні зазначається, що про економічний примус йдеться, коли третя країна чинить тиск на Євроунію загалом чи окрему державу – члена ЄУ з метою домогтися ухвалення певного рішення. Наприклад, через торговельні, інвестиційні заходи або загрозу їхнього застосування.

Такий вид тиску підриває стратегічну автономію Євроунії, але не регулюється правилами СОТ. «Економічний примус підпадає під дію механізму вирішення суперечок Світової організації торгівлі тільки в тому випадку, якщо він порушує її правила», – пояснюють у Європарламенті.

«Цей інструмент дозволяє швидко реагувати на спроби тиску з боку інших країн. Ми запровадили чіткі терміни та чіткі визначення того, що таке примусовий захід і як на нього реагувати. Тепер ми маємо широкий спектр контрзаходів і наповнили наш інструментарій інструментами захисту. Хоча цей інструментарій має діяти як стримувальний чинник проти тиску, ми також зможемо вжити заходів, якщо це необхідно, щоб захистити суверенітет Європейської Унії», – заявив доповідач і голова Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту Бернд Ланґе (Bernd Lange).

У разі підозри, що на ЄУ чи країну-члена чинять економічний тиск, Єврокомісія матиме чотири місяці, щоб провести перевірку. Після цього Єврорада має протягом восьми-десяти тижнів кваліфікованою більшістю голосів на підставі висновків Єврокомісії ухвалити рішення з цього питання.

Якщо Єврокомісія визначить, що йдеться про економічний примус, а Єврорада підтвердить це, Єврокомісія отримує шість місяців на підготовку відповідних заходів у відповідь. У складеному євродепутатами списку дій, якими ЄУ може відповісти у разі економічного примусу, – обмеження не тільки на торгівлю товарами й послугами, а й на права інтелектуальної власності та прямі іноземні інвестиції. Інші можливі кроки – обмеження доступу до ринку закупівель ЄУ та ринку капіталу, а також обмеження щодо допуску на ринок продукції, для якої необхідне дотримання хімічних і гігієнічних норм.