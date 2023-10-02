Євроунія проводять навчання з відбиття масштабних кібератак.

Навчання проводяться в рамках EU-CyCLONe.

 

 

Європейська Комісія оголосила в понеділок, другого жовтня, про початок навчань з моделюванням великомасштабних кібератак, які треба відбити. Про це повідомила на своєму сайті Європейська аґенція з мережевої та інформаційної безпеки (European Union Agency for Network and Information Security, ENISA).

 

 

«Представники високого рівня з питань кібербезпеки держав-членів Євроунії, Європейської комісії та Європейська аґенція з мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) беруть участь у дводенних навчаннях операційного рівня – Blue OLEx 2023 – для тестування готовності ЄУ на випадок кризи, пов'язаної з кіберпростором», – повідомляє Єврокомісія.

 

Навчання проводяться в рамках EU-CyCLONe (Cyber crises liaison organization network) – мережі європейських національних органів, які відповідають за протидію кіберкризам.

 

У Брюсселі пояснюють, що мережа EU-CyCLONe покликана доповнювати існуючі структури кібербезпеки на рівні Євроунії, вона сприяє реалізації плану дій Єврокомісії щодо швидкої реакції «у разі великомасштабного інциденту або кризи транскордонної кібербезпеки».

 

Крім того, учасники обговорять «стратегічні питання кіберполітики, зокрема, як сформувати послідовну структуру кризового управління на рівні ЄУ», йдеться у повідомленні Єврокомісії.

02.10.2023

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