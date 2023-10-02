Нобелівську премію з медицини отримали піонери мРНК-вакцини проти COVID .

Цьогорічну Нобелівську премію з фізіології або медицини отримали біохімік Каталін Каріко та імунолог Дрю Вайсман за відкриття, які уможливили розробку мРНК-вакцин проти COVID-19.

Кожен з них отримає половину премії у розмірі 10 мільйонів шведських крон (915 тис. доларів США).

За час пандемії було застосовано понад 13 мільярдів доз вакцин, що врятували мільйони життів і запобігли важкому перебігу COVID-19 у мільйонів людей, зазначив Нобелівський комітет.

Каріко і Вайсман, обидва з Пенсильванського університету у Філадельфії, проклали шлях до їх створення, знайшовши спосіб доставити генетичний матеріал, відомий як матрична РНК (мРНК), в клітини, не викликаючи при цьому небажаної імунної реакції.

Каріко є тринадцятою жінкою-науковцем, яка отримала Нобелівську премію з медицини або фізіології. Вона народилася в Угорщині, а у 1980-х роках переїхала до США. "Сподіваюся, що ця премія надихне жінок, іммігрантів і всіх молодих людей бути наполегливими і стійкими ", – каже вона.

Новий розділ

Вакцини проти COVID-19, розроблені компанією Moderna у співпраці з Pfizer-BioNTech, містять мРНК, яка дає клітинам вказівки створювати пепломер SARS-CoV-2, який, у свою чергу, стимулює організм виробляти антитіла.

Десятиліттями мРНК-вакцини вважалися неможливими, оскільки ін'єкція мРНК спричиняла імунну реакцію, що миттєво руйнувала мРНК. У середині 2000-х років Каріко та Вайсман продемонстрували, що заміна одного типу молекул у мРНК, який називається уридин, на інший, подібний до нього, – псевдоуридин, – дозволяє оминути вроджений захист клітин.

"Ідеї, які вона та Дрю Вайсман розробили, мали вирішальне значення для успіху РНК-вакцин, – зазначив Джон Трегонінг, вакцинний імунолог з Імперського коледжу Лондона, у своїй заяві для Британського наукового медіа-центру. "Вони продемонстрували, що зміна типу нуклеотидів РНК у вакцині змінює спосіб її сприйняття клітинами. Це збільшило кількість вакцинного білка, що утворюється після ін'єкції РНК, що ефективно підвищило ефективність вакцинації: більше реакції на меншу кількість РНК".

"Це відкриття створює новий розділ у медицині, – каже член Нобелівського комітету Цян Пан-Хаммарстрьом, імунолог з Каролінського інституту в Стокгольмі, на прес-конференції після про оголошення присудження премії. "Інвестиції в довгострокові фундаментальні дослідження є вкрай важливими".

Вакцинна революція

Наразі розробляються й інші мРНК-вакцини, зокрема проти грипу, ВІЛ, малярії та лихоманки Зіка.

"Це справді схоже на революцію, що почалася з пандемії COVID", – каже Рейн Вербеке, дослідник мРНК-вакцин з Гентського університету в Бельгії. Він додає, що внесок Каріко та Вайсмана був надзвичайно важливим для успіху вакцин під час пандемії та після неї. "Їхній внесок був дійсно вирішальним для розвитку цієї платформи".

Вакцина проти COVID-19 на основі мРНК, яка містить немодифіковану РНК, розроблена компанією CureVac, що розташована в Тюбінгені, Німеччина, була визнана провальною після її посередніх результатів у клінічних випробуваннях.

Іншим ключовим компонентом вакцин проти COVID-19 були ліпідні наночастинки (ЛНЧ), що оточують модифіковану РНК і полегшують її проникнення в клітини. Багато вчених долучилися до розробки ЛНЧ, каже Вербеке, і було б добре, якби Нобелівський комітет також визнав їхній внесок у створення вакцин на основі мРНК. "Це були два основні кроки, необхідні для того, щоб мРНК-вакцини запрацювали".

Розробка мРНК-вакцин і терапевтичних засобів перебуває на початковому етапі, каже Робін Шатток, який вивчає вакцини, інфекції та імунітет в Імперському коледжі Лондона. Вчені та біотехнологічні компанії зайняті пошуком нових застосувань технології мРНК – від лікування раку до вакцин проти COVID-19 наступного покоління. Багато команд також працюють над вдосконаленням способів доставки мРНК. "Те, що ми бачимо у використанні сьогодні, не є тим, що буде використовуватися в майбутньому, – каже Шатток. "Ми знаходимося на початку РНК-революції. Технологія дійсно стрімко розвивається".

Ewen Callaway & Miryam Naddaf

Pioneers of mRNA COVID vaccines win medicine Nobel

Nature, 02.10.2023