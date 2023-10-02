586-й день війни Росії в Україні. Хронік

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках еластичної оборони від наступальних дій українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботина нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки. На відео з геолокацією, опублікованому 30 вересня, видно, як українські війська завдають удару по російським військам, намагаючися увійти в систему траншей приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного біля дороги Т-0408 Роботине-Токмак. На відео, опублікованому 13 вересня, видно, що українські війська раніше займали сегменти цієї траншеї і, схоже, втратили її під час російських контратак між 13 і 30 вересня. Український військовослужбовець проаналізував відеозаписи цієї місцевості і зазначив, що ця контрольована росіянами траншея, є опорним пунктом у взаємопов'язаній системі окопів, вогневих систем і бліндажів, які знаходяться між Роботиним і Новопрокопівкою. Він зазначив, що окопи з'єднані підземними тунелеподібними спорудами, і що російські війська надають першочергового значення обороні цих позицій, які мають тактичне значення на ділянці між Роботиним і Новопрокопівкою. На геолокаційних знимках, опублікованих вчора, видно, як російські сили підбили український автомобіль трохи південніше середини трьох траншей і приблизно за 1 км на захід від найсхіднішої траншеї в системі, що свідчить про те, що українські сили контролюють цю найсхіднішу траншею і намагаються просунутися на захід, щоб захопити решту дві траншеї і пов'язані з ними бліндажі та вогневі позиції. Наявні у вільному доступі супутникові знімки вказують на те, що російські війська знищили цю машину в період з 25 по 28 вересня, що свідчить про те, що наприкінці вересня російські війська відбили українську атаку і відновили російські позиції біля траншейних систем. Повідомлення про постійну присутність російських військ у західних і центральних окопах свідчать про те, що російські війська проводять успішні обмежені тактичні контратаки на південь від Роботиного, і що тактична ситуація в цьому районі є складною і динамічною.

• Російський інформаційний простір продовжує неправдиво зображати допомогу Заходу Україні як ескалаційну, щоб перешкодити подальшій підтримці України Заходом. Новопризначений міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс заявив в інтерв'ю газеті "Телеграф", опублікованому 30 вересня, що він провів переговори з невизначеними (ймовірно, британськими) "лідерами армії" про переміщення "більшої кількості тренувань і виробництва" військової техніки в Україну. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вчора спростував заяву Шаппса і заявив, що Велика Британія не має найближчих планів щодо направлення військових інструкторів в Україну. Сунак уточнив, що для Великої Британії може бути можливим проведення певних тренувань в Україні в майбутньому, але заявив, що Велика Британія не буде відправляти британських солдатів воювати в "поточному конфлікті". Заступник голови Ради безпеки Росії Медведєв назвав уточнену заяву Шаппса "поштовхом" до "третьої світової війни". Медведєв регулярно виступає з алармістською риторикою і продовжує зображати будь-яку західну допомогу Україні як ескалацію, намагаючись підірвати військову допомогу Заходу Україні. Його коментарі є частиною довготривалої російської інформаційної операції в цьому напрямку і не мають жодних ознак зміни риторики. Кілька російських мілблогерів також висловили безпідставну параною у відповідь на заяви офіційних осіб Великої Британії, бездоказово стверджуючи, що Велика Британія має намір допомогти у підготовці українських військ до майбутніх операцій у Криму. Заяви мілблогерів, ймовірно, також є частиною російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб представити західну військову допомогу і подальшу підтримку України як ескалацію конфлікту. Російські мілблогери відзначають, що низка показників, такі як українські удари по військових об'єктах у Криму та по об'єктах Чорноморського флоту Росії, які свідчать про те, що західні сили наразі допомагають українським військам у підготовці до військових операцій у Криму. Українські удари по Криму та об'єктах ЧФ, швидше за все, є частиною кампанії з перекриття повітряного простору, спрямованої допомогти українським контрнаступальним операціям у західній частині Запорізької області.

• На тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці "групи Ваґнера" з урядом Росії статус "групи Ваґнера" залишається неясним. ISW перегляне свою оцінку щодо перспектив "групи Ваґнера" знову стати ефективною військовою організацією, якщо "групу Ваґнера" успішно відновлять як велику унітарну організацію під керівництвом Росгвардії, міноборони Росії чи подібної організації.

• Російські війська завдали чергової серії ударів з безпілотників по Україні в ніч з 30 вересня на 1 жовтня.

• Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ — Лиман, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області та незначно просунулися на заході Запорізької області.

• Міністерство оборони Росії вчора офіційно оголосило про початок чергового осіннього призову 2023 року.