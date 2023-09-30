584-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:10 Румунія перевіряє можливе порушення свого повітряного простору під час атаки Росії на дунайські порти України, здійсненої в ніч на суботу, повідомляє Digi24: за даними міністерства оборони Румунії, система радіолокаційного спостереження вказала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір країни на шляху до міста Галац. Пізно ввечері у п’ятницю у румунських Тульчі і Галаці оголошували повітряну тривогу.

Мешканці прикордонних районів кажуть, що бачили, ніби щось упало з неба. Слідчі оточили територію пошуку на околиці Галаца, але наразі ніяких уламків не знайдено. Раніше повідомлялося, Румунія переміщує системи протиповітряної оборони ближче до населених пунктів на березі Дунаю біля кордону з Україною, де російські безпілотники атакували зернові склади і заявила, що готова збивати російські дрони. У районі дельти Дунаю країна розмістила близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

10:00 Внаслідок російських нічних обстрілів затримується рух 9 поїздів, повідомили в Укрзалізниці:

• 351/352 Київ — Кишинів +3:00

• 77/78 Одеса — Ковель +2:44

• 53/54 Перемишль — Київ +1:57

• 109/110 Херсон — Львів +1:26

• 257/258 Чернігів — Івано-Франківськ +1:10

• 259/260 Суми — Івано-Франківськ +1:10

• 59/60 Чоп — Київ +0:45

• 357/358 Ворохта — Київ +0:45

• 105/106 Одеса — Київ +0:41

09:50 Вночі російські війська атакували Україну ударними БпЛА типу «Shahed» з південного напрямку (мис Чауда - ТОТ Крим), всього було зафіксовано близько 40 ударних БпЛА, 30 з них (75%) знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України у межах Одеської (6 БпЛА), Миколаївської (4 БпЛА) та Вінницької (20 БпЛА) областей.

Через влучання в об'єкт інфраструктури Калинівської громади Вінницької області спалахнула потужна пожежа. Для убезпечення цивільного населення від поширення вогню місцева влада оперативно провела підготовчі заходи для евакуації населення. Але з локалізацією пожежі, потреби в евакуації населення нема, повідомили в Силах оборони півдня.

09:40 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 13 російських кораблів, серед яких два носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 14 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та в районі Бахмута. Російські джерела стверджували, що 28 і 29 вересня українські сили атакували на північ від Роботиного, а також поблизу Вербового і Новопрокопівки. Вчора російські мілблогери заявили, що українські сили безуспішно намагалися просунутися на схід від залізничної лінії на південь від Бахмута в районі Кліщіївки і Курдюмівки і повідомили про важкі бої на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка.

• Російський уряд оголосив подробиці про піврічний цикл призову, який розпочнеться 1 жовтня на більшій частині території Росії, включаючи, як повідомляється, незаконно анексовані території України. За російським законодавством призов на цих територіях мав початися в 2023 році, але за день до початку весняного циклу призову 2023 року російські урядовці оголосили, що призов на військову службу на цих територіях "не відбуватиметься до подальшого повідомлення".

• Вчора президент Росії Путін зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнус-Беком Євкуровим і колишнім командиром "групи Ваґнера" та нинішнім співробітником міністерства оборони Трошевим, сигналізуючи, що Путін, ймовірно, підтримає міністерство оборони в його очевидній конкуренції з Росгвардія для набору діючих і колишніх кадрів Вагнера. Підтримка Путіним зусиль міністерства оборони, ймовірно, є важливою для фракційної динаміки серед російського військового керівництва та ширшого російського апарату безпеки, але це не означає значного передислокації персоналу "Ваґнера" в Україну. Поетапне розгортання колишнього персоналу "Ваґнера" на будь-якій ділянці лінії фронту навряд чи спричинить якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні.

• ФСБ Росії, ймовірно, підтримує поправки до законопроекту держдуми Росії, які розширять інструменти цифрового авторитаризму для стеження за користувачами російських інтернет-, банківських і телекомунікаційних компаній. Потенційний новий доступ ФСБ до баз даних приватних компаній може вплинути на інформаційну безпеку в інших країнах, які користуються послугами Російської асоціації великих даних; в серпні Кремль намагався змусити Яндекс надати ФСБ дані міжнародних користувачів.

• Очевидна самоцензура в ширшому російському інформаційному просторі, ймовірно, відкрила двері для деяких маргінальних елементів для прямої критики і спекуляцій на адресу вищого російського військового командування без жодних реакцій. Маргінальний російський мілблогер, пов’язаний з ПДВ Росії, нещодавно заявив, що начальник генштабу Росії та командувач театром військових дій генерал армії Герасимов усунув командувача ПДВ генерал-полковника Теплінського з посади заступника командувача в Україні, і жодне російське джерело не прореагувало на цю заяву. ISW зауважив, що це інсайдерське джерело є одним із кількох, чия інформація часто є передвісником масштабніших спекуляцій у ширшому російському інформаційному просторі, зокрема про зміни та динаміку в російському керівництві. Наразі ISW не вважає, що російське військове командування відсторонило Теплінського від виконання деяких його обов’язків. Ці заяви можуть спровокувати ширшу дискусію в російському інформаційному просторі про зміни в командуванні та фракційній динаміці серед російського керівництва, яка стає дедалі стриманішою після повстання Вагнера 24 червня. Однак, якщо ширший російський інформаційний простір далі ігноруватиме ці маргінальні розмови про Теплінського, це може ще більше свідчити про те, що російські джерела займаються самоцензурою – або, навпаки, що заяви настільки безглузді, що не потребують відповіді.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

• Можливо, Росія продовжує спроби обійти санкції через військово-технічне співробітництво з країнами СНД.

• Росія пом’якшує паспортний контроль громадян України, які виїжджають і в’їжджають до Росії, ймовірно, намагаючись спростити пересування українських громадян до Росії.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: