До Литви скеровано два літаки AWACS НАТО.

Вони спостерігатимуть за діями російської армії.

 

 

Два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління AWACS Північноатлантичного Альянсу скеровані до Литви. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на заяву Об'єднаного повітряного командування НАТО. Вони входять до складу угруповання з 14 натовських літаків AWACS, які базуються в Ґайленкірхені в Німеччині. Планується, що місія «літаючих радарів» триватиме кілька тижнів.

 

 «Планується, що обидва літаки виконуватимуть місії зі спостереження за військовою діяльністю Росії поблизу кордонів Альянсу», – йдеться у повідомленні.

 

У Литву літаки прибувають із Туреччини, де виконували поставлені перед ними завдання. Перший AWACS вже прибув на авіабазу у Шяуляї у четвер, 28 вересня. Прибуття другого очікується у п'ятницю, 29 вересня. Для забезпечення польотів до Шяуляя відряджено близько 150 військовослужбовців Альянсу.

 

«Наші системи AWACS можуть виявляти літаки та ракети на відстані сотень кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО», – розповів виконувач обов'язків офіційного представника Альянсу Ділан Dайт (Dillian Whyte).
 

З лютого 2022 року літаки НАТО AWACS здійснили сотні польотів над Північною та Східною Європою для спостереження за воєнною активністю Росії.

28.09.2023

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