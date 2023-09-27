582-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:39 У Києві перебуває міністр оборони Франції Себастьєн Лекорно. Як повідомила французька амбасада, візит розпочався з вшанування полеглих воїнів біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі.

14:25 Присутність "вагнерівців" у Бахмуті передусім має на меті залякування і є елементом стримування для мобілізованих росіян, сказав у ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш:

«Так, "вагнерівці" є на різних посадах – на інструкторських, можливо, якихось командних. Тут більше відіграє роль навіть інформаційний вплив, бо це така страшилка... Це таке залякування, бо вони відомі своїми каральними операціями. Це, можливо, елемент стримування "мобіків" та відволікання уваги від провалів на Кліщіївці. ЗСУ зруйнували легенду про "Ваґнер", тож говорити про "тактичний перелом" не варто, присутність "вагнерівців" - це поодинокі випадки."

14:05 Факту продажу Іраном росіянам балістичних ракет на цей час не зафіксовано, українські відповідні служби у контакті з партнерами займаються цим питання, сказав Президент Володимир Зеленський під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції у Києві.

13:40 Російські війська готуються до наступальних дій на Куп’янському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Фіксується значне підвищення авіаційних ударів, ворого застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 21 раз; найбільше таких ударів з авіації ворога – поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва. Крім того, ворог завдав 517 обстрілів по позиціях ЗСУ.

На цьому напрямку ворог починає відновлювати бойові зіткнення, раніше тут фіксували затишшя, ворог укріплював свої фортифікаційні споруди. Нині вже в бій долучається також і 25-та загальновійськова армія. Проте, наші війська фіксують, що росіяни мають проблеми із тренуванням військовослужбовців, які зараз на Лимано-Куп’янському напрямку, як і забезпеченням технікою та з особовим складом.

За минулу добу на цьому напрямку українські військові знищили 22 одиниці озброєння і військової техніки противника — один танк, 3 броньовані машини, а також одну «Мста-Б», 4 гармати «Д-30», один «Піон» й інші зразки озброєння противника, повідомив Євлаш. Крім того, знищено три ворожих БПЛА.

На Бахмутському напрямку за минулу добу вдалося ліквідувати 134 окупанти та низку артилерійських систем і важких броньованих систем противника: БМП, «Нона-С», «Мста-Б», «Піон» (одна з найпотужніших установок, яка є на озброєнні в РФ), знищено 4 ворожих «Гіацинти», 4 гармати «Д-30», 7 складів. З боку ворога за добу було понад 500 ударів артилерійських систем як ствольних, так і реактивних, 4 рази він застосовував свою армійську і тактичну авіацію, відбулось 5 бойових зіткнень.

13:14 В озері у районі Аненій-Ной у Молдові знайшли уламки ракети. Правоохоронні служби запевняють, що небезпеки для населення немає. З озера відкачують воду, щоб перевірити дно.

12:55 В Україну прибув із візитом міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Шаппсом високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що, згідно з оцінкою голови держави, дає змогу суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї. Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО.

12:36 Президент так званої "нагірно-карабаської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ про припинення існування республіки із 1 січня 2024 року. В заяві зазначено, що таке рішення прийнято з огляду на пріоритет у забезпеченні фізичної безпеки для людей і домовленості з представниками Азербайджану. З нового року всі державні установи й організації планують розпустити, а мешканці мають на власний розсуд прийняти рішення про місце проживання.

12:20 ​Вчора, в середу, 27 вересня, максимум споживання тримався на позавчорашньому рівні, повідомили в Укренерго. Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.

11:55 Останні конструктивні модифікації баражуючого боєприпасу Shahed 136/Герань-2 можуть свідчити про спроби РФ налагодити їх масове виробництво, повідомив представник Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу ЗСУ капітан Андрій Рудик.

Серед змін у конструкції дрона аналітики Центру фіксують:

▪ принципово відмінну бойову частину, яка тепер начинена елементами ураження у вигляді вольфрамових кульок;

▪ заміну країни виробника силової установки (китайський двигун замість іранського);

▪ модифікацію корпусу (замість цільнолитого застосовується композитний фюзеляж з наповнювачем по типу монтажної піни);

▪ використання нового сервоприводу;

▪ використання блоку «Комета» російського виробництва у системі навігації.

Втім новий Shahed 136/Герань-2 принципово не відрізняється від більш ранніх зразків, а виявлені відмінності мають косметичний характер і обумовлені прагненням здешевити виробництво та свідчать про дієвість міжнародних санкцій.

11:20 Протягом минулої доби російські війська з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 140 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 106 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Україна продовжує нарощувати пропускну спроможність всіх наявних наземних залізничних коридорів для експорту українського зерна і найближчим часом планує відкрити ще один, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба без географічної конкретизації.

10:50 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• З лютого 2022 року повітряно-космічні сили Росії втратили в боях близько 90 літаків. Крім того, деякі типи бойових літаків експлуатуються значно інтенсивніше, ніж у мирний час. • Усі літаки мають прогнозований термін служби в льотних годинах. Дуже ймовірно, що через таке додаткове використання у воєнний час Росія з'їдає ресурс багатьох своїх літаків значно швидше, ніж планували в повітряно-космічних силах. Потреба в додатковому технічному обслуговуванні ускладнюється дефіцитом запчастин через зростання попиту і міжнародні санкції. • В повітряно-космічних силах зберігається можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною. Однак оскільки війна триває значно довше, ніж спочатку планувало міністерство оборони Росії, зношеність фюзеляжів, ймовірно, знизить життєздатність довгострокової тактичної авіації повітряно-космічних сил.

10:35 НАТО має намір збільшити виробництво боєприпасів для України та країн-членів Альянсу, які передали значну частину своїх озброєнь Києву, заявила посол США при НАТО Джуліан Сміт під час віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", організованого Центром аналізу європейської політики (CEPA).

10:20 Росія вивела на бойове чергування в море надводний ракетоносій "Циклон", спорядження якого передбачає 8 крилатих ракет типу "Калібр", повідомив речник УДА-Південь Сергій Братчук.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

136,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

51,7% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

146,9% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

206,9% артилерійських систем (з них 6,4% за минулий тиждень),

71,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

38,3% засобів ППО (з них 0,5% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Внаслідок нічної атаки російських дронів типу Shahed у Кіровоградській області зафіксовані влучання, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

09:35 Вночі російські війська з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ Крим) атакували 44 ударними БпЛА "Shahed-136/131", 34 з них (77%) знищено силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України.

09:25 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 2 російські кораблі, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:15 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Вчора українські війська незначно просунулися поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Геолокаційні дані, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські сили просунулися в районі Оріхово-Василівки. Інші геолокаційні дані, опубліковані теж позавчора, вказують на те, що російські сили, ймовірно, більше не контролюють приблизно кілометрову лінію траншей на захід від Вербового. Відсутність російських сил на цій лінії траншей може сприяти подальшому просуванню українських військ у цьому районі, оскільки ця лінія траншей вже не є значною перешкодою для українських сил. Командувач Таврійської групи українських військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що "будуть хороші новини" на Запорізькому оперативному напрямку і зазначив, що українські сили впевнено просуваються вперед, але не надав додаткової інформації.

• Ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, оскільки відомі російські мілблогери почали бути значно менш схильними детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту або подавати погані новини про російські невдачі, тоді як дискусія про російські проблеми в цьому районі виникла на периферії російського інформаційного простору. Окупаційний чиновник в Запорізькій області Рогов заявив позавчора, що після масованого артилерійського обстрілу щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю бронетехніки штурмували російські позиції на лінії Роботине-Вербове. Російський мілблогер, який завзято підтримує командувача повітряно-десантних військ Росії генерал-полковника Теплінського, критикуючи міністерство оборони Росії, відповів Рогову, що українські війська вже пройшли мінні поля і протитанкові укріплення "зуби дракона" на лінії Роботине-Вербове, і що українські війська рано чи пізно здійснили би такі атаки. Інший російський мілблогер заявив 26 вересня, що поблизу Вербового і Роботиного відбуваються інтенсивні взаємні обстріли, які роблять небезпечними наземні просування. Ще один пов'язаних з десантниками мілблогер відреагував на це твердження, заявивши, що його особисте джерело з російського 108-го полку (7-ї дивізії ПДВ) повідомило, що в цьому районі відбуваються інтенсивні обстріли з боку ЗСУ. Російський інформаційний простір останнім часом в основному не наважується обговорювати операції російських військ на заході Запорізької області, оскільки спільнота російських мілблогерів зменшила критику російського ведення війни на цій ділянці фронту після заколоту фінансиста групи "Ваґнера" Пригожина 24 червня. ISW продовжуватиме адаптуватися до цього нового інформаційного простору.

• Російські ЗМІ продовжують публікувати безперечні "докази" того, що командувач Чорноморським флотом адмірал Соколов живий. Zvezdanews вчора опублікувала інтерв'ю з Солоковим, але на даний момент ISW не готовий дати оцінку автентичності відео чи дати його зйомки. Кремль і міністерство оборони Росії зберігають мовчанку з цього приводу і прямо не підтверджують, що Соколов живий.

• Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників "групи Ваґнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "групі Ваґнера" важко намагається консолідовано реформуватися під новим керівництвом. Позавчора російський мілблогер заявив, що призначення нового головного командувача "Ваґнера" спричинило відтік персоналу "Ваґнера" до структур, пов’язаних з міністерством оборони Росії. Вчора речник Східної групи ЗСУ капітан Ілля Євлаш підтвердив присутність півтисячі колишніх військовослужбовців "Ваґнера", які діють у формуваннях міноборони в районі Бахмута, і що цієї кількості складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою. Український оператор безпілотника, який працює в районі Бахмута, повідомив, що особовий склад "Ваґнера" змінив командирів і повернувся в район Бахмута, щоб компенсувати поточну нестачу персоналу в цьому районі.

• Вчора російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, у Бахмуті та на лінії Авдіївка-Донецьк, але підтверджених успіхів не досягли.

• Вчора The Guardian повідомила, що іранські безпілотники, які російські сили використовують в Україні, містять, незважаючи на міжнародні санкції, європейські компоненти.

• Українські партизани продовжують зривати логістику Росії в окупованій Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: