На Львівщині відбудеться веломарафон "Львівська сотка".

 

У неділю, 24 вересня, у Львові відбудуться благодійні всеукраїнські змагання з велоспорту "Львівська сотка. Осінь", у яких візьмуть участь 340 велосипедистів. Про це повідомляє Львівська міська рада.

 

 

Веломарафон стартує о 10:20. Цілком перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту для нього не будуть. Це буде лише ситуативне перекриття вулиць, проте можливі затримки у русі громадського транспорту, що курсує вздовж маршруту велопробігу.

 

У місті учасники велозмагань їхатимуть за маршрутом пл. Ринок – вул. Ак. Гнатюка – вул. Листопадового чину – вул. Митрополита Андрея – вул. Героїв УПА – вул. Кульпарківська – Сокільники. Далі маршрут пролягатиме територією Львівщини. А фініш "Львівської сотки" – у селі Раковець.

 

Також ситуативне або повне перекриття руху на маршруті буде у Липниках, Пустомитах, Милятичах, Бібрці та Раковці. Детальніше вказано на схемі нижче. 

 

Схема з сайту ЛОВА

 

Учасники марафону розділені на 4 категорії. Це 1ххх – спорт/шосе, чоловіки, 2ххх – шосе, жінки аматори, 3ххх – аматори/шосе + всі інші (зокрема МТБ, тандем, лігерад), а також 9ххх – люди, які не їдуть, але їхні реєстраційні внески = донат на ЗСУ.

 

Оскільки подія благодійна, всі зібрані з "Львівської сотки. Осінь" кошти перерахують на потреби Збройних Сил України.

 

22.09.2023

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