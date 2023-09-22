На Львівщині відбудеться веломарафон "Львівська сотка".

У неділю, 24 вересня, у Львові відбудуться благодійні всеукраїнські змагання з велоспорту "Львівська сотка. Осінь", у яких візьмуть участь 340 велосипедистів. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Веломарафон стартує о 10:20. Цілком перекривати вулиці та змінювати маршрути громадського транспорту для нього не будуть. Це буде лише ситуативне перекриття вулиць, проте можливі затримки у русі громадського транспорту, що курсує вздовж маршруту велопробігу.

У місті учасники велозмагань їхатимуть за маршрутом пл. Ринок – вул. Ак. Гнатюка – вул. Листопадового чину – вул. Митрополита Андрея – вул. Героїв УПА – вул. Кульпарківська – Сокільники. Далі маршрут пролягатиме територією Львівщини. А фініш "Львівської сотки" – у селі Раковець.

Також ситуативне або повне перекриття руху на маршруті буде у Липниках, Пустомитах, Милятичах, Бібрці та Раковці. Детальніше вказано на схемі нижче.

Схема з сайту ЛОВА

Учасники марафону розділені на 4 категорії. Це 1ххх – спорт/шосе, чоловіки, 2ххх – шосе, жінки аматори, 3ххх – аматори/шосе + всі інші (зокрема МТБ, тандем, лігерад), а також 9ххх – люди, які не їдуть, але їхні реєстраційні внески = донат на ЗСУ.

Оскільки подія благодійна, всі зібрані з "Львівської сотки. Осінь" кошти перерахують на потреби Збройних Сил України.