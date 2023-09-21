Польща висловила готовність домовлятися з Україною про зерно.

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що Варшава прагне знайти «рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні».

Польща заявила про готовність до діалогу з Україною щодо імпорту зерна. Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус (Robert Telus). Він зазначив, що польська сторона прагне знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні.

«Ми чекаємо таких перемовин і готові до того, щоб вони відбулися. Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він повинен бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка – ред.) був для мене якимось заспокоєнням і розрядкою атмосфери, яка нагніталася два-три дні. Думаю, Україна переглянула свою думку, яку озвучувала раніше», — зазначив Роберт Телус у коментарі для польської інформаційної аґенції РАР.

Міністр також звернув увагу на те, що список продуктів, заборонених до ввезення в конкретні країни, повинен бути гнучким. Як приклад він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник і може імпортуватися країною. «Це має бути рішенням на рівні ЄУ», — додав він.

Готовність країн-сусідів до перемовин підтвердив у етері радіо RMF FM Тарас Качка. «У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували і не запровадили національної заборони. Інші три країни, зокрема Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною», — заявив він. Український Віцеміністр зауважив, що фактично Україна запропонувала запровадити механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п’яти країн ЄУ.