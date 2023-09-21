Польща висловила готовність домовлятися з Україною про зерно.

Міністр сільського господарства Польщі заявив, що Варшава прагне знайти «рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні».
Польща заявила про готовність до діалогу з Україною щодо імпорту зерна. Про це заявив міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус (Robert Telus). Він зазначив, що польська сторона прагне знайти рішення, яке захистить польських фермерів і допоможе Україні.
«Ми чекаємо таких перемовин і готові до того, щоб вони відбулися. Ми хочемо допомогти Україні з транзитом, але він повинен бути транзитним, а не за рахунок польських фермерів. Виступ міністра Качки (заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка – ред.) був для мене якимось заспокоєнням і розрядкою атмосфери, яка нагніталася два-три дні. Думаю, Україна переглянула свою думку, яку озвучувала раніше», — зазначив Роберт Телус у коментарі для польської інформаційної аґенції РАР.
Міністр також звернув увагу на те, що список продуктів, заборонених до ввезення в конкретні країни, повинен бути гнучким. Як приклад він навів Болгарію, якій необхідний український соняшник і може імпортуватися країною. «Це має бути рішенням на рівні ЄУ», — додав він.
Готовність країн-сусідів до перемовин підтвердив у етері радіо RMF FM Тарас Качка. «У понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували і не запровадили національної заборони. Інші три країни, зокрема Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною», — заявив він. Український Віцеміністр зауважив, що фактично Україна запропонувала запровадити механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п’яти країн ЄУ.
21.09.2023