Російська ракета влучила в об'єкт у Дрогобицькому районі.

Сьогодні під ранок, 21 вересня, Україна зазнала чергового масованого ракетного удару. У Дрогобицькому районі на Львівщині пролунали вибухи. Інформація про руйнування і постраждалих уточняється.

 

 

Ввечері 20 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт восьми бортів Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет, із аеродрому «Оленья» в Мурманській області. Повітряна тривога по всій території України розпочалась о 5:43.

 

Вибухи пролунали у Дрогобицькому районі Львівської області. О 6:35 голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив інформацію про вибухи та зазначив, що всі профільні служби виїхали на місці події. Інформація про руйнування та постраждалих уточняється. Голова Дрогобицької РДА Степан Кулиняк повідомив, що попередньо в районі є влучання.

 

Згодом голова Львівської ОВА уточнив, що у Дрогобицькому районі було три влучання.

 

«За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 м2», – повідомив Максим Козицький.
 

 

Загалом відомо про роботу ППО на Київщині, Черкащині, де впали уламки ракет та пошкодили інфраструктуру, Хмельниччині, Харківщині, Рівненщині. Відомо також про влучання по обʼєктах критичної інфраструктури.

 

21.09.2023

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