Азербайджан оголосив початок «антитерористичних заходів» у Карабасі.

У Єревані ж це назвали «широкомасштабною військовою агресією».

 

 

Міністерство оборони Азербайджану у вівторок, 19 вересня, заявило про початок «антитерористичних заходів локального характеру» в Нагірному Карабаху. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend.

 

«Систематичні обстріли позицій азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабахському регіоні, продовження мінування наших територій, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів та бліндажів за останні місяці призвело до ще більшого посилення напруженості. З метою забезпечення положень тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, залагодження безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, задіяних у будівельно-відновлювальних роботах, і наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу, в реґіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру», – йдеться в заяві міноборони Азербайджану.

 

У Баку заявляють, що проінформували про операцію миротворчий контингент Росії у Нагірному Карабаху.

 

Мешканці Степанакерта повідомляють про масований артобстріл міста та повітряну тривогу. Інформацію про обстріл столиці невизнаної «Нагірно-Карабахської Республіки» («НКР») підтвердив у Telegram-каналі колишній держміністр Нагірного Карабаху, мільярдер Рубен Варданян. «Керівництво Вірменії має визнати Арцах та приєднатися до захисту своїх громадян! Ми всі маємо захистити нашу Батьківщину!» – написав Варданян.

 

«Міноборони» «НКР», своєю чергою, заявило про порушення збройними силами Азербайджану режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення та про завдання ними ракетно-артилерійських ударів по території невизнаної республіки.

 

У Єревані ж заявили, що армія Вірменії не присутня в Нагірному Карабаху, і назвали «антитерористичні заходи» Азербайджану «широкомасштабною військовою агресією».

19.09.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
572-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень
18.09.23 | | Україна
Vademecum лабіринтами історії
Мирослав Трофимук
Жанр рецензії вимагає «виловлювання бліх», але буває, коли рецензент не думає про блуди, одержуючи від книги інтелектуальне й естетичне задоволення
17.09.23 | | Минуле
571-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку; протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
17.09.23 | | Україна
Історія, вичитана з листів, що вціліли
Іван Банах
Реконструйована з листів із фляшки в стіні сумна історія про ненаситного принца Осіана та кохання бідного Арлекіна.
16.09.23 | | Минуле
«Довбуш», але не фільм
Олеся Ісаюк
Є в українській белетристиці текст, який згадуєш при перегляді фільму "Довбуш" і залишається враження, що сценаристи та режисер його принаймні читали. Це “Опришки” Володимира Гжицького
16.09.23 | | Галичина
570-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Ягідного та Богданівки, Мар’їнки, Урожайного. Сили оборони за результатами наступальних (штурмових) дій мали успіх у районі Кліщіївки, Вербового та Новопрокопівки.
16.09.23 | | Україна
Балетна прем'єра Львівської опери
23 та 24 вересня Львівська національна опера презентує першу прем’єру нового театрального сезону – балет «La fille mal gardée, або Даремна обережність» Петера Гертеля – один з найбільш життєрадісних, світлих та комедійних в історії балету.
15.09.23 | | Штука
Мій неупереджений відгук на мою книжку
Мар'яна Прохасько
Вона – вхід і вихід, вона приймала і вона давала, вона перетворювала, вона писала текст. Текст як тіло. Нею я робила цю незбагненну роботу – писання
15.09.23 | | Штука

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.