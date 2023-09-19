Азербайджан оголосив початок «антитерористичних заходів» у Карабасі.

У Єревані ж це назвали «широкомасштабною військовою агресією».

Міністерство оборони Азербайджану у вівторок, 19 вересня, заявило про початок «антитерористичних заходів локального характеру» в Нагірному Карабаху. Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend.

«Систематичні обстріли позицій азербайджанської армії формуваннями збройних сил Вірменії в Карабахському регіоні, продовження мінування наших територій, проведення робіт з інженерного вдосконалення бойових позицій, а також збільшення кількості окопів та бліндажів за останні місяці призвело до ще більшого посилення напруженості. З метою забезпечення положень тристоронньої заяви, припинення широкомасштабних провокацій у Карабаському економічному районі, роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій, нейтралізації їхньої військової інфраструктури, залагодження безпеки мирного населення, яке повернулося на звільнені від окупації території, цивільних службовців, задіяних у будівельно-відновлювальних роботах, і наших військовослужбовців, а також відновлення конституційного ладу, в реґіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру», – йдеться в заяві міноборони Азербайджану.

У Баку заявляють, що проінформували про операцію миротворчий контингент Росії у Нагірному Карабаху.

Мешканці Степанакерта повідомляють про масований артобстріл міста та повітряну тривогу. Інформацію про обстріл столиці невизнаної «Нагірно-Карабахської Республіки» («НКР») підтвердив у Telegram-каналі колишній держміністр Нагірного Карабаху, мільярдер Рубен Варданян. «Керівництво Вірменії має визнати Арцах та приєднатися до захисту своїх громадян! Ми всі маємо захистити нашу Батьківщину!» – написав Варданян.

«Міноборони» «НКР», своєю чергою, заявило про порушення збройними силами Азербайджану режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення та про завдання ними ракетно-артилерійських ударів по території невизнаної республіки.

У Єревані ж заявили, що армія Вірменії не присутня в Нагірному Карабаху, і назвали «антитерористичні заходи» Азербайджану «широкомасштабною військовою агресією».