Під завалами складів, у які влучили безпілотники, знайдено тіло загиблого чоловіка.

Як повідомлялося раніше, під ранок 19 вересня Україна зазнала масованої атаки дронами-камікадзе. У небі над Львівщиною було збито 15 безпілотників, однак зафіксовано і три влучання. Ціль – промислові склади в районі вулиці Городоцької.

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, під завалами складських приміщень знайшли тіло загиблого чоловіка, якому, як стало відомо згодом, було 32 роки і він працював на цих складах. Ще двоє людей травмовані: 26-річного потерпілого госпіталізували з відкритим переломом кінцівки та забійними саднами, а у 68-річного діагностували різану рану правої стопи.

Згідно з інформацією станом на 10:00 від мера Львова, через пожежу, яка виникла на місці влучання дронів, знищено три складські приміщення з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС.

Загалом площа загоряння – 9,4 тис. м2. Пожежу ліквідовували понад 120 рятувальників.