Під завалами складів, у які влучили безпілотники, знайдено тіло загиблого чоловіка.

Як повідомлялося раніше, під ранок 19 вересня Україна зазнала масованої атаки дронами-камікадзе. У небі над Львівщиною було збито 15 безпілотників, однак зафіксовано і три влучання. Ціль – промислові склади в районі вулиці Городоцької.  

 

 

Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, під завалами складських приміщень знайшли тіло загиблого чоловіка, якому, як стало відомо згодом, було 32 роки і він працював на цих складах. Ще двоє людей травмовані: 26-річного потерпілого госпіталізували з відкритим переломом кінцівки та забійними саднами, а у 68-річного діагностували різану рану правої стопи.

 

Згідно з інформацією станом на 10:00 від мера Львова, через пожежу, яка виникла на місці влучання дронів, знищено три складські приміщення з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. 

 

Загалом площа загоряння – 9,4 тис. м2. Пожежу ліквідовували понад 120 рятувальників. 

 

"З-поміж іншого під час нічного обстрілу Львова сьогодні була знищена гуманітарна допомога, яку днями передав до Львова через свого роздавача милостині Папа Франциск. На фото вантажівки з допомогою – і те, що від неї залишилось. Такі традиції "великої людяності" плекають сьогодні нащадки імперії Петра і Катерини", – написав в. о. директора департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Євген Бойко.

19.09.2023

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