572-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 Євросоюз має намір реорганізувати Раду Безпеки ООН, щоб відобразити зміни, які відбулися у світі, зокрема надати голос Африці, заявив Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель:

"Цей тиждень припадає на критичний момент для світової та багатосторонньої системи. Своєю агресивною війною проти України Росія, яка є ядерною державою та постійним членом Ради Безпеки ООН, топче Статут ООН. Незважаючи на неодноразові заклики Генеральної Асамблеї до відповідальності, Росія не дозволяє Раді Безпеки виконувати свою роль не лише в Україні, але також будь-де, що є загрозою для надійності всієї системи Об’єднаних Націй".

11:25 Президент США Джо Байден на сесії Генеральної Асамблеї ООН запропонує внести зміни до структури Ради Безпеки організації, заявив координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Байден наполягатиме на включенні п'яти або шести нових постійних членів до Ради Безпеки ООН, зокрема Індії, Бразилії, Німеччини та Японії.

11:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 100 населених пунктів на території 11 областей України, підтверджено ураження 65 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:50 Біля Бахмута українські війська минулого тижня звільнили 2 кв. км, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Всього з початку українського наступу в цьому районі звільнено 51 кв. км.

На південному фронті минулого тижня ЗСУ мали успіхи південніше і східніше від Роботиного, за тиждень тут було звільнено 5,2 кв. км, а загалом за час наступальних дій на півдні звільнено вже більш ніж 260 кв. км.

10:25 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких чотири носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 34 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:05 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Протягом останніх двох тижнів Росія на Оріхівському напрямку в Запорізькій області, ймовірно, додатково посилила сильно виснажену 58-му загальновійськову армію, повітряно-десантними підрозділами. • Всього біля лінії фронту у селі Роботине нині, ймовірно, зосереджено не менше п’яти повітряно-десантних полків зі складу 7-ї та 76-ї дивізій. У повному складі це угруповання має налічувати близько 10 тисяч елітних десантників. Однак майже всі підрозділи, швидше за все, значно недоукомплектовані. • Керівництво повітряно-десантних військ, ймовірно, розглядає поточну ситуацію як вкрай незадовільну. Протягом всієї війни російське командування намагалося відновити повітряно-десантні війська як високомобільну ударну силу для наступальних операцій. І знову їх використовують як лінійну піхоту для посилення надто розтягнутих перенапружених сухопутних військ.

09:45 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

135,3% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

50,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

142,9% автомобільної техніки (з них 2,6% за минулий тиждень),

195,6% артилерійських систем (з них 5,0% за минулий тиждень),

69,7% РСЗВ (з них 1,1% за минулий тиждень),

37,6% засобів ППО (з них 1,0% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:30 Вночі внаслідок кількох хвиль російських атак ударними дронами було зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилківської громади на Подунав'ї та уламки збитого БПЛА спричинили займання двоповерхової будівлі, що не експлуатується, в Снігурівській громаді на Миколаївщині. Жертв немає.

09:20 Вночі росіяни атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

«Шахеди» запускали у напрямку Миколаївської та Одеської областей з Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (ТОТ Крим), всього було зафіксовано 24 ударних БпЛА, 18 з них (75%) знищено протиповітряною обороною на маршруті слідування: 11 – над Одещиною, 5 – над Миколаївщиною, 2 – над Кіровоградщиною.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС росіяни здійснили з Волгоградської області, з восьми бортів зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55, всі 17 знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

09:10 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• 17 вересня українські війська звільнили Кліщіївку, що на південь від Бахмута, і продовжили успішні наступальні дії на інших ділянках Бахмутського напрямку. На вчора опублікованих геолокаційних кадрах видно, що українські військові вивішують прапори в Кліщіївці. Пізніше речник Східної групи українських військ капітан Ілля Євлаш підтвердив, що Україна звільнила Кліщіївку, а президент України Зеленський привітав 80-ту десантно-штурмову бригаду, 5-ту десантно-штурмову бригаду, 95-ту десантно-штурмову бригаду та штурмову бригаду Нацполіції "Лють", відзначивши їхню роль у визволенні цього населеного пункту. Пізніше геолокаційні кадри показали, що українські сили захопили позиції на схід від Оріхово-Василівки (10 км на північний захід від Бахмута). Звільнення Кліщіївки, а також подальші тактичні успіхи українських військ на північний захід від Бахмута є тактичними перемогами, які мають стратегічне значення, оскільки дозволяють українським силам стягнути значну частину російських повітряно-десантних військ в район Бахмута.

• Російські війська в ніч з 16 на 17 вересня завдали чергової серії ударів з безпілотників і крилатих ракет Шахед-131/136 по півдню України.

• Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин 17 вересня завершив поїздку до Росії та отримав від губернатора Приморського краю кілька одиниць військової амуніції, комплект бронезахисту бійця штурмового загону, дрон-камікадзе і розвідувальний безпілотник дальнього радіусу дії. Санкції ООН визначають, що "всі держави-члени зобов'язані запобігати прямому чи опосередкованому постачанню, продажу або передачі КНДР через їхню територію або їхнім громадянам, або з використанням морських чи повітряних суден під їхнім прапором, незалежно від того, походять вони з їхньої території чи ні, всіх видів озброєнь і пов'язаних з ними матеріальних засобів, включаючи стрілецьку зброю і легке озброєння".

• Президент Південної Кореї Юн Сук-Йоль заявив, що російські та північнокорейські військово-технічні угоди можуть порушувати санкції, прийняті Радою Безпеки ООН і якщо інформація про ці угоди підтвердиться, то це буде порушенням санкцій і незаконним. Повідомляється, що війна в Україні спричинила стрімке зростання південнокорейського експорту зброї, оскільки Південна Корея поповнює західні запаси боєприпасів і систем, які Захід направив в Україну. Південна Корея поки що не надавала безпосередньо летальну допомогу в Україну.

• Зусилля російського Міністерства оборони поглинути "групу Ваґнера" спонукають російських чиновників більш відкрито підтримувати військові хунти в Західній Африці.

• Тривале занепокоєння щодо здоров’я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в російському інформаційному просторі підкреслює залежність президента Росії Путіна від Кадирова щодо подальшої стабільності в Чечні.

• Російські війська 17 вересня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у межі Донецької та Запорізької областей.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

• Нещодавні російські заяви про те, що невеликі контингенти колишнього персоналу "групи Ваґнера" повертаються воювати в Україну, не вказують на те, що повністю відновлені бойові сили "Ваґнера" повернуться в Україну найближчим часом, якщо взагалі повернуться.

• Російська окупаційна адміністрація продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії та стирати українську культурну ідентичність.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: